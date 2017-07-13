Верная долгу

Валентина Ивановна Свищева родилась 12 декабря 1936 года в г. Макеевке Донецкой области. Детство ее, как и многих детей того времени, опалила война. В это время семья жила в Курской области, в районе жестоких боев на Курской Дуге.
С 1958 года Валентина Ивановна жила в Крыму. Стала работать в совхоз-заводе «Малореченский». Прошла школу сельскохозяйственного труженика от рабочей совхоза до управляющего Центрального отделения, где проработала 13 лет. Избиралась председателем сельского совета. Затем 9 лет работала директором совхоза «Приветный».
Во время напряженного и созидательного труда закончила Крымский сельхозинститут (заочно).
4 года была членом Пленума республиканского комитета пищевой промышленности в г. Киеве. Ветеран труда. В ее трудовой книжке 3 записи: «принята», «переведена», «избрана».
Она пользовалась заслуженным авторитетом и уважением: 7 созывов была депутатом городских советов (5 – Алуштинского и 2 – Судакского), 24 года – депутатом сельских советов.
Труд Валентины Ивановны Свищевой был отмечен высокими правительственными наградами: медалями – юбилейной к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина и «Ветеран труда».
С 1960 года и до последнего вздоха – член Коммунистической партии (партстаж 50 лет).
5 лет возглавляла парторганизацию Центрального отделения совхоз-завода «Малореченский» (до запрета партии). Одна из первых восстановилась в рядах Компартии (после снятия незаконного запрета). Около 7 лет возглавляла парторганизацию с. Рыбачье. Была бессменным членом Алуштинского горкома.
Подготовила себе смену и передала бразды правления молодежи, оставшись ее наставником, омолодила состав парторганизации, но… не стало ее… Валентина Ивановна ушла из жизни 21 июля 2010 года и постепенно ослабла парторганизация, а потом совсем развалилась, и теперь ее нет вообще.
Очень надеемся на ее возрождение. Пока там лишь один коммунист − Соколовский И.Г. Он теперь депутат Алуштинского городского совета от КПРФ. Верим, что ему удастся возродить парторганизацию в регионе бывшего Малореченского сельского совета.
А высокая партийная ответственность, верность идеалам партии, принципиальность, беспокойный характер, глубокая порядочность и человечность Валентины Ивановны Свищевой будут путеводной звездой и примером для подражания молодым коммунистам.
Алла Шавель,
первый секретарь
Алуштинского городского отделения КПРФ