Имя будущего

Довольно часто я слышу от людей левого и патриотического толка, от наших союзников и даже товарищей такие слова: «Ленин – один из наиболее выдающихся исторических деятелей России XX столетия!» Вероятно, считается, что мы должны это воспринимать как позитивную оценку Ленина. А я думаю о том, как даже в далеко не худшие умы за последние 25 лет въелось периферийное, локальное мышление, мышление обочины цивилизации, когда то, что происходит за пределами нашей страны и нашего времени, представляет чисто абстрактный интерес – неплохо бы этим интересоваться, но вроде как совсем необязательно.
На мой взгляд, ни один человек не повлиял столь сильно на человеческую историю и развитие человеческого общества, как Ленин. Задуманное и созданное им государство стало альтернативой всей предыдущей человеческой истории, показало абсолютно новую линию развития человечества. Да, оно базировалось на вековечном стремлении к социальной справедливости, к лучшей жизни и прекрасному будущему, но никому до Ленина не удавалось воплотить такой проект на практике.
Я не буду сейчас анализировать, насколько отставала дореволюционная Россия от промышленно развитых стран. Кому-то это отставание покажется значительным, кому-то не очень. Но XX век стал русским веком, веком России. Благодаря новому воплощению России – СССР – наша страна стала на довольно продолжительное время инициатором всего исторического процесса. Инициатива исходила от нас, мы задавали движение, мы были лидерами, и даже если по каким-то параметрам мы не были первыми, разрыв стремительно сокращался.
В юности одной из моих любимых книг была (да и сейчас остается) «Месс-Менд» Мариэтты Шагинян. Если вы не читали эту книгу, то обязательно прочтите. Речь там идет о Советской России, только-только вышедшей из гражданской войны и интервенции, только-только начавшей оправляться от развала и разрухи. Но общество, описываемое в книге, было обществом поистине безграничных возможностей. У этих людей была вера в то, что они могут все. И тогда, без современных технологий и коммуникаций, они воспринимали мир как единое целое, в котором стоит только начать освобождение людей труда, и справедливое, новое, светлое общество будет построено по всей Земле.
Ленин построил государство авангардного сознания, глобальное, наступательное (в хорошем смысле слова) по своей сути, самое передовое. В те годы к нам стремились лучшие художники, архитекторы, инженеры, поэты, чтобы участвовать в строительстве принципиально нового общества, в котором нет грани между настоящим и будущим. Энергетика этого общества была потрясающей, запредельной, заряжающей все человечество. Центр мира, центр развития, центр Вселенной был в России. Перефразируя Фридриха Ницше, можно было сказать, что «бог был в Москве». Ленин и большевики были тогда крайне привлекательны. Помните художника Диего Риверу, которому Рокфеллер заказал картину для своего центра? Картина так и не попала к заказчику, потому что центральное место в ней занимала встреча Ленина с рабочими, и Ривера категорически отказался это убирать.
Ленин дал надежду людям труда во всем мире. Государство, построенное Лениным, народ признал как свое. Поэтому и защищали его советские люди с такой яростью и с такой энергией отстраивали. Потому и прощались с Владимиром Ильичем с такой скорбью — нескончаемый людской поток в морозные январские дни 1924 года. Постройка Мавзолея изначально была необходима, так как число людей, желающих проститься с Лениным, день ото дня не уменьшалось. Это уже потом Мавзолей превратился в Святыню и место поклонения. И лично я не вижу в этом ничего плохого. У каждого народа свои святыни.
Мы уважаем чужие символы и ждем уважения наших. Для нас святыня – Мавзолей. Тем более что под этим символом спасли современную цивилизацию от фашизма и вывели человека в космос.
Даже в позднесоветское время, когда страна была уже гораздо более стабильной, прочно занимавшей свое место в мире, но уже более расслабленной, я помню это удивительное чувство нашей правоты, силы и уверенности. Мы чувствовали, что живем в самом лучшем, самом-самом правильном, самом гуманном государстве и при этом самом сильном и уверенном, не дающим в обиду ни себя, ни наших друзей, ни вообще силы добра по всему миру.
Кстати, именно с этим советским миропониманием стали бороться разного рода «перестройщики» и «реформаторы» после прихода к власти. Им было важно выбить из нас чувство собственной правоты и величия Родины, лишить нас уверенности и образа будущего, принизить во всех смыслах, даже в физическом, заставить смотреть только себе под ноги, видеть только то, что касается непосредственно тебя, и ни в коем случае даже не помышлять о сотворении великой истории. Каждый сверчок знай свой шесток.
Советские люди, особенно в начале СССР, в прямом смысле смотрели на звезды. Они жили будущим. Ленин впервые в истории человечества заложил государство, в котором право быть человеком получили все, а не только богатые и знатные. Ленин открыл в народе такие силы, что страна резко рванула вперед. Сейчас власти во всех странах решают, в общем-то, довольно примитивные задачи, пусть при обладании супертехнологиями, просто задачи выживания. И в этом смысле сегодняшнее существование человечества, в принципе, не слишком отличается от существования прочей флоры и фауны. Посмотрите западные фильмы, почитайте западную фантастику – там будущее или не отличается от настоящего, только машины побыстрее и связь получше, или оно мрачное, как технотронный концлагерь. В оправдание западных писателей и режиссеров можно сказать, что из нынешнего настоящего светлое будущее не очень-то просматривается.
Ленин и большевики, бывшие на то время, по оценкам объективных наблюдателей, самым образованным правительством в мире, главной целью ставили развитие, участие в общем деле, построение будущего как цель жизни. А что может быть лучше? Человек страшится смерти, и альтернатив у него всего две – вечная загробная жизнь, которую обещают религии, или жизнь в общем деле, которое продолжается, даже если кто-то уходит.
Говорят, Ленин «подложил бомбу» под Российское государство. Полно-те! Ленин собрал государство из таких обломков, до которых было далеко даже участникам беловежского сговора, разрезавшим нашу страну на 15 частей. И уж конечно, когда Ленин собирал заново страну, он не думал о том, как предателям потом удобнее будет разрушать ее.
Надо не забывать, что Ленин руководил страной фактически всего лишь менее 5 лет, а сколько было сделано! Вообще, довольно выигрышная тема – сравнивать Ленина и его правительство с нынешним. И не только в России, но и практически с любым в мире. Объективно разве можно кого-то сейчас поставить не то что вровень, но хотя бы и близко? Государство, заложенное Лениным, выдерживало самые тяжелые испытания, которые вообще когда-либо выпадали на долю стран. Оно осталось в мировой истории с самыми выдающимися достижениями в истории человечества. Думаю, оно еще и осталось в памяти государством с самым стремительным развитием на единицу времени. Да, оно не смогло раскрыть полностью своего потенциала, потому что находилось в неблагоприятной враждебной, а потом даже не столько враждебной, сколько в разлагающей среде.
Наше государство было поражено вирусом предательства как раз тогда, когда произошел отход от ленинских принципов, от ленинской практики и от ленинского образа будущего, причем в тот момент, когда технологически и экономически оно было наиболее сильно и не имело ни малейших признаков кризиса. К сожалению, ленинская энергетика к концу 80-х годов прошлого века отчасти ослабла, и образ будущего во многом сменился простым прагматизмом. Мы стали двигаться примерно в том же направлении, что и наши идеологические противники, причем втянулись в соревнование с ними в той части, где они наиболее сильны, – в потребительстве. Сейчас-то, после 25 лет жизни в капитализме, понятно, что собой представляет «потребительский рай». Это рай для тех, кто захватил богатства. Даже в самых развитых капиталистических странах большинство населения живет довольно убого, а уж о духовном развитии и говорить не приходится. Живет жизнью, не достойной человека. Увы, часто понять, что ты имел, удается только после того, как это потеряешь.
Потеряли не только мы – поколения Страны Советов. Потерял весь мир. Потерял альтернативу и образ будущего. Посмотрите, где-то живут хуже, где-то живут материально лучше. Но почти нигде сейчас не живут счастливо. Мир находится в тупике и погружается в какую-то трясину хаоса. Мир становится злее. Причем этот процесс принял такой целенаправленный характер именно после разрушения СССР и именно из-за его отсутствия. Ленин построил государство, доброе по своей сути, гуманное и человечное. В отличие от западной философии, для которой человек – константа и исправлять его бесполезно, мы верили и верим – человек, помещенный в правильные условия, воспитанный гуманистической и прогрессивной педагогикой, изменяется сам и изменяет к лучшему весь мир. СССР – яркий тому пример.
Очевидно, что, если в мире не произойдет серьезных перемен к гуманизму, доброте, справедливости, нас ждут очень неприятные события, возможно, даже несовместимые с жизнью на земле. Поэтому я уверен, что социализм – светлое и неизбежное будущее человечества. Красота, разумеется, примет участие в спасении мира, но прежде всего мир спасет доброта. А значит, идеи Ленина будут снова востребованы. Ленин – это будущее! Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить.
Дмитрий Аграновский