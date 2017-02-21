Вышли мы все из народа…

Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов?
Не войском, нет, не польскою помогой,
А мнением; да! Мнением народным.
А.С. Пушкин.
Ушло в историю 18 сентября 2016 года - выборы в Государственную Думу РФ. У нас, коммунистов, боль за поражение КПРФ - как мало депутатов в ГД от нашей партии.
Ядерное оружие – это слабое оружие. Есть оружие сильнее атомной бомбы. Это ложь, травля, воровство, криминал, коррупция, предательство, террор…
Счастливое будущее – это деньги. Для достижения этой цели и используются выше указанные патроны.
Люди перестают понимать друг друга, доверять, слышать, разумно мыслить. Привыкают к халяве: ничего на делать, но получать все и сразу.
Возьмем сельские поселения, деревни.
99 лет Советской власти. Всем народом создавались блага на селе. Из тьмы прошлого шли к свету, к социализму: «Жить, работая» или «Умереть, сражаясь».
Создавались колхозы. Накапливались богатства, имели свои счета в банке. Распоряжалось всем этим – правление колхоза: лучшие, опытные, творчески активные представители села. Свои люди. В праздники колхозникам выдавались сельхозпродукты по ценам, утвержденным правлением колхоза. Каждая семья тружеников была благодарна ему за внимание к людям. К председателю колхоза на наряд приходили с просьбой починить, сделать, подвезти и т.д. Присылались рабочие, выделялась машина для дров и угля. Платили по тарифу – все довольны. Никаких тебе чиновников, разрешения, не надо куда-то ехать далеко добиваться, плакать, просить. Вот этого унижения не было. Все по колхозному уставу, по колхозному плану. Один раз в год в день работников сельского хозяйства председатель отчитывался перед колхозным народом в переполненном зале собственного Дома культуры.
Строились дома, которые выдавались колхозникам в рассрочку, прокладывались крепкие дороги и подъезды к домам. Крепкие? Больше 25 лет без ремонта пользуемся этими дорогами. Они сегодня, конечно, требуют ремонта. Нет колхоза. И сейчас унижаемся перед властями, клянчим, плачем, пишем: когда же будет дорога, чтобы выехать из села на трассу. Подумать попросить, чтобы на каждой улице села была дорога, не смеем.
Обнищало село. Нет работы, нет хозяйства, нет своих овощей, винограда, фруктов, пшеницы. Нет денег, чтобы поделиться с сельским Советом. Для чего мы живем? Какая польза от нас государству? А молодежь убегает из села. Целые семьи бросают свои насиженные места на произвол. Бывшим колхозникам заткнули рты – выдали паи: «Ваша мечта осуществилась. Вы теперь крестьяне вольные, с землей». Таких вольных крестьян, захвативших лучшие земли, сельхозтехнику, было немного. Их называли хозяйственными, крепкими. До советской власти их называли кулаками.
Они используют сельхозтехнику, наемных рабочих. Дружат с сельским Советом в вопросах земли. Одним словом, разворачивают хозяйство по-капиталистически, но не получается благосостояния на селе. Все советское разрушено и не восстанавливается.
Все чаще тоскуют крестьяне по советской власти, тоскуют о народном хозяйстве: «Верните правление хозяйством, верните крестьянам землю, технику, пришлите агрономов, зоотехников. Мы не разучились вести хозяйство по-советски. Мы это можем». А нас оставили без работы. Наезжают какие-то «хозяйчики» в село в период полевых работ. «Хозяйчик» занимается выращиванием овощей. Ему нужна рабочая сила, поэтому он ездит по селам, собирает «рабов» на работу (никаких социальных льгот у рабочих нет). Никто из «рабов» не знает, сколько стоит его труд. Рады тому, сколько дали. Униженные, беспомощные, возвращаются они домой, «благодарят кормильца» матерными словами.
Трудный путь предпринимательства у фермера. Я знаю одного такого фермера, бывшего агронома. Круглый год он на своих грядках один. Он боится оставить теплицы на ночь — порежут пленку. Один в поле воин, пока не реализует продукцию. Он не согласен с такой расстановкой работ в сельском хозяйстве. Он думает, хочет развернуть хозяйство, но по-советски. Молодежь надо вернуть в село, надо, чтобы в хозяйстве были рабочие места и создать для молодежи условия для проживания. Вернуть уважение к людям труда. Об этом многие мечтают в селе. При социализме хорошую школу ведения сельского хозяйства прошли. А вот при капитализме не получается. И пока сельский народ своим сердцем, разумом не прочувствует, не поймет, что с ним происходит, пока мнение, единое, не созреет в умах людей, будут машины буксовать на дырявых дорогах, будут чиновники унижать простых людей. Пока будут процветать коррупция, предательство, ложь, пока у народа не будет горячего желания вернуть советскую власть, возродить лучшее в морали людей, пока мы все не опомнимся, не оценим то, что мы потеряли, и чтобы не уговаривали нас, и чтобы мы не шли на обещания, а сами взяли дело возрождения в свои руки, до тех пор будем стоять на коленях, глотая пилюли, которые преподносит нам информационная война, зомбируя наше сознание.
И еще одно предложение:
- Не надо делить народ на политические партии. Это нас разделяет.
Партия «Единая Россия». «Единая Россия» - звучит!
КПРФ. Мы тоже Россия. Мы тоже едины и не против единства всех народов России.
100 лет мы доказываем верность России. История КПРФ подчеркивает наши победы в гражданской войне против капиталистов и либералов, мы победили в строительстве социализма в нашей стране, в Великой Отечественной войне, после которой возрождали социализм, а не капитализм. Мы были примером для многих стран, выбравших социализм.
Мы понимаем, что в обществе существуют две партии: партия денежных людей-капиталистов и партия трудового народа, трудовой интеллигенции, то есть, партия третьего сословия — партия обманутого народа.
Мы вышли из народа, и наша партия — КПРФ!
Галина Васильевна
Первушина,
ветеран педагогического труда и партии.
с. Наташино,
Сакский р-н
P.S. Редакция газеты «Коммунист Крыма» искренне благодарит Галину Васильевну Первушину — постоянного автора нашей газеты — за выстраданные мысли. Мы полностью солидарны с позицией Галины Васильевны. Просим и тебя, дорогой наш читатель, рассказать о тех проблемах, с которыми ты сталкиваешься ежедневно. Ждем твоих писем.