Крымский реском благодарит своих товарищей, которые первыми откликнулись на обращение Бюро Крымского Комитета о внесении денежных пожертвований на проведение мероприятий, посвященных 100-летию Великого Октября:
Виктора Павловича Баженова, Валентину Григорьевну Левину, Владимира Николаевича Узунова, Александра Алексеевича Довбыша, Вениамина Юрьевича Никифорова, Владимира Михайловича Кучеренко.
Спасибо, товарищи!
Одновременно сообщаем, что сбор денежных пожертвований осуществляется городскими и районными отделениями КПРФ.
Редакция газеты
«Коммунист Крыма»