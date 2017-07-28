Ровесница Октября

24 июля 2017 года исполнилось 100 лет со дня рождения ровесницы Великой Октябрьской социалистической революции старейшей жительнице с. Миролюбовка Красногвардейского района Эмме Яковлевне Мязговой.
Родилась Эмма Яковлевна в многодетной крестьянской семье, вместе со всей страной пережила радостные периоды построения новой жизни. Всю свою сознательную жизнь Эмма Яковлевна трудилась на нелегкой колхозной ниве и сейчас до сих пор с удовольствием трудится на приусадебном земельном участке, сама управляется с домашним хозяйством.
Поздравить Эмму Яковлевну со столетним юбилеем приехали первый секретарь Красногвардейского районного отделения КПРФ Полищук С.Б., секретарь по идеологической работе РО КПРФ Нечитайло А.В., председатель районного совета ветеранов Павлина Л.С., представители районного и сельского советов, представители общественности с. Миролюбовка, школьники местной школы.
Т. Полищук С.Б. вручил Мязговой Э.Я. памятную медаль «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции».
С днем рождения, Эмма Яковлевна!
С юбилеем!
Пресс-служба
Красногвардейского районного
отделения КПРФ