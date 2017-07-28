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пятница, 28 июля 2017 г.

Спасибо, товарищи!

Крымский реском благодарит своих товарищей, которые первыми откликнулись на обращение Бюро Крымского Комитета о внесении денежных пожертвований на проведение мероприятий, посвященных 100-летию Великого Октября:
Виктора Павловича Баженова, Валентину Григорьевну Левину, Владимира Николаевича Узунова, Александра Алексеевича Довбыша, Вениамина Юрьевича Никифорова, Владимира Михайловича Кучеренко.
Спасибо, товарищи!
Одновременно сообщаем, что сбор денежных пожертвований осуществляется городскими и районными отделениями КПРФ.

Редакция газеты
«Коммунист Крыма»