Вышел в свет очередной весенний номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!
Уже не первый год Россия находится в кольце «друзей», которые пытаются любыми способами сломить наш дух и разорвать Россию на мелкие кусочки. «Цивилизованные» страны бросили нам вызов, очередной раз испытывая на прочность. Именно поэтому от каждого из нас зависит, устоит ли наша страна в этот непростой исторический момент, или ухнет в очередную пропасть. Не так давно в Подмосковье пошел X Съезд общероссийской общественной организации «Российские ученые социалистической ориентации», на котором ученые из всех уголков нашей необъятной страны подвели итоги своей деятельности и выработали ответы на непростые вызовы современности. От нашего полуострова также были представители, с которыми пообщался Первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко и рассказал нам об итогах этой встречи. Надеемся, что и вам будет интересно ознакомиться с этими материалами.
Мы не случайно подняли вопрос
науки – она является одним из столпов, на котором строится сильное государство.
Другим является правильное патриотическое воспитание подрастающего поколения,
которое придет на смену своим отцам и дедам. В нашем материале, на примере
одной из крымских школ, мы захотели рассказать, как проходит не на словах, а на
деле патриотическое воспитание на практике. Хочется, чтобы таких примеров было
как можно больше. В этом случае хороших перемен в нашей стране станет гораздо
больше, чем мы видим сейчас.
Этот месяц богат на различные
события, в той или иной степени повлиявшие на ход истории – это и запуск
первого человека в космос, и начало освобождения Крыма 80 лет назад от
немецко-фашистских захватчиков, и день рождения В. И. Ленина. На страницах
нашей газеты мы стараемся охватить как можно больше различных тем, которые
будут интересны широкому кругу читателей. Открывайте свежий номер и знакомьтесь
с нашими материалами.
Помимо затронутых нами вопросов
на страницах этого номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных
аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом. Мы хотим, чтобы как можно
больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.
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С уважением, редакция газеты
«Коммунист Крыма»