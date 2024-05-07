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вторник, 7 мая 2024 г.

Светлый мир народных традиций

Пасха – день Светлого Христова Воскресения, великий праздник христианской церкви, торжество из торжеств и праздник праздников. На протяжении веков этот день был самым ожидаемым радостным временем в году. Пасха вобрала в себя все самые ценные для любого человека понятия, без которых жизнь на земле невозможна – добро, победившее зло, любовь, терпение и прощение.

В преддверии светлого праздника симферопольская библиотека-филиал №4 им. М.М. Коцюбинского подготовила для своих читателей выставку добрых традиций «С праздником Светлой Пасхи!», цитатой которой стали строки из стихотворения Аполлона Николаевича Майкова «Христос воскрес»: «Повсюду благовест гудит, / Из всех церквей народ валит. / Заря глядит уже с небес… / Христос воскрес!».

Книги, представленные в разделах выставки «В день Пасхи… высоко жаворонок взлетел и в небе синем… песнь воскресения запел» (княжна Е. Горчакова), «Святись, святись, Великий день, разлей свой благовест широко и всю Россию им одень!» (Ф. Тютчев) и «Пусть радость царствует в сердцах и тех, кто стар, и тех, кто молод!» (В. Ладыженский) знакомят читателей с историей праздника, его обычаями и традициями, повествуют о том, как издавна на Руси принято встречать Светлое Христово Воскресение, об играх и хороводах, о пасхальном столе – куличе, творожной пасхе, крашеных яйцах.

 «Архиерей», «Казак» и «Письмо»  А. Чехова, «Христова ночь»  М. Салтыкова-Щедрина, «Старый звонарь»  В. Короленко, «Светлое воскресение»  Н. Гоголя, «По-семейному» и «Пасхальные яйца» А. Куприна, «Баргамот и Гараська», «Гостинец»  Л. Андреева, «Пасхальный дождь» В. Набокова и другие  произведения русской литературы посвящены пасхальной теме. Действие романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» происходит в течение Страстной недели и завершается накануне Пасхальной ночи. Сборник «18 Пасхальных историй» будет интересен (как отмечено в предисловии) к прочтению всем, «кто хочет прикоснуться к свету Воскресения, запечатленному выдающимися художниками слова».

Особое внимание на выставке привлекают картины крымских художников – «Светлое Христово Воскресение» Леонида Герасимова из фотоальбома «Малоизвестные и занятные факты в истории Симферополя» и «Перед иконой Богоматери» Константина Прохорова из книги-альбома «Крым – близкое и далекое». «Дважды, в 1912 и 1914 годах, семья Николая II отмечала Пасху в Ливадии. В третий день Святой Пасхи императрица Александра Федоровна с великими княжнами принимала в Итальянском дворике поздравления от учащихся ялтинских мужской и женской гимназий, а также учеников Ливадийского императорского двухклассного училища. Все дети получали из рук императрицы традиционные пасхальные яйца, а от великих княжон – праздничные куличи», – читаем в краеведческом издании «Прогулки по царской Ливадии» Людмилы Прокоповой. Удивительные страницы истории родного края открывает читателям брошюра «Светлое Христово Воскресение в Царской семье».

Праздничный настрой посетителям выставки создают цветы, свечи, пасхальные яйца, а также предметы фольклорной тематики.

Надежда Беспалько