7 мая День радио

День радио – профессиональный праздник работников всех отраслей связи. В торжествах участвуют специалисты, работа которых связана с передачей информации по радиоканалам: инженеры, техники, монтеры, дикторы и ведущие вещательных станций, работники мобильных операторов, военные связисты, радиолюбители, преподаватели и студенты радиофизических факультетов ВУЗов.
В этот день в 1895 году российский физик Александр Попов представил первый в мире радиоприемник и продемонстрировал сеанс радиосвязи. С тех пор этот праздник ежегодно напоминает о важности средств коммуникации в нашей жизни.
Поздравляем работников отрасли связи с Днем радио! Пусть всегда будет стабильным сигнал радиосвязи, а частотный диапазон нужным! Пусть средства связи сообщают только отличные известия, радуют добрыми песнями, настраивают на хороший лад, чаще дарят возможность радовать любимых и близких словами поддержки и признания! Желаем вам всегда быть на позитивной волне, чувствовать важность Вашей профессии, наслаждаться возможностями, совершенствовать свои знания и всегда идти вперед — к заветной цели!