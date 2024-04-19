Коммунисты предложили развивать Крым как всероссийскую здравницу

Накануне отчета о результатах деятельности Совета министров Республики Крым, руководитель фракции КПРФ в ГС РК Сергей Богатыренко встретился с Председателем Совета Министров Республики Крым Юрием Гоцанюком.
Юрий Михайлович, озвучил основные тезисы своего отчета, после чего подробно и предметно ответил на все вопросы, касающиеся отчета и выходящие за его рамки.
"Хочу отметить, что такой формат взаимодействия между депутатами и органами власти носит конструктивный характер и позволят напрямую озвучить наказы избирателей, с которыми они обращаются в ходе депутатской деятельности и получить ответы по волнующим вопросам, – подчеркнул Сергей Богатыренко. – В свою очередь, фракция КПРФ помимо вопросов, подготовила ряд предложений по развитию Крыма, как международной здравницы, которые предоставила Председателю Совета Министров".
Компартия предложила поддержать традиционной для Крыма путь развития как «всероссийской здравницы», концепция которой уже разработана крымскими учеными, прошла научную апробацию, опубликована в научных изданиях и рекомендована общим собранием Крымской академией наук к внедрению ещё в 2022 году.
"Крымская Республиканская организация КПРФ поддержала основные положения этой концепции, считая её научно обоснованной и исторически обусловленной, – уточнил Сергей Богатыренко. – Реском КПРФ выходит с инициативой не только поддержать, но и всячески будет содействовать её реализации в практику современного развития Крыма".
Руководитель фракции КПРФ в ГС РК считает, что данный формат взаимодействия исполнительной власти с депутатами необходимо продолжить, т.к. он позволяет совместно обсуждать и вырабатывать решения по развитию Республики Крым.