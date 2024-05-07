Светлый мир народных традиций

Пасха – день Светлого Христова Воскресения, великий праздник христианской церкви, торжество из торжеств и праздник праздников. На протяжении веков этот день был самым ожидаемым радостным временем в году. Пасха вобрала в себя все самые ценные для любого человека понятия, без которых жизнь на земле невозможна – добро, победившее зло, любовь, терпение и прощение.
В
преддверии светлого праздника симферопольская библиотека-филиал №4 им. М.М.
Коцюбинского подготовила для своих читателей выставку добрых традиций «С
праздником Светлой Пасхи!», цитатой которой стали строки из стихотворения
Аполлона Николаевича Майкова «Христос воскрес»: «Повсюду благовест гудит, / Из
всех церквей народ валит. / Заря глядит уже с небес… / Христос
воскрес!».
Книги,
представленные в разделах выставки «В день Пасхи… высоко жаворонок взлетел и в
небе синем… песнь воскресения запел» (княжна Е. Горчакова), «Святись, святись,
Великий день, разлей свой благовест широко и всю Россию им одень!» (Ф. Тютчев)
и «Пусть радость царствует в сердцах и тех, кто стар, и тех, кто молод!» (В.
Ладыженский) знакомят читателей с историей праздника, его обычаями и
традициями, повествуют о том, как издавна на Руси принято встречать Светлое Христово
Воскресение, об играх и хороводах, о пасхальном столе – куличе, творожной
пасхе, крашеных яйцах.
«Архиерей», «Казак» и «Письмо» А.
Чехова, «Христова ночь» М. Салтыкова-Щедрина, «Старый звонарь» В. Короленко, «Светлое
воскресение» Н. Гоголя, «По-семейному» и «Пасхальные яйца» А. Куприна, «Баргамот и Гараська», «Гостинец» Л. Андреева, «Пасхальный дождь» В. Набокова и другие произведения русской литературы посвящены пасхальной
теме. Действие романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» происходит в
течение Страстной недели и завершается накануне Пасхальной ночи. Сборник «18
Пасхальных историй» будет интересен (как отмечено в предисловии) к прочтению
всем, «кто хочет прикоснуться к свету Воскресения, запечатленному выдающимися
художниками слова».
Особое
внимание на выставке привлекают картины
крымских художников – «Светлое Христово Воскресение» Леонида Герасимова из
фотоальбома «Малоизвестные и занятные факты в истории Симферополя» и «Перед
иконой Богоматери» Константина Прохорова из книги-альбома «Крым – близкое и
далекое». «Дважды, в 1912 и 1914 годах, семья Николая II отмечала Пасху в Ливадии. В третий день Святой Пасхи
императрица Александра Федоровна с великими княжнами принимала в Итальянском
дворике поздравления от учащихся ялтинских мужской и женской гимназий, а также
учеников Ливадийского императорского двухклассного училища. Все дети получали
из рук императрицы традиционные пасхальные яйца, а от великих княжон –
праздничные куличи», – читаем в краеведческом издании «Прогулки по царской
Ливадии» Людмилы Прокоповой. Удивительные страницы истории родного края открывает
читателям брошюра «Светлое Христово Воскресение в Царской семье».
Праздничный
настрой посетителям выставки создают цветы, свечи, пасхальные яйца, а также
предметы фольклорной тематики.
Надежда
Беспалько