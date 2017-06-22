Мы им гордимся

Мы продолжаем рассказ о людях, удостоенных орденов Октябрьской революции. Очередной рассказ о Иване Вуколовиче Маликове – коммунисте, ветеране Великой Отечественной войны, ветеране труда..
Родился в 1912 году в крестьянской семье в с. Тарпоновке Чкаловской области. Окончил 7 классов в городе Москве.
Осенью 1935 года был призван в ряды Красной Армии Бауманским РВК г. Москвы. 24 июня 1941 года мобилизован на фронт. Служил в автороте, транспортной и санитарной ротах до июня 1944 года.
За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны был удостоен высоких Правительственных наград: медалей «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» и юбилейных медалей.
Был уволен из рядов Красной Армии после окончания войны и направлен на работу в Алуштинский винсовхоз, где проработал управляющим отделением с 1944 года до ухода на заслуженный отдых.
В марте 1946 года вступил в ряды Коммунистической партии Советского Союза.
За умелое руководство работой отделения и получение высоких урожаев винограда был неоднократно отмечен правительственными наградами: орденом «Октябрьской революции», медалью «За трудовую доблесть», участием на ВДНХ, занесением на Доску Почета. Его отделение держало Переходящее Красное Знамя.
Иван Вуколович пользовался заслуженным авторитетом и уважением, активно участвовал в общественной жизни совхоза и города Алушты: был народным заседателем Алуштинского нарсуда, избирался депутатом Алуштинского горсовета.
Сегодня его нет с нами, но память о нем – советском патриоте – жива.
Алла Шавель,
первый секретарь
Алуштинского городского отделения КПРФ