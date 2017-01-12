Крымская скульптурная Лениниана

Как дань глубокого уважения крымчан к бесконечно дорогому человеку стоят в городах и селах нашей республики памятники Ильичу. Самый первый из них был сооружен по проекту М. Я. Харламова в 1924 г.
Над площадью вырос он,
Шторм знамен у гранита застыл,
Он и бронзовый вдохновлен,
Он и бронзовый речь говорил...
Образ Ильича всегда привлекал выдающихся художников и скульпторов. Одним из немногих, кому посчастливилось рисовать В. И. Ленина с натуры, был скульптор Н. А. Андреев. В 1920 г. он получил разрешение работать в кремлевском кабинете Ленина.
За свою жизнь Н. А. Андреев выполнил около 100 скульптур. Три его ленинских портрета находятся в фондах Симферопольского художественного музея. Работы скульптора отличаются психологической остротой и портретной достоверностью.
Известный советский скульптор М. Г. Манизер в 1926 г. выполнил скульптуру Владимира Ильича в натуральную величину для музея В.И. Ленина в Москве. С этой же модели отлили статую, установленную в 1927 г. на углу улиц Р. Люксембург и Пушкина в Симферополе. Этой скульптуре суждено было пережить сложную судьбу. В годы оккупации ее спасли от уничтожения патриоты, а в апреле 1944 г. вновь установили, только уже в городском парке. С 1967 г. она находится в экспозиции Крымского краеведческого музея.
В 1929 г. партийные и советские органы Севастополя приняли решение о сооружении в городе памятника В.И. Ленину. С предложением обратились к скульптору В. В. Козлову, автору памятника вождю у Смольного в Ленинграде. Вместе со своими учениками, среди которых был Н. В. Томский, он предложил оригинальный проект. Памятник представлял собой сложную композицию. Бронзовая фигура Ильича возвышалась на гранитном постаменте, опоясанном рельефом; по углам постамента — четыре фигуры: рабочего, крестьянина, краснофлотца и красноармейца. Памятник открыли в ноябре 1932 г.
В 1929 г. был сооружен памятник Ильичу в Керчи. Его автором был известный скульптор и альпинист Евгений Абалаков.
В предвоенные годы памятники вождю были установлены в Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте и других городах и селах Крыма.
Авторы стремились прежде всего сохранить и увековечить образ «живого Ленина», такого, каким его знали многие современники.
В годы временной оккупации фашисты стремились уничтожить все памятники вождю революции. Широко известно стихотворение И. Сельвинского «Баллада о ленинизме». В его основе — подлинный факт, о котором поэт узнал в декабре 1941 г., участвуя в Керченско-Феодосийской десантной операции. Разрушив статую Ильича в Керчи и продолжая глумиться над народной святыней, гитлеровцы привели в сквер пленного политрука, чтобы повесить его на этом месте. Советский воин в свой последний час решает по-своему отомстить врагу — принимает позу разрушенной статуи. И все же оккупанты не смогли уничтожить все памятники вождю. Патриотам с риском для жизни удалось сохранить статуи Ильича в Симферополе, Евпатории, Саках, в селе Желябовке Нижнегорского района. Сразу же после освобождения Крыма они были подняты на постаменты.
После Великой Отечественной войны, в 50—60-е гг., в Крыму сооружено много памятников В. И. Ленину. Они устанавливались в городах, районных центрах, в селах, в санаториях, на крупных предприятиях. Трудящиеся отдавали дань любви и уважения памяти великого Ленина.
Первый значительный памятник В. И. Ленину в послевоенный период был сооружен в Ялте. Его открытие приурочивалось к 30-летию со дня смерти Ильича. Авторы — скульптор П.П. Яцыно и архитектор А. С. Фомин.
В ноябре 1960 г. состоялось открытие памятника вождю в другом городе-герое — Керчи. Скульптор В. И. Сычев изобразил Ильича идущим. В накинутом на плечи пальто, он будто медленно шагает по городу... Расположенный на главной площади памятник органично связан с окружающей средой, он четко вырисовывается на фоне зелени сквера.
В июне 1975 г. в «Артеке» был открыт памятник В. И. Ленину, самый большой на крымской земле. Высота бронзовой скульптуры — 11 метров, а общая высота — 22 метра. Скульптор Н.А.Щербаков и архитектор М.Ф.Синев сумели создать истинно монументальное произведение. Красные мраморные плиты символизируют революционный пафос, на их фоне величественный и героический образ вождя производит большое эмоциональное впечатление своей динамикой, стремительным порывом, устремленностью в будущее.
Особо следует сказать об истории создания памятника В. И. Ленину в Гурзуфе. Живет в этом поселке старый мастер-каменотес Николай Николаевич Качанов. Немало скульптур создано им по проектам московских и крымских авторов. К 100-летию со дня рождения Ильича он решил сделать подарок своему поселку. Восемь месяцев беспрерывной работы, и из 15-тонной диоритовой глыбы создан прекрасный памятник вождю. Он установлен на центральной площади поселка. Авторы проекта — скульпторы К.Г. Кошкин и О.Д. Минькова.
4 ноября 1977 г., к 60-летию Великого Октября, сооружен памятник Ильичу в п.г.т. Первомайском. Он выполнен из розового гранита. Авторы — ленинградские скульпторы Ю. А. Вашкевич и С.А. Федорин. Лаконизм пластических форм позволил раскрыть психологическую глубину образа вождя, его темперамент. Замечательно, что эти черты передаются без какой-либо внешней патетики, без жестикуляций и даже без движения фигуры, только за счет выразительной пластики форм.
Открытие памятника Ленину в г. Саки запомнилось жителям района как большое праздничное событие. Оно состоялось 21 апреля 1978 г. На центральной площади собрались жители города и труженики колхозов и совхозов. Памятник органично связан с окружающей средой, он четко вырисовывается на фоне зелени сквера.
В те же апрельские дни 1978 г. в Феодосии, на площади у железнодорожного вокзала, была заменена статуя вождя. Ее автор — скульптор Н. М. Суходолов.
В 1979 г. открыты новые памятники Ильичу в поселке Нижнегорском (скульпторы Н.Н. Щербаков, Н. В. Можаев, Г. К. Слепцов) и в городе Джанкое (скульптор А.И. Страхов).
В ноябре 1984 г. был открыт памятник Ильичу в Евпатории. Его авторы — скульптор В.И. Сычев и архитектор A.И. Сохнин — отошли от привычной схемы, по которой скульптура устанавливалась на высокий постамент и вождь изображался с призывным жестом руки. Здесь фигура установлена на широкий низкий постамент и как бы приближает Ильича к зрителю.
В дни празднования 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции в областном центре был открыт еще один памятник В. И. Ленину. Его авторы — ленинградцы: скульптор В.Г. Стамов и архитектор В.Попов.
Памятник вождю с самого начала был задуман как идейный центр новой площади. Скульптору очень хорошо удалось передать состояние внутренней сосредоточенности, образно выразить гигантскую работу ленинской мысли. Памятник в Симферополе относится к лучшим памятникам Ильичу, сооруженным в Крыму.
Таким образом, крымская скульптурная Лениниана интересна и разнообразна. Она не оставляет равнодушным зрителей, в ее создании приняли участие большие мастера изобразительного искусства. Памятники Ленину, как правило, являются идейно-композиционными центрами крымских городов и поселков.
Стойкий революционер, гениальный мыслитель, глубоко народный вождь, основатель первого в мире социалистического государства, Ленин всегда с нами — в борьбе и труде, в дни испытаний, в годы созидания и радостных побед.
Прав поэт, сказавший:
...Я ни разу не видел Ленина, но не жил без него и дня.
Федор Реуцков