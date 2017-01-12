СИВЫЙ МЕРИН АНТИКОММУНИЗМА

7 ноября, в день 99-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, на нескольких каналах Российского телевидения состоялись передачи по обсуждению значения этой великой даты. Однако ни один канал не соизволил показать массовые демонстрации и митинги трудящихся по этому поводу. Своеволие телевизионных бонз понятно – они, как и вся путинская власть, привыкли душить всякое проявление крамольной мысли о величии всего советского – от Октябрьской революции, потрясшей весь капиталистический мир, до становления советской цивилизации.
БАЛАГАН ЛИБЕРАЛ-АНТИКОММУНИСТА
В передаче Соловьева «Год Октябрьской революции. Уроки истории» участвовали руководители всех четырех партий Госдумы. Объективные оценки событий Великого Октября дали Геннадий Зюганов (КПРФ), Ирина Яровая («Единая Россия»), Олег Нилов («Справедливая Россия»). Однако их голоса заглушали вопли Жириновского. Крайне агрессивные, эти вопли мешали говорить собеседникам, сбивали их. В его злобных словах – сплошная ложь и фальсификация фактов, искажение исторических процессов. Отметим три направления его высказываний: Февральская и Октябрьская революция – результат злой воли большевиков, Октябрьская революция и почти 75-летнее правление коммунистов носят только разрушительный характер, революция погубила цветущую Россию. В этот же день он трижды на других телевизионных каналах повторял свои лживые измышления, нес бред сивого мерина в майскую ночь. Общеизвестно, что Февральская революция совершилась без какого-либо участия большевиков. Все их лидеры были за границей или в тюрьмах, в ссылках в Сибири. Отречься царя заставили его генералы и депутаты Государственной Думы (Родзянко, Шульгин и другие). В рядах большевиков тогда насчитывалось 24 тысячи человек. Только через полгода, в августе 1917-го, в партии уже 240 тысяч. Великая Октябрьская социалистическая революция доделала то, что не смогла сделать Февральская и ее приказчик – Временное правительство. Советская власть успешно решила вопрос о мире, дала землю крестьянам, установила 8-часовой рабочий день вместо 11,5-часового при царизме. Остро стоял национальный вопрос. При Временном правительстве империя начала разрушаться. Образовались самостийные Украина, Белоруссия, мусульманские образования Татарии, Башкирии, правительства Северного Кавказа, Средней Азии и Сибири. Началась гражданская война, которую развязали российская буржуазия и интервенты 14 иностранных государств. Триумфальное шествие советской власти при поддержке большинства народа продолжалось до конца мая 1918 года – до начала чехословацкого мятежа, инспирированного Антантой. Начинался белый террор, на который большевики ответили только осенью того же года после покушения на В. И. Ленина. После победы в гражданской войне начинается возрождение России, ее экономики, социальной сферы. Создается Советский Союз, который к 1941 году становится сверхдержавой, победившей в 1945 году фашистскую чуму. Создается мировое содружество социалистических стран, приходит крах колониальной системы. Все это – зримая сила созидательных идей Великого Октября.
БЫЛА ЛИ ЦВЕТУЩЕЙ ЦАРСКАЯ РОССИЯ?
Перед нами «Учебник географии России» Г. Н. Блоха, исправленный и дополненный И. П. Поддубным, издание 1918 года. В нем большой раздел «Промышленная Россия». Узнаем, что в 1910 году по главному продукту индустрии – чугуну – Россия на пятом месте среди промышленно развитых стран. В США производство чугуна почти в 10 раз больше. Россия – 2,88 млн. тонн, США – 26,78 млн. тонн, в Германии в 5 раз (14,72 млн. т), в Англии – более чем втрое, во Франции – в 1,5 раза. Россия добывала угля в 14 раз меньше, чем США, в 9 раз меньше, чем Англия, в 7,5 раза меньше Германии. Страна была сырьевым, полуколониальным придатком Запада. Около 65 процентов ее промышленных предприятий принадлежали иностранным концессиям, в основном английскому и французскому капиталу. Именно он втянул Россию в Антанту и Первую мировую войну, чтобы защитить свои капиталы. Российские ура-патриоты и либерал-националист Жириновский вопят на весь мир, что царская Россия, богатая страна, кормила хлебом весь мир. Да, факты свидетельствуют, что Россия вывезла на мировой рынок в 1910 году 757 млн. пудов зерна из общего объема, поступившего на него 1 млрд 469 пудов, то есть, половину населения мира она обеспечивала. Но!!! Самой России хлеба не хватало. Лозунг царских министров: «Не доедим, а вывезем!» Душевое потребление хлеба и хлебопродуктов всех видов составляло в России 14 пудов (224 кг), на Западе – 352–400 кг на человека. Потребление сахара – 16 фунтов (6 кг 400 г) в год на человека, то есть 1,7 г в день – в 6 раз меньше, чем в Англии, в 3 раза меньше, чем в Германии. Потому только господа пили чай с сахаром, весь народ – вприглядку. Записные патриоты прожужжали уши, что царская Россия купалась в золоте. Ложь! В 1910 году Россия добыла золота 3 900 пудов (62,4 т), США – 8 800 пудов (141 т), ЮАР – 15000 пудов (240 т). Вот такое нищее «процветание» России накануне революции. К этому следует добавить регулярные, в промежутки 4-5 лет, голодные годы. Ужасающей была детская смертность – каждый 4-й ребенок умирал. Средний возраст жизни человека – 33 года. Примерно 75 процентов населения были безграмотными. Из тысячи призывников в 1914 году – 600 неграмотных. Дореволюционный журнал «Вестник воспитания» в начале XX века писал, что для полной грамотности в России понадобится 280 лет.
ПОЧЕМУ БЕСНУЕТСЯ ЖИРИНОВСКИЙ?
Наши либералы, в том числе их главарь Жириновский, выполняют историческую миссию защиты российского олигархата, в порабощение которому ельцинско-путинской властью отдан народ. Ожиревшему российскому капиталу, его властным топ-менеджерам и их обслуге ненавистны идеи Великого Октября об обществе социальной справедливости, воплощенные в СССР, странах социализма. Их страшат мысли, что народ, доведенный до отчаяния нищетой и неустроенностью жизни, захочет снова воплотить эти идеи в жизнь. Поэтому они мечтают стереть историческую память народа, переделать их сознание и души. Команду «фас» им, конечно же, дает сама власть. По некоторым высказываниям и поступкам Путина («СССР ничего не производил, кроме калош, которые сбывали в Африку», «Ленин подложил атомную бомбу под СССР, приняв закон о федеративном устройстве России» и др.), хитрый конъюнктурщик и приспособленец Жириновский понял, что он может извлечь большую политическую выгоду из этой антисоветской, антикоммунистической риторики власти. Пустившись во все тяжкие, он пытается лживо переписать историю страны. Власть имущие предоставляют ему все возможности. На телеканалах, особенно «Россия-1», он – желанный, почетный гость. В нем видят своего собрата по борьбе с коммунистами. Он всегда заодно с правящей партией, все акции и законы которой активно поддерживает. Великий Октябрь, советский период развития страны, советская цивилизация – вершины, выдающиеся явления не только российской действительности, но и всемирной истории. Устраивать оргии, пляски на их разбитых останках, твердить при этом как мантру заклинания о народном единстве страны – мерзко, подло, кощунственно. У таких деятелей нет ни ума, ни сердца, отсутствуют совесть и честь. Наша главная политическая линия – правда и справедливость. Идеи Великого Октября вечны и неизменны. Они будоражат народы всего мира. Об этом, кстати, свидетельствуют даже выборы президента США – цитадели мирового империализма. Коммунисты уверены – будущее за социализмом, обществом социальной справедливости.
Николай КОПЬЕВ