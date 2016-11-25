Феодосийцы! Крымчане! Мы в опасности!

Недобитые фашистско-бандеровские последователи, засевшие в кабинетах власти Феодосии во главе с госпожой Гевчук, замахнулись на святое для нас, феодосийцев, - памятник Владимиру Ильичу Ленину. Как показывает опыт фашистской Германии и бандеровской Украины - это только начало. После сноса памятника В. И. Ленину с привокзальной площади последуют сносы других памятников революционеров, переименование улиц, уничтожение всего советского и российского. Антисоветизм - это русофобия.
Десять лет назад мы, феодосийцы, отстояли крымскую землю от американских солдат, заложив основу будущей Крымской весны. Неужели мы сейчас не отстоим нашу историю, нашу Феодосию, наш Крым от недобитых фашистско-бандеровских последователей.
Феодосийцы! Крымчане! Приглашаем Вас на митинг-протест против намерения властей Феодосии снести с привокзальной площади памятник основателю советского государства, вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину.
Если власть народ не слышит, такая власть народу не нужна!
Митинг-протест состоится 27 ноября 2016 года, в воскресенье, с 12:00 до 14:00, на площади у цветомузыкального фонтана на проспекте Айвазовского.
Феодосийское городское отделение КПРФ,
Совет ветеранов города