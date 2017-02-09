Перекосы социально-экономической политики России продолжаются

В январе прошел XVI съезд партии «Единая Россия», который назван отчетным, но был он скорее мобилизационным перед президентскими выборами 2018 года. В 2002 году «Единая Россия» приняла манифест, в котором говорилось: «Мы утверждаем, что XXI век будет веком России. Мы стоим на пороге беспрецедентного роста национальной экономики, какого еще не знала мировая история. Через 15 лет, к 2017 году, Россия будет ведущей мировой державой!»
Приведу цифры, опубликованные в газете «Советская Россия».
В 1990 году в стране выпускалось 74 000 станков, в прошлом году — только 2 900. Комбайнов выпускалось 65 000 штук в год, сегодня только 4 600. Производство электроэнергии сократилось с 1082 миллиардов кВт в 1990 году до 827 миллиардов кВт (в 2016 году до 1050 миллиардов кВт).
В советское время в промышленности работало около 23 миллионов рабочих и инженеров, а к 2015 году — только 13 миллионов. Сельское хозяйство снизило темпы роста с 23 процентов в 2011 году до 2,6 процента в 2015 году. На 1,2 миллиона голов сократилось поголовье крупного рогатого скота. Если в 1990 году в России удалось добыть 516 миллионов тонн нефти, то при Ельцине только 307 миллионов тонн и лишь к 2012 году стали добывать 519 миллионов тонн нефти. Добыча природного газа с 641 миллиарда кубометров в 1990 году снизилась на 4 процента. Выплавка стали сократилась с 80 до 52 миллионов тонн, но в 2015 году объем вырос до 70 миллионов тонн (¾ советской продукции). А КНР за четверть века увеличила выплавку стали в 12 раз, до 823 миллионов тонн в 2014 году. О деиндустриализации России говорит и факт продажи за границу до 5 миллионов тонн алюминия в год. Да и зачем нашей стране прокатный металл, если авиапромышленность уже уничтожена, а станкостроение — базовой отрасли самостоятельного развития промышленности независимой державы — сокращено в 25 раз (!). Значительно сокращен выпуск турбин и генераторов, дизелей, кранов мостовых и башенных, крупных электромашин, экскаваторов, тракторов грузовых автомобилей, зерноуборочных и иных комбайнов, прядильных машин, ткацких станков и так далее. В пять раз сокращен выпуск хлопчато-бумажных, шерстяных, льняных шелковых тканей с 7 миллионов 744 тысяч м2 до 1 миллиона 482 тысяч в 2014 году.
Социальная сфера идет на свертывание. За последние 5 лет закрыто 7,5 тысячи школ, более 1000 ПТУ, 119 вузов и 1,5 тысячи филиалов. Здравоохранение фактически разрушено. Число больниц в стране по сравнению с 1990 годом сократилось в три раза, а поликлиник — в два раза. Количество больничных коек в 2013 году сокращено на 35 тысяч, а в 2014 году — на 50 тысяч.
Цены растут выше темпов доходов населения. Правительство и дальше намерено снижать уровень жизни. Прожиточный минимум составляет 9,8 тысячи рублей, а минимальный размер оплаты труда — только 7,5 тысячи рублей, средний размер пенсии — 12 тысяч рублей. Ситуация усугубляется новыми платежами и сборами. В какой стране вы еще найдете такое издевательство, чтобы правительство доходы людям сокращало, а платежи наращивало?! И это во время, когда 10 российских олигархов владеют состоянием в 111 миллиардов долларов, или 6,6 триллиона рублей — это столько, сколько получают 43 миллиона российских пенсионеров.
Какой уж раз коммунисты ставят вопрос о введении прогрессивного налога на сверхбогатых и выхода страны из Всемирной торговой организации, правила которой только тормозят развитие российской экономики? Но наш премьер Медведев на прошедшем Гайдаровском форуме сказал, как отрезал: «Вопрос о введении прогрессивного налога в повестке дня не стоит и даже не обсуждается». Но не пора ли брать со сверхбогатых нормальные налоги? Нестабильность и напряженность в обществе будут до тех пор, пока «Единая Россия», обещавшая, что к 2017 году наша страна будет ведущей державой мира, не примет законы, отвечающие интересам большинства граждан:
- о прогрессивном налоге;
- о госсобственности на природные ресурсы;
- о правительстве, в котором будут представители всех партий.
В юбилейном оргкомитете по подготовке в празднованию 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции возник вопрос: возможно ли повторение октября 1917 года? Почти все участники считают, что возможно!
А как считают читатели моей статьи?
Виктор Павлович Баженов,
ветеран партии и
Вооруженных Сил СССР