к коммунистам Республики Крым и сторонникам КПРФ
Дорогие товарищи и друзья!
2017-й год – год столетия Великой Октябрьской социалистической революции. Эта славная дата положила начало новой эпохе в мировой истории. Поставив человека труда в центр своей политики, молодая Страна Советов выстояла в гражданской войне, изгнала иностранных интервентов, одолела разруху, осуществила индустриальный прорыв, победила в Великой Отечественной войне. Годы послевоенного созидания стали ее новым триумфом. Советский народ возродил разрушенное, освоил целину, создал ракетно-ядерный щит, прорвался в космос. СССР стал оплотом мира и дружбы народов, маяком для всех угнетаемых.
Нам есть за кем следовать, у кого учиться, на кого опереться. И мы уверенно продолжаем их путь, путь Великого Октября. Мы остаемся преданными идеям социализма и справедливости, верными человеку труда.
Мы должны достойно отметить 100-летний юбилей Великого Октября. Крымский реском, его Юбилейный комитет подготовили план мероприятий к этой знаменательной дате. Одновременно мы обращаемся к вам, дорогие наши товарищи и единомышленники! Для того, чтобы достойно и широкомасштабно отметить 100-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции, необходима ваша финансовая поддержка.
Бюро Крымского рескома КПРФ приняло постановление о создании специального фонда «100 лет Великому Октябрю» для добровольного пожертвования в виде денежных средств от юридических и физических лиц. Этот фонд будет способствовать аккумуляции денежных средств на проведение юбилейных мероприятий у нас в Республике Крым.
Мы обращаемся ко всем коммунистам и сочувствующим КПРФ начать сбор средств на проведение юбилейных мероприятий.
Мы надеемся, что все коммунисты Крымского республиканского отделения КПРФ примут самое активное участие в этом благородном деле.
У нас с вами общие цели, общая борьба и общая судьба!
Вместе достойно встретим 100-летие Великого Октября!
Бюро Комитета Крымского
рескома КПРФ