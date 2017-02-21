Село Янтарное как призрак бесхозяйственности Крыма

Село Янтарное Красногвардейского района в советское время являлось центральной усадьбой экспериментального совхоза «Мир». Здесь занимались плодовыми саженцами, в том числе и выращиванием винограда. Янтарное олицетворяло собой крепкое хозяйство с хорошо обустроенной социальной инфраструктурой. После развала Советского Союза многое в селе изменилось в худшую строну. Но, к счастью, остались неравнодушные жители села. С ними наша беседа.
Елена Михайловна: «Одна из наболевших проблем для жителей нашего поселка — это транспортное сообщение. Автобус работает только в будние дни. В выходные дни, чтобы добраться до электропоезда, я должна или вызывать такси, или идти пешком. Раньше автобус всегда подъезжал к станции во время прибытия каждой электрички, встречал ее, так сказать. Теперь такого нет. В выходные или праздничные дни мы вынуждены добираться кто как может. Автобус, мол, не рентабельный стал. Многие жители нашего села работают в Красногвардейском, некоторые в Симферополе. Кто по выходным работает, у кого вахтовый метод, а добраться на работу очень сложно».
Светлана Михайловна: «Проблем в нашем селе, конечно, очень много. Раньше было красивое, цветущее село, а теперь рушится все. Когда еще президентом был Леонид Кучма — вот тогда последний раз что-то в нашем селе делали: отремонтировали школу, поставили очистные сооружения. После этого никакой работы со стороны властей мы не видим. Мы неоднократно обращались во все инстанции местной власти, но, как правило, приходят обычные отписки. С 2010 года ведутся такие переписки. Мы надеялись, что с переходом Крыма в Россию многое поменяется, но, к сожалению, улучшений не видно. Вот уже около 10 лет очистные сооружения выходят в балку.
Хотя когда-то строился насос, есть специально отведенное место. Но примерно 8 лет назад трубы порезали, сдали на металлолом, и с тех пор все отходы стекают в балку. Летом мимо этой балки пройти невозможно. А ведь в том районе есть жилые дома, и люди вынуждены терпеть такие условия! Большая проблема для всех нас — это отсутствие терапевта в нашей амбулатории. У нас работала врач, но из-за большого объема работы она вынуждена была уволиться. В нашу больницу ходят не только местные жители, но и приезжают пациенты из соседних сел. Писали обращение в районную администрацию с просьбой направить нам врача. 2 февраля пришел ответ, в котором сказано, что врач будет принимать в нашей поликлинике 1 раз в неделю, но пока терапевта не было. Еще при Украине мы, коммунисты, с помощью Крымского рескома сделали котельную. Самостоятельно делали подвоз материалов, вручную копали ямы для столбов. Благодаря нам, коммунистам, в больнице тепло. На одной из сессий районного Совета было принято решение, чтобы отопление сделать электрическим. Но это какие деньги! А ведь можно просто газовый котел поставить, и его вполне хватит для отопления. Ведь котельная функционирует и сегодня. Не менее наболевший вопрос для нас — это платежи за капитальный ремонт. На наш взляд, капремонт - это утопия. Платежки нам приносят, но нет никакого договора — ничего нет. Письма, которые к нам приходят, — постоянно с разными адресами: ул. Карла Маркса, Розы Люксембург. Каждый раз разные счета и разные адреса. До 2032 года мы должны платить эти деньги неизвестно кому, неизвестно за что, и неизвестно, сделают нам потом ремонт или нет. А пенсионеры наши, которым уже за 80 лет, этого ремонта и не дождутся, но их все равно заставляют платить. Я была в райгосадминистрации по вопросам капремонта. Там была управляющая делами Красногвардейского районного совета Ольга Антоновна Мачулайтис и еще несколько представителей администрации. Никто конкретных ответов на наши вопросы не дал, сказали только, что мы обязаны платить. Хотя если посчитать, сколько денег мы заплатим до 2032 года… За эти деньги можно новый дом построить, а то и несколько, не то, что ремонт капитальный сделать. А вот совсем новая проблема. В ЖКХ нам заявили, что никаких льгот для пенсионеров нет. Пенсионеры, которые получают копеечные пенсии, должны платить за услуги наравне со всеми. Но этот вопрос мы тоже не оставим без внимания. Будем писать запросы во все инстанции исполнительной власти и добиваться справедливости.
Нет у нас в селе детского сада. Тот, который ранее функционировал, требует больших затрат на ремонт. После долгих переписок с представителями власти, наконец, мы чего-то добились. Вот совсем недавно пришел ответ, что в марте в Янтарном будут устанавливать модульный детский сад на 120 мест. Только на сколько его хватит? Лет на 5? В общем, проблем действительно очень много. А мы всего лишь хотим, чтобы наше село было цветущим, как и раньше, при Советском Союзе».
Алла Анваровна: «Хотелось бы обратить внимание на водопроводные порывы в нашем селе. Еще три года назад в нашем селе меняли водопровод. Поразрывали все, а потом компания, с которой заключался договор, пропала куда-то вместе с деньгами. С тех пор все село разрыто. А ведь это очень опасно. Был случай, когда ребенок упал в такую канаву и повредил себе селезенку. Его вечером искали, а он не мог откликнуться, так как без сознания лежал. Нам страшно своих детей отпускать на улицу. Но прокуратура запретила зарывать эти ямы. Сказали, что, мол, сами потом разрывать их будете. На мой взгляд, это недопустимо. В первую очередь, это грозит нашему здоровью и здоровью наших детей».
Игорь Александрович, врач-стоматолог: «В амбулатории ремонт уже около 10 лет не делался. Посмотрите на наши окна - они старые. Будет 50 процентов теплоптери, если не поменять их. Нам также требуется новое медицинское оборудование».
Анна Колядина,
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Александра Жуковского
P.S. Мы благодарим жителей села Янтарное за их гражданскую позицию. В то же время мы ждем от властей поселкового совета и Красногвардейского района решительных мер по изменению ситуации в селе. Редакция газеты «Коммунист Крыма» вместе с Красногвардейским районным отделением КПРФ берут ситуацию под свой контроль.