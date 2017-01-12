Космическая эра началась по московскому времени

«Сергей Павлович был не только гениальным ученым, он был истинным первопроходцем, творцом первых блестящих побед космонавтики, побед, которые принадлежат ему лично, нашей стране, всему миру. Именно Королеву и его соратникам мы обязаны тем, что космическая эра человечества началась по московскому времени…», - это слова Владимира Владимировича Путина стали цитатой выставки прославленного имени «Космический гений России», которая открылась в библиотеке-филиале №4 им. М. М. Коцюбинского централизованной библиотечной системы для взрослых городского округа Симферополь.
Выставка приурочена к 110-летию со дня рождения выдающегося создателя космической техники Сергея Павловича Королева, чей юбилей весь мир отметит 12 января 2017 года. Для нашей страны это событие имеет особое значение.
«…То, что казалось несбыточным на протяжении веков, что еще вчера было лишь дерзновенной мечтой, сегодня становится реальной задачей, а завтра – свершением. Нет преград человеческой мысли!», – эти слова Сергея Павловича подтверждают великий гражданский, научный и человеческий подвиг, совершенный им на благо Родины за краткие 59 лет его земного существования.
Разделы выставки «Он стал легендою для мира» и «Его имя – синоним слова «космос»» включают материалы о нелегком жизненном и научном пути человека, с чьим именем связаны такие эпохальные события в истории мировой цивилизации, как запуск первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года и полет первого человека в мире Юрия Гагарина в космос 12 апреля 1961 года. Первый выход космонавта в открытый космос, многолетняя работа орбитальной станции и многое другое непосредственно связано с именем академика Сергея Павловича Королева, первого Главного конструктора ракетно-космических систем.
Отдельное место на выставке занимают издания, посвященные космическим объектам нашего полуострова. «Крым – колыбель советской космонавтики» – так по праву специалисты называют наш полуостров. С именем Королева связан поселок Школьное, где великий конструктор бывал вместе с академиком М. Келдышем. И в Западном Крыму, спустя всего лишь 14 лет после победы нашего народа в Великой Отечественной войне, руководство Советского Союза решило организовать строительство Центра дальней космической связи. Первые теоретики советской космонавтики академики Сергей Королев и Мстислав Келдыш работали в этом Центре. До сих пор каждую из трех антенн комплекса «Плутон» (главного технического сооружения Центра) называют «королевскими». Уже в 1961 году специалисты евпаторийского ЦДКС успешно обеспечили ультракоротковолновую связь с первым космонавтом мира Юрием Гагариным во время его эпохального полета.
В апреле 2015 года на площади перед кинотеатром «Космос» в Симферополе были установлены памятники конструктору ракетно-космической техники Сергею Королеву и летчику-космонавту Юрию Гагарину. Бюсты легенд отечественной космонавтики столице Республики Крым подарил руководитель патриотического проекта «Аллея Российской славы» Михаил Сердюков (Краснодарский край). Крым помнит и гордится героями нашей великой Родины.
Надежда Беспалько