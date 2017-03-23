Жители двух сел Кировского района оказались в заложниках

На территории Синицынского сельского совета Кировского района Республики Крым, кроме самого село Синицыно, есть еще два: с.Васильковое на 85 дворов и еще одно небольшое – село Красновка.
Жители сел Васильковое и Красновка в 2014 году заключили договор с предприятием ООО «Объединение Транс-Континенталь+», которым руководит Ю.В. Колесников. К настоящему времени от с. Синицыно до Василькового и Красновки газовые трубы были проложены. На 50 домах в селе Васильковое выполнена так называя обвязка. Оставалось проложить трубу по улицам, которая была уже оплачена и от нее произвести подводку к домам, подсоединить к обвязке, и газом уже можно было бы пользоваться.
За газификацию каждого двора жители заплатили 80 000 рублей.
В сентябре 2017 года согласно договору с Ю. В. Колесниковым газ должен поступить в дома. Но возникла проблема в конкуренции между предприятиями ГУП РК «Крымгазсети» и указанным выше предприятием, то есть, между строителями трубопровода и поставщиками газа.
Не могут добиться никакой помощи жители сел от председателя Синицынского сельского совета А. В. Демиденко, которая своей «деятельностью» во многом препятствует жителям сел в их желании иметь газ. Нет помощи и от районных властей. Мы просим помощи у Крымского республиканского комитета КПРФ: «Помогите нам».
В. В. Ротарь (с. Васильковое),
Т. Д. Васильева (с. Красновка) Кировского района
P.S. Редакция газеты «Коммунист Крыма» совместно с Кировским районным отделением КПРФ берут на контроль газификацию сел Васильковое и Красновка. О ходе проверки мы будем информировать жителей этих сел.