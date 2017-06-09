Праздник народный, но не чиновничий

4 июня в урочище Нижний Кок-Асан Белогорского района состоялась традиционная встреча партизан и подпольщиков Крыма с молодежью Восточного Крыма.
Наша политическая сила – постоянный участник этих встреч, начиная с 1973 года. Праздник в Нижнем Кок-Асане родился в советское время, в свое время был поддержан Коммунистической партией и Ленинским комсомолом. На традициях Кок-Асана воспитано не одно поколение крымчан. Даже в годы «незалежности» такие встречи проводились, ибо это был своеобразный ответ поднимающим тогда на Украине головы националистам и неофашистам.
На 44-й встрече по традиции приняли участие коммунисты, комсомольцы и пионеры Нижнегорского района во главе с первым секретарем районного отделения КПРФ Людмилой Николаевной Шевченко, Белогорского района во главе с первым секретарем районного отделения КПРФ Николаем Ивановичем Колесниковым, Советского района во главе с первым секретарем районного отделения КПРФ Ольгой Георгиевной Ончевой. На праздничную встречу прибыли и делегации коммунистов и комсомольцев из Симферополя во главе с членом Центрального Комитета КПРФ, первым секретарем Крымского рескома Сергеем Васильевичем Богатыренко. Представители КПРФ были самыми яркими на встрече. Участники держали флаги КПРФ, ЛКСМ РФ, а пионеры стояли в почетном карауле у памятного знака героям.
Звучит Гимн СССР. Митинг открыл директор Заветненской средней школы имени Крымских партизан Сергей Анатольевич Коваленко. В числе выступающих – участники боевых действий, ветераны Вооруженных Сил СССР. Много теплых слов было сказано в адрес Николая Ивановича Олейникова, не только как постоянного организатора партизанских встреч, но и основателя Народного музея Ичкинского партизанского отряда при Заветненской школе. Этот музей – единственный целевой музей, который посвящен партизанам Крыма. С музеем поддерживают связь пионеры и комсомольцы Крыма. Здесь по традиции ежегодно лучших из лучших школьников Крыма принимают в пионеры и вручают комсомольские билеты. Это и есть самая кровная связь поколений.
Отметим и то, что в отсутствие на этой встрече Николая Ивановича Олейникова отдельные ретивые чиновники решили покомандовать данным мероприятием. Некоторым из них уж очень хотелось, чтобы флаги и другая атрибутика были бы только от «Единой России».
Этим отличилась на встрече заместитель председателя Советского районного совета Крицкая Т.И. Ей особенно не нравилось присутствие на встрече яркой колонны от КПРФ. Эту «слугу» народа беспокоили и дети в пионерской и комсомольской форме, многочисленные флаги КПРФ и даже шарфик с символикой КПРФ у первого секретаря Крымского рескома С.В. Богатыренко. Татьяну Ивановну настолько это расстроило, что по ее команде не дали слово для выступления лидеру КПРФ в Крыму.
Напоминаем, уважаемая заместитель председателя совета, что наша политическая сила стояла у истоков этого праздника и постоянно принимает в нем участие. Пока вы заведовали колхозным складом, коммунисты и комсомольцы обустраивали эту партизанскую стоянку, создавали музей партизанской славы. Мы никогда не бегали по многочисленным партиям, всегда принципиально вели работу по патриотическому воспитанию молодежи, работу не показную и не одноразовую, а постоянную и насыщенную глубоким годарственно-патриотическим содержанием.
Нет, мы не обиделись, что нашей политической силе не дали выступить. Мы найдем и другие для себя площадки. Главное в другом, к чему постоянно призывает президент РФ, – беречь в обществе единство и искать согласие. КПРФ также парламентская партия, как Единая Россия. А значит необходимо проявлять уважение, тем более по вопросам нашей исторической памяти, особенно, что касается боевых страниц истории Великой Отечественной войны.
Первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Васильевич Богатыренко после завершения праздника встретился с партийным активом Белогорского, Нижнегорского и Советского районов. В дружеской товарищеской атмосфере состоялся разговор о текущих партийных делах, о перспективных планах Крымского рескома. Сергей Васильевич рассказал партийцам о прошедшем XVII съезде КПРФ и ответил на многочисленные вопросы.
Праздник завершился возложением цветов к памятнику погибшим крымским партизанам. После этого участники встречи могли побеседовать с ветеранами, посмотреть реконструкцию партизанского боя, послушать любимые советские военные песни, попробовать солдатскую кашу.
44-я встреча удалась. Крымское республиканское отделение КПРФ сердечно благодарит Николая Ивановича Олейникова, дружный и замечательный коллектив Заветненской средней школы имени Крымских партизан. Спасибо вам, дорогие организаторы и хранители исторической памяти!
Сергей Белов