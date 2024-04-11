Комсомольцы чтят память Победы

Накануне руководитель симферопольских комсомольцев, председатель Совета обучающихся Философского факультета КФУ им. В.И. Вернадского Александр Майданюк организовал для студентов вуза патриотическое мероприятие, посвященное 80-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков.
На встрече со студентами Александр рассказал о важности изучения истории своей страны для молодежи и о том, как вражеская пропаганда может искажать историческую правду. Также молодые люди узнали о ходе Крымской наступательной операции и о Знамени Победы. Особое внимание было уделено волонтерской деятельности в зоне специальной военной операции (СВО). Ребята познакомились с военным волонтером-коммунистом Эдуардом Мищуном, который рассказал о своей работе в зоне СВО.
Вместе с депутатом Госсовета Крыма от КПРФ Ильей Донченко студенты КФУ им. В.И. Вернадского создали копию Знамени Победы, которую передадут в зону СВО волонтеры АНО "Крымская помощь Родине и Фронту".