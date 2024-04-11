Поиск по газете

четверг, 11 апреля 2024 г.

Комсомольцы чтят память Победы

Накануне руководитель симферопольских комсомольцев, председатель Совета обучающихся Философского факультета КФУ им. В.И. Вернадского Александр Майданюк организовал для студентов вуза патриотическое мероприятие, посвященное 80-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков.


На встрече со студентами Александр рассказал о важности изучения истории своей страны для молодежи и о том, как вражеская пропаганда может искажать историческую правду. Также молодые люди узнали о ходе Крымской наступательной операции и о Знамени Победы. Особое внимание было уделено волонтерской деятельности в зоне специальной военной операции (СВО). Ребята познакомились с военным волонтером-коммунистом Эдуардом Мищуном, который рассказал о своей работе в зоне СВО.

Вместе с депутатом Госсовета Крыма от КПРФ Ильей Донченко студенты КФУ им. В.И. Вернадского создали копию Знамени Победы, которую передадут в зону СВО волонтеры АНО "Крымская помощь Родине и Фронту".