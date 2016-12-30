Новый год в Советском Союзе

Приближаются новогодние праздники. Для каждого советского человека Новый год был особенный, самый долгожданный праздник. К нему начинали готовиться еще загодя.
О том, где находится главная новогодняя елка России, знает каждый ребенок, — конечно же, в Кремле! А побывать на ней, посмотреть на Кремль изнутри, а не снаружи, и даже своими глазами увидеть Президента — заветная мечта миллионов мальчишек и девчонок всей страны.
История Кремлевской елки началась еще в 1935 году. Именно тогда в Колонном зале Дома Союзов состоялась первая елка, на которую были приглашены московские школьники. Чудеса ожидали приглашенных с первого шага. На верхней площадке лестницы, оформленной в виде сказочной горы, стоял краснозвездный самолет. Тогда весь народ следил за покорением Арктики, а имена летчиков-полярников были известны каждому ребенку. «Зал Арктики» на время елочных представлений был постоянно переполнен. Впрочем, дети не скучали и в других залах. Но центром праздника была красавица-елка, на которой сверкали в лучах прожекторов елочные украшения с рабоче-крестьянской и коммунистической символикой.
Сценарий для детских новогодних представлений в Доме Союзов писали лауреаты Сталинских премий Лев Кассиль и Сергей Михалков.
В Москве в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького и на Манежной площади устанавливались две самые большие елки. Первого января в Доме Союзов проходили балы-карнавалы отличников учебы. Кстати, идея разделения елок на главные и не главные Сталину не понравилась. Рассказывают, что, когда в октябре 1937 г. Каганович спросил у Сталина: «Где будем ставить главную елку?», тот ответил: «У нас все елки главные».
И это была правда. Из числа парашютистов агитэскадрилий в срочном порядке стали формироваться отряды Дедов Морозов, чтоб забросить новогодние подарки в самые отдаленные уголки страны. Праздник никого не должен был оставить в стороне.
В послевоенные годы в моду вошли грандиозные елки для детей, особенно в Москве и Ленинграде. Много сирот осталось на земле советской. Страна пыталась хоть как-то восполнить детям утраченное ими детство в годы войны. Детям раздавались сытные подарки, детдомам по всей России под Новый год люди, работающее на заводах и фабриках, в колхозах и министерствах, посылали новую одежду, мебель, книги — все, чем могли одарить детей в новогодний праздник. Во дворцах пионеров воздвигались трехметровые елки, празднично украшались, и все зимние каникулы дети веселились на новогодних представлениях. Артисты старались как могли. Лучшие, талантливейшие театральные актеры, киноактеры в новогодние праздники дарили свой талант детям.
Елочные игрушки
В 1935 г. Новый год сделали советским праздником — соответственно, это отразилось и на новогодних игрушках. Фигурки детей, клоунов, балерин, птиц, животных, фруктов и овощей, конечно, остались, а вместо ангелов появились пионеры, буденновцы, красноармейцы, женщины в красных косынках. Появились игрушки-подвески в форме звезды с серпом и молотом, шары со звездами. Эра воздухоплавания отразилась на елках игрушками-дирижаблями с надписью «СССР», самолетиками, парашютами с крошечными парашютистами.
В 1937 г. были выпущены шары с изображениями Сталина, Ленина, Маркса и Энгельса.
На елки также вешали фигурки танков, сталинских броневиков. В конце 30-х на елках появились герои детской литературы — Иван Царевич, Руслан и Людмила, братец Кролик и братец Лис, Красная Шапочка, Кот в сапогах, Крокодил с Тотошей и Кокошей, доктор Айболит. С выходом на экраны фильма «Цирк» стали популярны фигурки на цирковую тематику. Освоение Севера было отмечено фигурками полярников.
На елки также вешали фигурки танков, сталинских броневиков. В конце 30-х на елках появились герои детской литературы — Иван Царевич, Руслан и Людмила, братец Кролик и братец Лис, Красная Шапочка, Кот в сапогах, Крокодил с Тотошей и Кокошей, доктор Айболит. С выходом на экраны фильма «Цирк» стали популярны фигурки на цирковую тематику. Освоение Севера было отмечено фигурками полярников.
В годы Великой Отечественной войны игрушки выпускали в ограниченном количестве. Украшение елки к Новому году было обязательным — этот обряд напоминал мирную жизнь и придавал силы и надежду на скорую победу. Во время Великой Отечественной войны самыми популярными игрушками становятся парашютисты. Делали их очень просто: ко всем елочным игрушкам, невзирая на персонаж, привязывались кусочки ткани. Также военные елки украшали «пистолетами», «собачками-санитарами», «солдатами», «танками», а на новогодних открытках Дед Мороз бил врага... На фронтах елки украшали фигурками, которые мастерили из погон, бинтов, носочков.
В послевоенное время из отходов производства лепились каркасы для елочных игрушек. На заводе «Москкабель» делали сложные елочные украшения — в красной звезде помещались серп и молот.
В послевоенное время из отходов производства лепились каркасы для елочных игрушек. На заводе «Москкабель» делали сложные елочные украшения — в красной звезде помещались серп и молот.
В начале 50-х годов начали выпускать игрушки по новой технологии — на прищепках. Появились новые темы и сюжеты, например, набор елочных украшений «15 республик — 15 сестер», включая фигурки девочек в национальной одежде.
В 60-е, с приходом моды на минимализм и авангард, все максимально упростилось. Фигурки стали одутловатыми, росписи — самыми простыми. Но в это же время появился новый материал — поролон. Его начинают активно использовать в производстве елочных игрушек. Выпускали, к примеру, матрешек в поролоновых платках, из поролона делали хвостики и гребешки, свиные пятачки. Была игрушка в виде большого стеклянного шара, который с одной стороны был прозрачным, а с другой — посеребрен. В задней серебряной стенке красиво отражалась поролоновая рыбка, «плавающая» внутри шара.
В 60-е, с приходом моды на минимализм и авангард, все максимально упростилось. Фигурки стали одутловатыми, росписи — самыми простыми. Но в это же время появился новый материал — поролон. Его начинают активно использовать в производстве елочных игрушек. Выпускали, к примеру, матрешек в поролоновых платках, из поролона делали хвостики и гребешки, свиные пятачки. Была игрушка в виде большого стеклянного шара, который с одной стороны был прозрачным, а с другой — посеребрен. В задней серебряной стенке красиво отражалась поролоновая рыбка, «плавающая» внутри шара.
В 1970 — 1980-е годы игрушки приобретают абстрактную форму: зачастую ребенку приходилось напрячь фантазию, чтобы определить, что же за зверь, столь обтекаемой формы, появился на елке? Также в производстве игрушек начинает активно использоваться пластмасса: в больших количествах выпускались, например, шары-прожекторы, шары-многогранники, как на дискотеках. Были пластмассовые прозрачные шары, внутри которых «летали» пластмассовые же бабочки.
В 1990-е годы выпускали шары с переводными изображениями животных — символов года (отражения моды на различного рода гороскопы). Появляется большое количество импортной продукции не очень высокого качества.
Игрушки нового века имеют тенденцию возврата к доброму прошлому: отечественные фабрики выпускают фигурную игрушку, изумительные шары с ручной росписью, точно копируют старые игрушки на прищепке...
Интересен тот факт, что елочные игрушки, история, политика и искусство так же неразрывно связаны между собой. Хранители музея в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге говорят, что по елочным игрушкам можно «прочесть» историю страны.
И каждая елочная игрушка — это память. Память о прошлой жизни, дорогих и любимых, ушедших навсегда.
Игрушки нового века имеют тенденцию возврата к доброму прошлому: отечественные фабрики выпускают фигурную игрушку, изумительные шары с ручной росписью, точно копируют старые игрушки на прищепке...
Интересен тот факт, что елочные игрушки, история, политика и искусство так же неразрывно связаны между собой. Хранители музея в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге говорят, что по елочным игрушкам можно «прочесть» историю страны.
И каждая елочная игрушка — это память. Память о прошлой жизни, дорогих и любимых, ушедших навсегда.
Новогодние Традиции
Начиналась подготовка к новогодним праздникам не с приготовления блюд, не с покупки елки, а с коллективной генеральной уборки. Все жители дома участвовали в этом традиционном «шествии» по всем углам и закоулкам. Все ненужное выкидывали, а все, что могло бы еще пригодиться, складывали либо на антресоли, либо на чердак. Несмотря на то, что раньше не было раскрученных чистящих средств и хитроумных приспособлений для уборки, дом всегда сверкал чистотой и порядком. И все дело не в каких-то секретах, а в общем предпраздничном настроении.
«Задачей» каждого советского ребенка было уговорить родителей как можно раньше поставить и украсить главную королеву бала — новогоднюю елку. Наряжать елку было семейным счастьем! Какие только фигурки ни вешали на советскую елку! Деды Морозы и Снегурочки, снеговички, персонажи самых разных сказок, овощи, фрукты, животные, птички и рыбки, хрупкие сосульки и диковинные фонарики, стеклянные бусы передавались из поколения в поколение. Обязательный атрибут — Дед Мороз и Снегурочка под елкой. Без них и праздник не праздник. Не возникало тогда ни у кого желания создать дизайнерский шедевр в европейском стиле и украсить новогоднюю елку шарами и бантами одного цвета.
В День заступника Николая открывалась Главная елка страны. Все дети желали поскорее ее увидеть. А какое счастье было добираться туда на санках! Под елочкой детишек и взрослых ожидали вышеупомянутые Дед Мороз и Снегурочка, только уже живые. У каждого советского человека найдется в альбоме фотография с ними. Главная елка наряжалась с особой тщательностью, ведь она была главной героиней всех зимних праздников.
В День заступника Николая открывалась Главная елка страны. Все дети желали поскорее ее увидеть. А какое счастье было добираться туда на санках! Под елочкой детишек и взрослых ожидали вышеупомянутые Дед Мороз и Снегурочка, только уже живые. У каждого советского человека найдется в альбоме фотография с ними. Главная елка наряжалась с особой тщательностью, ведь она была главной героиней всех зимних праздников.
Непременной составляющей новогодних праздников был новогодний «Голубой огонек», транслировавшийся по первому общегосударственному каналу. С 1964 года он стал ежегодной новогодней передачей, и в течение двадцати лет именно песни и шутки из этой телепередачи сопровождали советский новогодний праздник.
В 1976 году традиционным стал фильм «Ирония судьбы, или С легким паром». Комедия Эльдара Рязанова не только прочно ассоциировалась с предновогодним вечером (ее показывали ежегодно, менялось только время начала показа), но и послужила источником некоторых традиций украшения дома к Новому году.
Неизменным был и продуктовый набор для новогоднего стола — так называемый «заказ». Поскольку расцвет общегосударственного отмечания Нового года пришелся на середину 70-х годов с их начинающимся дефицитом, то основным источником продуктов были «заказы», которые выдавались по месту работы. Традиционно в «заказ» входили одна или две баночки шпрот, коробка шоколадных конфет, бутылка «Советского шампанского», батон варено-копченой или сырокопченой колбасы, пачка индийского чая «со слоном», «Лимонные дольки» и иногда — баночка красной икры. Тогда же как сугубо новогоднее лакомство стали восприниматься и мандарины: основную часть этих фруктов СССР получал в виде экспортных поставок из Марокко, где основной урожай созревает в ноябре—декабре.
Новый год в СССР встречали и на предприятиях. В обеденные перерывы в цехах вырезали снежинки, наклеивали их на стекла и репетировали новогоднюю программу. Руководители профсоюза договаривались с администрацией о месте проведения праздничного вечера, а ответственные за новогодний стол закупали продукты. Художники начинали рисовать новогоднюю стенгазету и параллельно с ней плакаты для украшения зала. Приподнятая атмосфера создавала праздничное настроение.
Коллеги заранее договаривались, кто с кем сидит, и были готовы вступить в борьбу за лишнюю бутылку шампанского на самодеятельном конкурсе между столами.
На заводском вечере обычно выступали артисты ВИА, самодеятельные певцы, Дед Мороз и Снегурочка. Последних выбирали также из своего коллектива.
31 декабря Дед Мороз и Снегурочка обычно ходили по всем подразделениям, поздравляли коллег, вручали активистам подарки от профсоюза.
Такими были новогодние дни в советское время. В наше время Новый год остается таким же теплым, семейным, долгожданным праздником. Этот праздник ждут как взрослые, так и дети. И нужно сказать, что многие традиции празднования Нового года сохранились с советских времен. Все также мы собираемся всей семьей, чтобы выслушать по телевидению поздравление главы государства, поздравить друг друга, положить под елку подарки, провести старый год со всеми его ненастьями и встретить Новый год, который, несомненно, принесет только удачу. Все также мы смотрим «Иронию судьбы, или С легким паром», «Карнавал» и другие добрые советские фильмы. Запах мандаринов, нарядная елка-красавица, изобилие блюд на столе, бессменные Дедушка Мороз со Снегурочкой — все так же, как и 25-30 лет назад.
Что же касается изобилия блюд, предлагаем нашим читателям рецепты нескольких простых, но очень вкусных блюд.
Салат «Новогодний».
Ингредиенты:
куриная печень—200 г
Шампиньоны свежие—200 г
Консервированный зеленый горошек—100 г
Огурцы маринованные—2 шт.
Морковь—1 шт.
Луковица—1 шт.
Растительное масло—2 ст. л.
Соль
Приготовление:
грибы очистить и нарезать кубиками, обжарить с мелко нашинкованным луком на сковороде с растительным маслом.
Печень отварить до готовности и остудить в бульоне.
Нарезать печень кубиками в миску.
Добавить кубиками нарезанные маринованные огурцы и отварную морковь.
Перемешать салат и заправить майонезом.
Выложить в салатницу.
Вкусный салат «Новогодний» можно подавать к столу.
Салат «Нежный».
Ингредиенты:
филе куриное (отварное) — 250 г
Шампиньоны (маринованные) — 200 г
Яйцо куриное (отварное) — 4 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Орехи грецкие — 80 г
Майонез — 200 г
Соль (по вкусу)
Перец черный (по вкусу)
Масло растительное (для жарки).
Луковицу очистить, нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. В процессе жарки можно посыпать лук молотой смесью трав для курицы. В сочетании с эфирными маслами лука это даст дополнительный аромат и вкус.
Курицу и яйца нарезать небольшими кубиками. Грибы нарезать пластинками. Орехи слегка поджарить на сковороде. Немного измельчить орехи, а часть их оставить для украшения салата.
Смешать все подготовленные ингредиенты, посолить, поперчить и заправить майонезом.
Салат готов!
Салат «Новогодняя ночь».
Ингредиенты:
300 г филе индейки (или куриного)
5 яиц
150 г чернослива
100 г грецких орехов
100 г сыра
майонез
соль
Приготовление:
филе отварить до готовности, остудить и мелко нарезать.
Чернослив мелко нарезать.
Орехи измельчить в блендере или порубить ножом.
Отделить белки от желтков. Белки и желтки отдельно натереть на мелкой терке.
Сыр натереть на мелкой терке.
На дно тарелки выложить филе, посолить, смазать майонезом.
На филе выложить желтки, смазать тонким слоем майонеза.
На желтки выложить чернослив, немного смазать майонезом.
На чернослив выложить сыр, немного смазать майонезом.
На сыр выложить орехи, немного смазать майонезом.
На орехи выложить белки.
Украсить салат по вкусу (из тонко нарезанной моркови можно сделать циферблат).
Свинина с яблоками в духовке.
Ингредиенты:
свинина – 500 г
яблоко – 1 шт.
сало – 50 г
соль – по вкусу
черный молотый перец – по вкусу
розмарин сушеный – 2 ч.л.
оливковое масло – 3 ст.л.
вино – 70 г
Приготовление:
карбонат моем. Делаем надрезы почти до основания, но не прорезаем кусок полностью.
Режем яблоко и сало тонкими ломтиками.
Хорошенько солим, перчим мясо и вставляем в прорези по кусочку сала и паре ломтиков яблока. Скрепляем все бамбуковыми шпажками. Можно и не скреплять, это больше для эстетики.
Поливаем слегка жаропрочную форму оливковым маслом, кладем туда мясо. Мясо присыпаем розмарином и немного поливаем оливковым маслом.
Ставим мясо в разогретую до 200 градусов духовку на 45 минут. Затем достаем мясо, поливаем его вином. Если нет вина – полейте соком, который выделился при жарке мяса.
Ставим мясо в духовку еще на 15 минут. Аромат розмарина в кухне стоит невероятный! Достаем. Блюдо готово к подаче на стол! Мясо получается очень сочное с пряным вкусом розмарина.