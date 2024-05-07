МОЛОДЕЖЬ СИМФЕРОПОЛЯ ПЕРЕДАЛА КОПИЮ ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ В ЗОНУ СВО

Активисты АНО "Центр поддержки военнослужащих и их семей "Крымская Помощь Родине и Фронту" передали копию Знамени Победы солдатам на передовую. Этот символический акт стал ярким проявлением единства и патриотизма молодёжи Крыма и наших защитников.Интересно, что копия Знамени Победы была нарисована учащимися Крымского экономико-правового колледжа и Симферопольской специальной школы-интернат №1 города Симферополя в стенах Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И. Я. Франко. Эти молодые люди не только обладают творческим потенциалом, но и глубоким патриотизмом, что позволило им создать такой символ важных исторических событий.
"Такие инициативы молодежи говорят о том, что современное поколение не остаётся в стороне от происходящих в стране событий и готово поддерживать солдат, находящихся на передовой. Участие молодых людей в подобных акциях важно не только как моральная поддержка, но и как символ единства и готовности защищать свою страну", - отметил депутат Госсовета РК от КПРФ Илья Донченко..
Передача копии Знамени Победы солдатам в зоне специальной военной операции стала прекрасным примером патриотизма и поддержки со стороны молодежи. Такие инициативы не только поднимают боевой дух военнослужащих, но и показывают, что дух победы и единства живёт в сердцах каждого гражданина.