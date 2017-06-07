Коммунисты - за 7 ноября

КПРФ уже давно требует от властей России – вернуть 7-у ноября статус государственного праздника.
Уничтожив этот скреп, страна мгновенно распалась. Нет у нас сегодня того скрепа, который бы мог объединять, а не разъединять.
Предложенный буржуазным правительством Указ заменить 7 ноября придуманным Днем единства 4 ноября (не без подсказки церкви) не смог стать всенародным праздником, который бы отмечался как 7 ноября не только публично (власть буквально сгоняет всех бюджетников на улицы и площади наших городов и поселков), но и как праздник семейный и личный.
Вот поэтому Центральный Комитет КПРФ поддержал инициативу коммунистов из регионов, чтобы вернуть 7-у ноября статус государственного праздника. Но сделать это в нынешних условиях можно только через решение представительных органов власти на местах (правда власть никого не спрашивала, когда отменяла 7 ноября как праздник). Таковы законы страны.
В Крыму по инициативе депутатов от КПРФ проходят сессии, на которых обсуждается этот вопрос. И вот первая ласточка. Сессия Феодосийского городского совета приняла положительное решение и внесла в порядок законодательной инициативы в Государственный Совет Республики Крым считать 7 ноября нерабочим праздничным днем. Мы искренне поздравляем депутатов-коммунистов Феодосийского городского совета Владимира Карповича Осауленко и Валерия Сергеевича Ракитянского, инициировавших этот вопрос.
Мы надеемся, что и другие депутаты городских и районных советов последуют примеру феодосийцев. Главное в этом деле – желание очень хотеть, а не ссылаться на какие-то трудности. Постановка и принятие архиважного решения как раз и будет достойным подарком к 100-летию Великого Октября, а, главное, хорошим смотром эффективности работы нашего депутатского корпуса.
Сергей Небольский