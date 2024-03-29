Правила безопасного поведения несовершеннолетних в сети Интернет

В современных реалиях использование сети Интернет стало практически необходимостью при осуществлении любых видов деятельности, поскольку ускоряет процесс выполнения поставленных задач, сбора необходимой информации и обмена ею, а также осуществляет развлекательную функцию.
При этом, с каждым годом пользователями сети Интернет
становится все большее количество несовершеннолетних, которые используют ее в
большинстве случаев в качестве развлекательного ресурса и средства виртуального
общения, обмена информацией друг с другом.
В то же время, с каждым годом увеличивается количество
случаев совершения различных противоправных и преступных деяний с
использованием сети Интернет, в том числе в отношении несовершеннолетних,
являющихся в силу своего возраста и отсутствия жизненного опыта наиболее
уязвимой категорией пользователей.
Зачастую использование несовершеннолетними сети
Интернет проходит без пристального внимания за этим процессом со стороны
взрослых, что в некоторых случаях является небезопасным.
В целях обеспечения безопасного поведения
несовершеннолетних в сети Интернет взрослым необходимо довести до них некоторые
правила, соблюдение которых поможет избежать негативных последствий.
Во-первых, несовершеннолетним необходимо объяснить,
что нельзя передавать свои персональные данные посредством сети Интернет другим
лицам, в том числе данные любых документов и банковских карт. При необходимости
регистрации на сайтах, где требуется их введение, делать это нужно только с
согласия родителей и под их присмотром.
Во-вторых, при создании профиля в социальных сетях
необходимо минимизировать его привязку к реальной жизни. Желательно
использовать нейтральный псевдоним, а не реальные фамилию и имя, не ставить
свою фотографию на аватар, особенно лицам младше 15-16 лет. На страничке своего
профиля не нужно указывать дату своего рождения, адрес проживания, название и
адрес учебного заведения и класс, в котором несовершеннолетний обучается,
поскольку данные сведения могут быть использованы злоумышленниками для
идентификации личности и возраста жертвы и установления ее местонахождения.
Кроме того, ребенок в сети Интернет может столкнуться
с буллингом – когда ребенка обзывают или травят, чаще всего без какой-либо
причины, «потому что так весело». К жертве могут привлечь внимание фотография
или имя в профиле, а также пост в социальных сетях.
Поэтому нежелательно выкладывать в открытом доступе
свои фотографии в сети Интернет, следует ограничить доступ к информации о всех
сторонах своей жизни, делиться ею только с проверенными людьми, которые знакомы
с несовершеннолетним лично.
В-третьих, нужно избегать общения с незнакомыми
лицами, среди которых могут оказаться лица, посягающие на половую
неприкосновенность несовершеннолетних, или мошенники.
Так, до сведения несовершеннолетних необходимо
довести, что крайне нежелательно начинать диалог в социальных сетях с
собеседниками, если они не знакомы в реальной жизни; явно взрослее
несовершеннолетних; у них нет или очень мало друзей в социальных сетях; они о
чем-то просят несовершеннолетних – сфотографироваться, прислать какие-либо
данные.
Лица, посягающие на половую неприкосновенность
несовершеннолетних, часто отправляют сообщения непристойного содержания,
пытаясь понудить несовершеннолетних к поддержанию диалога, а также просят
прислать личные фотографии, а при отказе могут угрожать расправой или
шантажировать различными способами.
Мошенники пытаются завладеть данными пользователя,
втянуть несовершеннолетних в опасные авантюры либо сомнительные мероприятия.
Ни в коем случае в сети Интернет не следует
выкладывать либо пересылать кому-то фотографии документов, банковских карт и
т.д.
Необходимо помнить, что всё, что попало в сеть
Интернет, там и остается. Как правило, стереть данные из сети Интернет
невозможно. Единственный способ избежать утечки информации либо ее
использования злоумышленниками – не делиться ею.
О любых попытках проникнуть в личное пространство,
фактах назойливого навязывания общения, случаях возникновения чувства тревоги,
дискомфорта или стеснения при общении с собеседниками несовершеннолетним
необходимо незамедлительно сообщать взрослым. Злоумышленникам сложно
противостоять в одиночку, поэтому здесь важна поддержка близких людей.
В-четвертых, не нужно сообщать о своем местоположении,
интересах и хобби, расписании уроков и внешкольных занятий, об акциях и
мероприятиях, в которых несовершеннолетним предстоит принимать участие, месте
отдыха, чтобы злоумышленник не смог вычислить нахождение ребенка и его режим
дня, подкараулить на улице.
Не следует встречаться с виртуальными знакомыми в
реальной жизни, особенно без ведома взрослых, в вечернее время, в малолюдных
местах.
В-пятых, нельзя сообщать посторонним, даже знакомым
лицам логины, названия учетных записей и пароли от своих профилей в социальных
сетях.
Необходимо с осторожностью открывать подозрительные
письма, переходить по ссылкам на сайты, вводить на них учетные данные своего
профиля, следует научиться отличать поддельные сайты.
Пароли от учетных записей должны состоять из сложных
комбинаций строчных и заглавных букв, цифр и знаков, тогда их будет труднее
взломать, желательно не хранить их в онлайн-сервисах для хранения паролей, для
разных сайтов желательно использовать различные пароли.
Любую размещенную в сети Интернет информацию
желательно проверять в других источниках, особенно при большом количестве
рекламы и кричащих заголовках на сайте, на котором она размещена, либо при
переадресации на другие сайты.
Все покупки и платежи посредством сети Интернет должны
согласовываться с родителями и проходить только под их присмотром.
Прокуратура Железнодорожного района г.
Симферополя