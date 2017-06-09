И дурак праздник знает, да будень помнит

12 июня - государственный праздник Российской Федерации «День России». Ежегодно в этот день в Кремле президент России вручает Государственные премии РФ… А что же нас, феодосийцев, граждан Российской Федерации, ожидает в этот день?
По этой причине массово по городу производится отключение газопотребляемого оборудования в отдельных квартирах и домах.
По информации первого заместителя главы администрации города Феодосии Матвея Васильевича Соломатина (исх. № 2-43/8000/1 от 29.05.2017 г.) на 29 мая 2017 года газопотребляющее оборудование отключено в отдельных квартирах 45 многоквартирных домов (1379 квартир), в том числе 237 отопительных котлов и 1142 газовых водонагревателя. И только в 3 МКД газовое оборудование и ДВК находятся в технически исправном состоянии.
Почему такое массовое отключение газового оборудования? Кто позволил издеваться над жителями Города Воинской Славы, которые так радовались вхождению Крыма в состав Российской Федерации?
Решение об отключении газопотребляющего оборудования в квартирах и домах города принимается без участия общественности города, депутатов городского совета, жителей города.
И когда в плане работы городского совета и администрации города на 7 июня 2017 года было предусмотрено совещание по вопросу дымовых и вентиляционных каналов, то ветераны городского Совета и жители, у которых отключена подача газа на весь дом, пришли в зал заседания городского совета с целью получить разъяснения от участников совещания на следующие вопросы:
- Что такое надлежащее состояние дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений?
- Какими критериями исправности каналов руководствуются экспертные комиссии?
- Почему к работе в этих комиссиях не допускаются жители домов и представители управляющих компаний?
- Почему члены этих экспертных комиссий допускают противоправные действия?
И ряд других вопросов.
Но прибывшие на это совещание жители города были удалены из зала заседаний городского совета руководителем совещания, главой муниципального образования городского округа Феодосия - председателем Феодосийского городского совета Светланой Николаевной Гевчук.
Что же так напугало Светлану Николаевну?
Что скрывается за этим?
Один из руководителей городской власти и партии «Единая Россия» выдворяет из зала заседаний своих избирателей.
Ведь среди выдворенных из зала заседаний были те, кто боролся за свободу и независимость Отечества в годы Великой Отечественной войны, кто не допустил вояк НАТО в Феодосию, кто собирал подписи за вступление Украины в Таможенный союз, кто стоял на защите крымчан от фашистско-бандеровских банд, кто агитировал за вхождение Крыма в состав Российской Федерации.
В связи с этим хотел бы обратиться с вопросами к нашим руководителям Республики Крым:
1) Как Вы думаете, феодосийцы торжественно будут отмечать День России или с грустью?
2) Нужны ли Вам такие помощники как руководители Феодосии?
Владимир Осауленко,
депутат Феодосийского
городского совета