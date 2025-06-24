Г.А. Зюганов: "Необходимо объединить усилия, чтобы победить нацистов, оккупировавших Украину"

Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов, выступая на конференции, проводившейся в ТАСС 23 июня, отметил, что необходимо объединить общие усилия, чтобы победить нацистов и фашистов, которые оккупировали Украину.
— Мы сегодня представляем свою программу Победы - программу вывода страны из кризиса, — подчеркнул Геннадий Зюганов. — 5 июля мы проводим XIX съезд КПРФ. Накануне в газетах «Правда» и «Советская Россия» мы опубликовали политический отчет ЦК КПРФ. Он охватывает все сферы жизни нашей страны и в целом всей планеты. Это обобщенный материал, который готовили все наши партийные организации, народно-патриотический союз, друзья по СНГ, наши научные школы и экспертные группы.
Сейчас необходимо объединить общие усилия, чтобы победить нацистов и фашистов, которые оккупировали Украину. Необходимо остановить нашествие натовцев и американцев на Ближнем Востоке, которые продолжают одно за другим разрушать государства. И максимально укрепить союзы БРИКС и ШОС, которые создали руководители России и Китая. Без коллективного противостояния натовской агрессии решить эту задачу невозможно.
Политический доклад был опубликован в преддверии Питерского экономического форума (а я был практически на всех питерских форумах). На нем собрались представители из 140 стран, были представлены все основные финансово-экономические школы. На форуме обсуждали перспективы нашего будущего. Принципиальную позицию изложил Президент В.В. Путин. Как уйти от войны и что надо сделать для того, чтобы социализация жизни победила фашизм, который сегодня бросил вызов всей планете и всем нам?
Сейчас мир переживает очень ответственный период. Нам угрожает ядерная катастрофа. Мы должны принять экстренные меры.
В.В. Путин три года назад на Валдайской встрече с журналистами заявил, что капитализм зашел в тупик. Что из себя представляет этот тупик, совершенно очевидно по Америке. Трамп обещал примирить воюющие стороны, а сам отдает приказ бомбить суверенную страну самыми тяжелыми бомбами. В том числе и ядерный объект. Палестинский народ поставлен перед выбором: либо покинуть родную землю, либо быть убитым на родной земле. И эти события происходят на фоне празднования 80-летия Великой Победы!
Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке политического отчета ЦК КПРФ. В нем дан полный анализ международной обстановки.
В конце апреля мы проводили в Москве международный антифашистский форум. Этот форум собрал 165 делегаций из 91 страны. Было принято совместное обращение, которое сегодня обсуждается народно-патриотическими силами на всей планете.
Программа Победы вобрала в себя все лучшее из деятельности наших губернаторов, народных предприятий, союзников и друзей, партийных организаций по всей стране.