Дорогие и любимые наши женщины!
Матери и сестры, жены и дочери!
Примите наши добрые и искренние поздравления с Международным женским днем. В этот день мы славим великую миссию женщины — хранительницы семейного очага, воспитательницы новых поколений. Вы оберегаете подлинные вечные ценности, самые основы нашей жизни.
Для нас, мужчин, это время еще раз поклониться вам, сказать слова искренней благодарности, принести клятву верности.
От всей души поздравляем вас с первым весенним праздником!
Любимые, с праздником! Желаем вам вечной весны в сердце, теплого солнца в судьбе, чистого неба над головой!
Крымский реском КПРФ