Подарок от ветеранов комсомола

24 января в Центральной республиканской библиотеке им. И. Я. Франко состоялась презентация новой книги симферопольского писателя Анатолия Ефимова «Ветераны: почет и уважение».
Свою новую книгу автор посвятил ветеранской организации Центрального района г. Симферополя, членом Президиума которой он является.
Поздравить автора пришли члены ветеранской организации Центрального района г. Симферополя, руководство библиотеки им И. Я. Франко, представители учебных заведений города. На презентации выступили Ирина Васильевна Стельмак – председатель территориальной избирательной комиссии Центрального района г. Симферополя, Валентина Петровна Латышева – супруга бывшего председателя Совета ветеранов Центрального района, Геннадий Александрович Бабенко – советник Председателя Государственного Совета Республики Крым, Виктор Антонович Кобзев – председатель Симферопольской городской организации Союза ветеранов комсомола Крыма, Анастасия Лукьяновна Гармаш – участник ВОВ, учитель русского языка и литературы Анатолия Ефимова.
От имени комсомола Крыма автора поздравил Александр Чернышев – первый секретарь Крымского рескома ЛКСМ РФ: «Сейчас я держу в руках предыдущую книгу Анатолия Алексеевича «Комсомол Симферополя», в которой есть две интересных фотографии – комсомольцы на массиве Колан-Баир в 1976, и комсомольцы на массиве Колан-Баир в 2006 году… 30 лет разницы между этими снимками, однако преемственность поколений и традиций комсомола советского и комсомола современного жива и по сей день, и нашла свое отражение в этой книге. Новая же книга Анатолия Алексеевича посвящена ветеранам войны, труда и воинской службы Центрального района, и на ее страницах мы также видим много знакомых лиц, ведь современный комсомол, продолжая свои лучшие традиции, тесно сотрудничает с ветеранским движением. Отображено на страницах книги и все многообразие жизни наших ветеранов, которые, выйдя на заслуженный отдых, не перестали вести активный образ жизни. К сожалению, кто-то не дождался выхода книги в свет… Спасибо Вам, дорогой Анатолий Алексеевич, за Ваш бескорыстный труд, благодаря которому и мы, и будущие поколения смогут прикоснуться к нашей истории, познакомиться с людьми, которые ее создавали! Новых Вам творческих успехов!
Пресс-служба
Крымского рескома
ЛКСМ РФ