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вторник, 20 февраля 2024 г.

Гарантии беременной женщине при расторжении трудового договора

 По инициативе работодателя расторжение трудового договора с беременной женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем.

 Если в период беременности истекает срок срочного трудового договора (далее – договор), то работодатель должен его продлить до окончания беременности независимо от причин ее окончания, для чего необходимо предоставить:

- письменное заявление о таком продлении;

- медицинскую справку, подтверждающую состояние беременности. В дальнейшем данная справка предоставляется по запросу работодателя, но не чаще чем 1 раз в 3 месяца.

 При предоставлении женщине в установленном порядке отпуска по беременности и родам договор продлевается до окончания такого отпуска.

 В случае, если женщина фактически продолжает работать после окончания беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его действия в течение недели со дня, когда он узнал или должен был узнать о факте окончания беременности.

 Расторжение трудового договора с беременной женщиной допускается при одновременном соблюдении следующих условий, если:

- трудовой договор был заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника;

- отсутствует письменное согласие женщины на перевод до окончания ее беременности на имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу);

- имеющаяся у работодателя работа противопоказана по состоянию здоровья.

 

Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя                             