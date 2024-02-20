Гарантии беременной женщине при расторжении трудового договора

По инициативе работодателя расторжение трудового договора с беременной женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем.
Если в период беременности истекает срок
срочного трудового договора (далее – договор), то работодатель должен его
продлить до окончания беременности независимо от причин ее окончания, для чего
необходимо предоставить:
- письменное заявление о таком продлении;
- медицинскую справку, подтверждающую состояние
беременности. В дальнейшем данная справка предоставляется по запросу
работодателя, но не чаще чем 1 раз в 3 месяца.
При предоставлении женщине в установленном
порядке отпуска по беременности и родам договор продлевается до окончания
такого отпуска.
В случае, если женщина фактически
продолжает работать после окончания беременности, то работодатель имеет право
расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его действия в
течение недели со дня, когда он узнал или должен был узнать о факте окончания
беременности.
Расторжение трудового договора с
беременной женщиной допускается при одновременном соблюдении следующих условий,
если:
- трудовой договор был заключен на время исполнения
обязанностей отсутствующего работника;
- отсутствует письменное согласие женщины на перевод
до окончания ее беременности на имеющуюся у работодателя работу (как вакантную
должность или работу, соответствующую квалификации женщины, так и вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу);
- имеющаяся у работодателя работа противопоказана по
состоянию здоровья.
Прокуратура Железнодорожного района г.
Симферополя