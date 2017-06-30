Сергей БОГАТЫРЕНКО: «Быть достойными своих дедов и отцов!»

22 апреля на отчетно-выборной Крымской республиканской конференции был избран новый состав Крымского рескома. Пленум Крымского Комитета КПРФ избрал новое политическое руководство. Первым секретарем единогласно был избран Сергей Васильевич Богатыренко. Многие коммунисты уже отметили, что новое руководство Крымского рескома демонстрирует открытость и гласность в своей работе, привлекает к своей деятельности широкий круг партийцев, в том числе и сторонников партии, принимает решения более конкретные, нацеленные на конечный результат. Наш корреспондент встретился с вновь избранным первым секретарем Сергеем Богатыренко.
- Ну какой же я «варяг»? Я родился и вырос на крымской земле в городе-герое Севастополе. Севастополь отделен от Крыма только административно, тонкой полоской на карте. На самом деле - это одно целое и территориально, и духовно. Это отчетливо показали и события «Крымской весны», когда все крымчане, в едином порыве, выступили для осуществления своей давней мечты - возвращения Крыма домой - в Россию. В этот период я был депутатом Севастопольского городского Совета и вместе с фракцией коммунистов принимал в тех событиях активное участие и голосовал за все судьбоносные решения и, в первую очередь, по организации и проведению референдума. Из 76 депутатов в сессионном зале тогда было только 49 депутатов, в том числе и коммунисты в полном составе. Когда дежурили на блокпостах, постоянно держали контакт с нашими крымскими товарищами. Да и в партийной работе все эти годы всегда тесно общались с крымчанами. Работали и делились наработками с секретарем по оргработе рескома Владимиром Гончаренко, и в наших отношениях никогда не было чувства соперничества, только дружба и желание вместе двигаться к общей цели. Поэтому выражение «варяг» - это не про меня.
- Какой Вы увидели нашу республиканскую организацию, ее сильные и слабые стороны?
- Крымская организация всегда входила в так называемый «красный пояс» и показывала высокие результаты поддержки коммунистов на выборах. Сильной стороной организации, конечно же, является опыт политической борьбы и слаженной работы по достижению высоких результатов. Напомню, еще в 2012 году каждый третий крымчанин голосовал за коммунистов. Это результат работы каждого крымского коммуниста и партийной организации в целом. Слабой стороной я вижу «инертность» организации по некоторым направлениям партийной работы. Особенно это ярко проявилось после воссоединения с Россией. Одномоментно мы все попали в абсолютно новую политическую среду, с ее новыми правилами, новыми лицами и множеством других нюансов. На мой взгляд, необходимо более оперативно и резче реагировать на политическую и социально-экономическую обстановку на полуострове. Тем более, что социальное положение в регионе позволяет нам использовать более жесткую риторику по отношению к действующей власти.
И, конечно, вопрос поддержки молодых коммунистов. Сейчас очень много умных, энергичных ребят, со светлыми, свежими идеями, рвущихся в политический бой и желающих изменить жизнь к лучшему. Считаю, что с нашей стороны им оказывается недосточно внимания. Есть и другие проблемы, которые требуют серьезного и внимательного изучения.
И, конечно, вопрос поддержки молодых коммунистов. Сейчас очень много умных, энергичных ребят, со светлыми, свежими идеями, рвущихся в политический бой и желающих изменить жизнь к лучшему. Считаю, что с нашей стороны им оказывается недосточно внимания. Есть и другие проблемы, которые требуют серьезного и внимательного изучения.
- Какие Ваши ближайшие планы по поиску новых «точек роста» организации в плане ее более эффективной работы и динамики ее движения вперед?
- Я уже говорил, что крымская организация имеет колоссальный опыт партийной работы и политической борьбы. Не надо изобретать велосипед. Необходимо просто повседневно и профессионально заниматься партийной работой, учитывая тонкости и особенности современных реалий. Важно вовлечь в работу каждого коммуниста, максимально используя его потенциал. Как говорится: «от каждого по способности, каждому по труду». Приоритетные направления - это рост партийной организации, наращивание активности в проведении протестных акциях и мероприятиях, активизация работы депутатского корпуса. Сейчас запускается общественная интернет-приемная, которая позволит более тесно общаться с избирателями и оперативно реагировать на их наказы. И, конечно же, во всех направлениях партийной работы более активно привлекать молодежь как движущую силу нашего развития.
- Как складываются Ваши отношения с крымской властью?
- Я встречался с руководством Республики Крым, мы обсуждали общеполитические вопросы, вопросы развития региона, предстоящие избирательные кампании. Обговаривали и празднование 100-летия Великого Октября на республиканском уровне. Посещая местные партийные отделения, стараюсь познакомиться и с местными властями, чтобы обозначить свои позиции и понять настроение чиновников на местах. Моя позиция – работа с властью должна быть максимально конструктивной, не надо допускать голой огульной критики. Мы с вами коммунисты с большим опытом и практикой работы, которая полностью опирается на научные труды классиков марксизма-ленинизма, к этому надо добавить и советский опыт грамотного руководства страной. Поэтому наша задача – на недоработки властей предлагать свои варианты для решения тех или иных вопросов. Мы понимаем, что у коммунистов и нынешней власти совершенно разные взгляды и подходы к решению всех вопросов и в целом развития страны. Мы смотрим на все с точки зрения социалистической модели развития, где основное внимание уделяется, прежде всего, человеку, защите его интересов, улучшению его уровня жизни. Нынешняя власть в России опирается на рыночные и капиталистические устои, где во главу угла ставится получение прибыли и зарабатывание денег и не всегда выражаются интересы простых граждан. Поэтому самый лучший способ найти общий язык с властью и направить ее деятельность в интересах людей - это самим стать властью! А для этого надо плодотворно поработать и на выборах набрать большинство голосов избирателей. Над чем мы сейчас и работаем.
- Как КПРФ в Крыму готовится встретить 100-летие Великого Октября?
- Великая Октябрьская социалистическая революция - это событие вселенского масштаба, которое коренным образом изменило жизнь во всем мире. Главным итогом Октябрьской революции стало создание первого в мире социалистического государства с мощной социальной системой справедливости и равноправием всех народов, населяющих СССР. Великий Октябрь дал мощный толчок для перехода на социалистические рельсы многим странам Восточной Европы, Латинской Америки, Азии и Африки. Некоторые страны и сегодня демонстрируют успехи социализма. 100-летний юбилей - это эпохальное событие, и мы должны отметить его на должном уровне. Бюро Республиканского комитета создало Юбилейный комитет по подготовке и празднованию 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, в который вошли заслуженные люди со всех уголков Крыма. Помимо традиционной демонстрации и митинга 7 ноября будет проведено торжественное собрание с праздничным концертом. В преддверии юбилея пройдет ряд мероприятий: выставки, круглые столы, конференции, спортивные состязания и т.д.
Есть договоренность с руководством республики по проведению юбилея, а часть наших предложений уже включены в правительственные планы.
Нам предстоит привлечь к празднованию 100-летия Октября как можно больше крымчан, тем самым увеличить ряды своих сторонников. Центральный комитет нашей партии объявил призыв в партию в честь 100-летия Октября. И, пользуясь случаем, обращаюсь к крымчанам сплотиться под знаменами и идеями Великого Октября и пополнить ряды КПРФ! Это уникальная возможность – получить партийный билет 7 ноября 2017 года в день 100-летия и связать себя с Коммунистической партией – наследницей великих наших достижений и побед. Наши деды и отцы были коммунистами, так давайте же будем их достойны.
К сожалению, капиталистическая власть России слишком уж заигралась в антисоветизм и русофобию.Еще ельцинский режим вычеркнул 7 ноября из числа государственных праздников, позорно подменив его, эфемерным «днем единства». Весь мир помнит события октября 1917 года. Все та же либеральная Европа в кризисные моменты почитывает труды классиков марксизма-ленинизма. И только наши доморощенные либералы, затесавшиеся в центральном правительстве, пытаются вытравить из памяти молодого поколения образ Октября с одной лишь целью - молодежь не должна знать, откуда у властьимущих в собственности не только фабрики и заводы, самолеты и пароходы, но и целые отрасли экономики. Сегодня депутаты-коммунисты ведут работу по приданию 7-у ноября статуса государственного праздника. Феодосийским и Сакским городскими советами такое решение было поддержано. Конечно, это только первые шаги по установлению исторической справедливости. Но мы, коммунисты, не намерены останавливаться и обязательно доведем все свои задумки и начинания до победного.
- Спасибо Вам за интервью, и успехов в работе.
Беседовал
Сергей Небольский