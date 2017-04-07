Наш красный Перекоп

В сентябре 2017 года прославленный город Красноперекопск будет отмечать свое 85-летие. Город-воин, город-труженик, город-созидатель. «Ушел двадцатый век, но в памяти людей остался он как время золотое», - писал перекопский поэт. Он и вправду город XX века, века советского и золотого. Об этом городе, о людях, которые строили и прославляли его, наш специальный репортаж.
В мероприятиях приняли участие ветераны труда Красноперекопского бромного завода, ветераны партии, Красноперекопская ветеранская организация, представители комсомола Крыма, жители города Красноперекопска. В 10:00 праздничная колонна направилась к мемориальному комплексу «Три штурма Перекопа», где к Вечному огню были возложены цветы. Участники минутой молчания почтили память героев Перекопа. В церемонии возложения цветов приняли участие первый секретарь Крымского рескома КПРФ О. А. Соломахин, секретарь Крымского рескома КПРФ В. В. Лавров, член Бюро Крымского рескома КПРФ, почетный гражданин города Красноперекопска Г.И. Капшук, первый секретарь Красноперекопского городского отделения КПРФ П. А. Синяков, первый секретарь Красноперекопского районного отделения КПРФ В. С. Стасевич.
Затем состоялся автопробег от Дворца культуры до завода АО «Бром», в котором приняли участие 25 автомобилей, украшенных флагами КПРФ. Жители города Красноперекопска тепло приветствовали участников праздничного автопробега и дружно скандировали: «Молодцы!», «КПРФ, мы с вами!»
В 11:00 участники праздничного автопробега собрались у памятника академику Н. С. Курнакову, установленному у проходной завода АО «Бром». Участников автопробега встречали труженики знаменитого завода. Первый секретарь Красноперекопского городского отделения КПРФ, депутат городского Совета П. А. Синяков напомнил собравшимся, что ровно 50 лет назад по инициативе трудящихся Красноперекопского бромного завода был установлен на средства заводчан памятник основателю бромного завода и города Красноперекопска Николаю Семеновичу Курнакову. «Этот памятник — символ и память всех тех, кто стоял у истоков строительства завода и основывал наш город Красноперекопск», — подчеркнул П. А. Синяков. Звучит гимн Советского Союза. Участники праздничных мероприятий возлагают цветы к памятнику академику Н. С. Курнакову, а затем фотографируются на фоне памятника.
В 11:30 участники праздничных мероприятий перешли в конференц-зал завода АО «Бром», где состоялась научно-практическая конференция «Вклад академика Н.С. Курнакова в становление Красноперекопского бромного завода и основание города Красноперекопска». С докладами выступили директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Красноперекопский краеведческий музей» Ирина Анатольевна Сушко, которая рассказала об основных этапах жизни и деятельности академика Н. С. Курнакова, секретарь Крымского рескома КПРФ, кандидат филологических наук Валерий Васильевич Лавров, который рассказал об истории Красноперекопского бромного завода.
На конференции выступил директор содового завода (1997-2002) Кирилл Иванович Трандафил, который, в частности, сказал: «Я хочу поблагодарить за такое замечательное мероприятие, которое проводит сегодня Коммунистическая партия. Быть здесь — для меня сегодня большая честь. Тем более, что мероприятие посвящено такому известному человеку, как Курнаков. Сегодняшнее мероприятие — это настоящее событие. Сегодня из СМИ мы узнаем, что в нашем городе некоторые руководители закрывают детские сады, кинотеатры, а следующее поколение руководителей эти же детские сады и кинотеатры открывают, торжественно перерезая ленточки. И когда город разрастается только бутиками и больше ничем — очень неприятный осадок. И сегодня такое мероприятие! С большим воодушевлением, с большим удовольствием я прибыл сегодня сюда. Хочу еще подчеркнуть, что сегодня в средствах массовой информации будируется мнение, что очень сложная стала система образования, очень большая нагрузка на детей. Но это же додуматься еще надо было соединить в одном предмете физику, химию, астрономию и назвать его «Человек и природа». Я хорошо помню, в школе я учил один предмет «Химия», а уже будучи студентом мы изучали и органическую химию, и физическую химию, и коллоидную химию, и аналитическую химию, и химию редких металлов. А объединить в один предмет химию, физику и астрономию — это значит ликвидировать эти отдельные предметы. И я абсолютно уверен, что никогда Курнаковых не появится, если будет у нас такая система образования. Я еще раз благодарю за возможность участвовать в таком важном мероприятии. И это великолепно, что мы можем не только бутики и недавно закрытые детские сады открывать, но мы чествуем великих людей, которые создавали огромные технологии, на базе которых появлялись новые города, заводы, космические корабли».
Ярким и эмоциональным стало выступление ветерана партии и труда, бывшего руководителя городской партийной организации Красноперекопска (1976-1982), Почетного гражданина города Красноперекопска, члена Бюро Крымского рескома КПРФ Георгия Ивановича Капшука: «Я не буду углубляться в научные факты. Я просто хочу сказать о человеческом отношении в решении проблемы молодого завода, поселка, а затем города. Как решались эти проблемы... Как люди относились к этому... Дети тех людей, с которыми мне приходилось работать, строили этот завод, развивали его. Эти люди строили один из любимейших для меня городов. Я часто говорю, что если бы у меня была возможность переехать в Красноперекопск, я бы сюда из Симферополя пешком пришел. Завод переживал очень сложный период. Основная сырьевая база Красноперекопского бромного завода начинается в Геническе Херсонской области, тогда она была Запорожской областью. Весь каскад сырьевой базы работал от природных условий. Насколько устроена жизнь, что, начиная с Геническа, когда восточные ветры дуют, то естественным путем загоняются воды Азова к нам, до Перекопа. Были построены специальные дамбы: Биюк-найманская и Кугаранская. Для того, чтобы пополнить Сиваши Крыма, необходимо было ежегодно поставлять 12 миллионов кубических метров воды Азовского моря, которая потом выпаривалась благодаря солнечной энергии. А для того, чтобы получить из нее рапу, потребовалось бы более 350 тонн каменного угля. Вот какая сила природы была нам подарена!
Директор Геннадий Федорович Сушин, парторганизатор Пантелей Романович Чуприн, Павел Васильевич Кудряшов, Яков Яковлевич Кошельной, первый Почетный гражданин города Красноперекопска Иван Емельянович Гайдаренко, Георгий Акимович Матюшенко, Николай Иванович Табульщик, чьей бригаде впервые было присвоено звание Коммунистического труда... Разве не эти люди создавали и развивали этот завод? Впервые в Красноперекопск я приехал в 1962 году. Партия нам тогда поставила задачу сделать этот город лучшим. И мы сделали! Сделали вместе с вами. А сегодня больно смотреть на завод. Когда я вижу все эти развалины по Красноперекопску: хлебозавод, «Крымканалстрой», трест «Перекопхимстрой», - комок к горлу поступает. Разве можно так относиться к тому, что было сделано? А ждет нас еще хуже. То, что мы не получаем днепровскую воду, привело к тому, что в Красноперекопске воду уже нельзя пить. Мы потеряли две отрасли: орошаемое земледелие и рисосеяние - то, что давало нам 60 процентов сельскохозяйственной продукции.
Мероприятие, которое мы сегодня проводим, - это начало всех мероприятий, связанных с 85-летием нашего города, которое мы будем отмечать с вами в сентябре этого года. И мы должны гордиться этим городом. Я поздравляю всех вас с сегодняшним днем, с наступающими праздниками; вам и вашим родным и близким желаю крепкого здоровья и человеческого счастья. Спасибо вам за все. Низкий вам поклон!»
На конференции также выступил первый секретарь Крымского рескома КПРФ Олег Андреевич Соломахин: «Освобождение Крыма от немецко-фашистских захватчиков началось именно отсюда, от Перекопа. Отсюда шло установление советской власти. И именно отсюда начиналось воссоздание мощи и промышленности Крыма. А сегодня многие крымчане, к сожалению, даже и не знают о бромном заводе, не говоря уже о знаменитом Николае Семеновиче Курнакове. А ведь в эти дни, 50 лет назад, в год 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, на территории бромного завода был установлен памятник академику Николаю Семеновичу Курнакову — основателю славного города Красноперекопска.
Я думаю, нужно всем крымчанам поклониться академику Курнакову. Он не только здесь оставил свой след, но и знаменитые сакские грязи, Майнакское озеро в Евпатории — это все заслуги Николая Семеновича Курнакова. Он по всему Крыму оставил свой след. Николай Семенович и его сподвижники жили и работали здесь, создавали этот город, они стремились к созиданию. Этот год — год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Мы вновь и вновь возвращаемся к истории и вспоминаем, что было и что стало. Сегодня мирное небо над головой. Я часто приезжаю в Красноперекопск и с каждым годом становится все страшнее. Да, открываются бутики, а историческая память уничтожается. Куда это годится? Сколько можно топтаться на костях своих предков? Я считаю, что сегодняшнее наше мероприятие станет хорошим толчком, чтобы напомнить всем о своих героях.
Все мы надеемся, что наступят светлые времена и снова бромный завод будет процветать».
Первый секретарь Крымского рескома КПРФ О.А. Соломахин вручил партийный билет Валентине Ивановне Крикун, а также почетные грамоты и благодарности ветеранам завода. От имени Крымского рескома КПРФ О. А. Соломахин поблагодарил работников Красноперекопского краеведческого музея, Центральной библиотеки города Красноперекопска, передав в их фонды книгу известного краеведа Л. П. Кружко «Спрессованные столетия Перекопа».
Первый секретарь Красноперекопского городского отделения КПРФ Павел Анатольевич Синяков предложил участникам научно-практической конференции поддержать идею о присвоении Красноперекопской общеобразовательной школе № 1 имя академика Николая Семеновича Курнакова, а также присвоить имя академика одной из улиц города. Участники конференции единогласно поддержали инициативу красноперекопских коммунистов.
Пресс-служба
Крымского рескома КПРФ
Из истории завода
В сентябре 1932 года у озера Старого началось сооружение завода по производству брома. Была создана строительная организация «Бромстрой». Первые отряды строителей приехали сюда со всего Крыма, а также из других городов Советского Союза. В декабре 1932 года на стройке трудилось уже свыше 350 рабочих, преимущественно молодых энтузиастов, прибывших по путевкам комсомола из Курской и Белгородской областей. Их организовывали в бригады и обучали строительным профессиям. Начальником Управления строительства завода был назначен Петр Филиппович Гельфер, проработавший в этой должности до 1935 года, до дня сдачи завода в эксплуатацию. Были заложены производственные площадки под бромный цех, котельную и электростанцию. Одновременно строились бараки для рабочих.
Включившись в социалистическое соревнование за выполнение второй пятилетки в четыре года, коллектив завода произвел в 1936 году 432 тонны брома вместо 225 тонн по плану. Развернулось стахановское движение, в котором в 1938 году из 500 рабочих участвовало около 200.
Коллектив завода завоевал первенство во Всесоюзном соревновании предприятий химии, а группа работников была удостоена в 1938 году правительственных наград, в том числе второй директор завода Глеб Сергеевич Верещагин и каменщик Никифор Антонович Ткаченко. Они были награждены орденами Трудового Красного Знамени. Медалями были награждены Алексей Афанасьевич Ивашин — начальник бромного цеха, Клавдия Григорьевна Ляшко — аппаратчик бромного цеха, Павел Петрович Ткаченко — прораб строительства. В 1938 году были введены в строй новые цехи и объекты, и завод вырабатывал по 600 тонн брома.
Вместе с заводом рос рабочий поселок. Строительство его началось с деревянных бараков и столовой. В 1933 году появились первые каменные дома. В 1941 году в поселке насчитывалось 103 двухэтажных и одноэтажных здания. В 1935 году поселок электрифицировали, два года спустя началась прокладка каменных тротуаров. В центре его был заложен сад, разбиты скверы, озеленялись улицы. К началу 1938 года в Красноперекопске проживало более двух тысяч рабочих — химиков и строителей. Тогда же, в 1935 году, была построена железнодорожная станция «Пятиозерная».
В поселке работали завод безалкогольных напитков, пекарня, банно-прачечный комбинат, отделение связи, сберегательная касса, два магазина. В 1940 году открылась новая больница. В поселке действовала аптека. В 1940 году была построена новая средняя школа, где учились 618 детей.