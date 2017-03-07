Письмо в редакцию

Добрый день, уважаемая редакция газеты «Коммунист Крыма»!
Выражаю сердечную благодарность Республиканскому отделению, Джанкойскому районному комитету КПРФ за высокую оценку моего скромного труда в рядах КПСС, КПУ и КПРФ на протяжении безотрывных 50 лет, наградив меня Юбилейной медалью основателя нашего первого социалистического государства Владимира Ильича Ленина, а также в связи с 80-летним юбилеем со дня рождения.
Я был и остаюсь верным сыном своей Коммунистической партии Российской Федерации.
С искренним уважением,
Василий Васильевич Морозов,
с. Заречное, Джанкойский район