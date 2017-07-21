Загляните в Святцы

Опять нам пишут, что 4 ноября (22 октября по ст. ст. 1612 года) Кремль был освобожден от поляков, и поэтому-де мы празднуем этот день как государственный праздник. Но ведь те, кто вещает на миллионы граждан, прежде чем «бухнуть в колокола», не заглянули в Святцы. Заглянем же мы с вами.
Стр. 373: «… 22 октября (4 ноября) Трубецкой ударил на Китай-город, голодные поляки не были в состоянии защищать его, покинули и ушли в Кремль».
Стр. 374: «… Поляки, потерявшие Китай-город, выгнали из Кремля русских женщин и детей… Тогда в Китай-город торжественно внесли икону Казанской Божьей матери и дали обет построить церковь, которая после действительно была построена и до сих пор существует на Кремлевской площади против Никольских ворот. В память этого-то дня установили 22 октября (4 ноября по н. ст.) праздник иконы Казанской Богоматери, до сих пор соблюдаемый Православной русской церковью… Стали в Кремле поляки советоваться, что им делать далее… Тогда Струсь отправил к Пожарскому просить пощады, умоляя оставить осужденным жизнь. Зная свирепство казаков, поляки уговорились, чтобы начальствующие лица сдались только Пожарскому. Оба русских предводителя (Трубецкой и Пожарский) дали обещание, что ни один пленник не погибнет от меча.
24 октября (6 ноября по н. ст.) поляки отворили кремлевские ворота, выходящие на Неглинную (ныне Троицкие ворота); прежде всего выпустили русских людей, бояр, дворян, купцов, сидящих в осаде…
25 октября (7 ноября по н. ст.) все кремлевские ворота стояли уже отворенными, русские войска входили в Кремль…»
Так когда же, «господа» журналисты и «демократические» историки, был освобожден Кремль от поляков? До каких пор вы будете лгать? Какую постыдную роль в этом играют иерархи Русской Православной церкви? Ну праздновали и празднуйте на здоровье День иконы Казанской Богоматери 4 ноября. Зачем же этот день делать праздником освобождения Кремля и России от поляков? А как же статья 14 Конституции Российской Федерации?
Автор вынужден был процитировать Н.И. Костомарова потому, что многим читателям газеты Коммунист Крыма» этот труд в силу объективных причин недоступен, а вот те, кто «пасется» на телеэкране, вещает на миллионы и те, кто нажимает кнопки в Государственной Думе, обязаны знать истину.
Нынешней антинародной власти и тем, кто ее обслуживает, день 7 ноября (25 октября) – день Великой Октябрьской социалистической революции – это кость в горле. Поэтому они идут на явный подлог, на откровенную ложь. Великий Октябрь изменил лицо планеты. Временщики, пришедшие к власти, запретили праздник Великого Октября. Тем самым они надругались над Историей. Этого История не прощает! Старая истина: «Не стреляйте в прошлое из пистолета – оно выстрелит в вас из пушки».
Николай Никулин,
заслуженный работник высшей школы, г. Ленинград