Все небесные орбиты начинаются с Земли

Работавший в то время первым секретарем Кировского райкома КПСС Василий Алексеевич Казановский утром зашел в редакцию газеты «Кировец» и с таинственным видом произнес:
— Бросай все дела. Поехали!
Валентина Яковлевна рассказывала: в детстве у сына одна была мечта - стать летчиком.Пленило его огромное небо над степью, без конца и края. Маленькими серебряными птичками в нем - самолеты. И он осуществил свою мечту, только стал не просто летчиком.
Родители Василия Васильевича работали в пятом отделении колхоза «Украина», довольно отдаленном от центральной усадьбы. Поэтому Василий ходил в Ильичевскую школу Советского района - она была ближе.Кстати, в той школе гордятся своим учеником, «вечным» отличником, пятерочником. В то время была в колхозе «Украина» традиция: вывешивать в конторе «Экран успеваемости». Это давало одним родителям повод для гордости, другим же - стимул для более внимательного отношения к детям - кому же охота видеть «тройки» своих чад.
В 1971 году, с отличием окончив школу, Василий Циблиев поступил в Харьковское Высшее военное летное училище им. С.И. Грицевца. Службу летчиком в 1976 году В.В. Циблиев начал в 296-м истребительном полку в Группе советских войск в Германии, 16-я Воздушная армия, затем 85-й Гвардейский истребительный авиационный полк. Освоил пилотирование самолетов многих типов МиГ, получил квалификацию «Военный летчик 3-го класса», затем - второго и первого, стал командиром звена. В ноябре 1980 года В.В. Циблиев вернулся в СССР, служил в Одесском военном округе. Через два года его звено было признано лучшим в полку, а самому Василию Васильевичу присвоили звание летчика-инструктора. В 1983-м назначен заместителем командира авиационной эскадрильи. Как один из лучших летчиков полка в 1984 году направлен для учебы в Краснознаменную военно-воздушную академию имени Ю.А.Гагарина, в июле 1987 года окончил ее с отличием.
Вот так настойчиво и последовательно он шел к своей главной высоте. Как один из лучших слушателей курса академии Василий Циблиев получил предложение пройти отбор в отряд космонавтов. Конечно, прошел. В июле 1987 года приказом ГК ВВС Циблиев был зачислен в отряд космонавтов на должность кандидата в космонавты. Прошел общекосмическую подготовку: и с парашютом прыгал (102 прыжка), и пилотировал, и на тренажерах упражнялся не до седьмого, а не сосчитать до какого пота. В 1991-м году готовился к полету в качестве командира дублирующего экипажа. С начала февраля 1993 года он готовился уже к собственному полету, в качестве командира международного экипажа в составе советского космонавта А.А Серебрякова и француза Жана-Пьера Эньерэ. За 196 суток 17 часов и 45 минут звездного полета В.В. Циблиев совершил 5 выходов в открытый космос.
В свой второй полет в космос Василий Циблиев стартовал в качестве командира КК «Союз ТМ-25» 10 февраля 1997 года. В состав экипажа входили борт-инженер А.И. Лазуткин и американский астронавт NASA Джерри Линенджер.
Этот полет был очень трудным - более 10 нештатных ситуаций. Не без приключений прошла стыковка со станцией «Мир». Пришлось В.В. Циблиеву после того, как «Союз ТМ-25» разминулся с «Миром», взять управление кораблем в свои руки и в ручном режиме произвести стыковку.
Каково это - видеть, как удаляется станция в открытом, безмерном космосе?! Но четкие команды членам экипажа, уверенные действия командира стабилизируют ситуацию. Есть касание! Есть стыковка!
А когда во время сжигания шашки твердотопливного генератора кислорода возник пожар? Воспламенилась капсула, в которой сжигается эта самая шашка, выделяющая кислород, необходимый для дыхания команды. Израсходовали 3 огнетушителя, но все горит, все в пене. И через некоторое время еще ЧП: течь в системе терморегулирования. Температура в отсеках в пределах 40 градусов, повышенная влажность...
Неприятности продолжали преследовать космонавтов. Вплоть до приземления. Не сработали двигатели легкой посадки, и спускаемый аппарат весом почти три тонны от удара о землю деформировался. К счастью, космонавты не пострадали, правда, после всех приключений выглядели довольно измотанными.
Во время послеполетной конференции космонавтов 14 августа 1997 года в Звездном городке В.В. Циблиев признался: « Несколько
раз по правилам мы должны были покинуть станцию «Мир», но не сделали этого. Мы - профессионалы, мы не могли бежать. Особенно страшно было, когда грузовой корабль «Прогресс-33» во время попытки стыковки на огромной скорости промчался мимо станции... Не боится только дурак... Слава богу, что мы вернулись живыми.»
В.В. Циблиев награжден медалью «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации, медалью Болгарии «За укрепление братства по оружию», медалью NASA «За общественные заслуги» (США) и многими другими государственными наградами.
«Но это было потом. А в тот июльский день немного смущенная вниманием гостей Валентина Яковлевна рассказывала о сыне. Как рос, как взрослел, как старался каждое лето и уже будучи космонавтом приехать с семьей из Москвы в отпуск домой, в тихий домик с зеленым палисадником на улице Новой в селе Ореховка. За 22 года проживания в Москве, - говорила Валентина Яковлевна, - ни одного лета не пропустил. Только в этом году заранее предупредил,что не получится в связи с работой на орбите.
Из своей работы тайны не делал. Не приуменьшая, но и не отрицая опасности, говорил: «Бывает, и на ровной дороге, на земле человек может споткнуться, упасть. А он в отряде космонавтов, что ж тут такого?»
Сегодня никто из Циблиевых не живет в домике на улице Новой в селе Ореховка. Но люди помнят своего знаменитого земляка, гордятся им. Повествует о нем и мемориальная доска , прикрепленная на доме.
Сам же генерал-лейтенант В.В. Циблиев живет в Москве - 76-й отечественный и 295-й космонавт мира. По окончании орбитальных полетов работал в Центре Управления полетами. В сентябре 2003 года назначен начальником ЦУПа. Простой советский парень из простой крестьянской семьи, получивший советское воспитание и образование.
PS: Крымчанам, если говорить о космонавтике, есть чем и кем гордиться. Григорий Григорьевич Нелюбов родом из г. Порфирьевка, что под Евпаторией. Олег Валерьевич Котов родился в столице Крыма Симферополе, там же и учился. Он был запасным во время полета первого в мире космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, затем и сам взлетел к звездам. Антон Николаевич Шкаплеров - севастополец из Балаклавы.
Четверо из Крыма стали звездными героями. И один из них - кировчанин.
Нелли Волошина,
секретарь
Кировского районного
отделения КПРФ