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пятница, 25 августа 2017 г.

Уроки истории властью не освоены

Помните фразу, брошенную в Крыму премьер-министром России Дмитрием Медведевым: «Денег нет, но вы держитесь!» Этот «мудрый» совет дал Медведев низкооплачиваемым гражданам Крыма. А вот на создание Ельцин-центра за 5 млрд. рублей деньги у правительства нашлись.
Нашлись деньги и на депутатские зарплаты (420 тыс. рублей в месяц). Не обидел Медведев и тружеников-министров своего правительства. Они получают зарплаты наравне с депутатами Государственной Думы. А вот на крайне нищих и бедных, составляющих 80% населения современной России, доход у которых ниже 17 тыс. рублей в месяц, денег у правительства не нашлось. В крайней нищете живут 13,4% населения с доходом ниже 4 тыс. 900 рублей в месяц. В той же нищете живут 27,8% с доходами от 4 тыс. 900 руб. до 7 тыс. 400 рублей. В бедноте пребывают 38,8% с доходами от 7 тыс. 400 руб. до 17 тысяч рублей. Чуть выше уровня бедности проживают 10,9% человек с доходами до 25 тысяч рублей. Со средним достатком до 50 тысяч рублей живут 7,3% россиян. К состоятельным гражданам России относится 1,1%, чьи доходы составляют до 70 тысяч рублей. К богатым в России относят тех граждан, кто получает более 75 тыс. рублей в месяц. Но есть в России особая группа граждан, так называемые олигархи. Их состояние увеличилось в 2016 году на 100 млрд. рублей и теперь достигает 460 млрд. рублей в год. Самый богатый олигарх России Леонид Михельсон, который «зарабатывает» 18,4 млрд. рублей в год. Таких богачей в России насчитывается в наше время 200 человек. Доходы 10% самых богатых граждан России равны годовым доходам всех остальных граждан России.
Депутаты Государственной Думы от фракции КПРФ неоднократно ставили вопрос о принятии прогрессивного налога на доход, но депутаты от Единой России постоянно его отклоняют. На вопрос, зачастую задаваемый Путину: «Почему в стране не вводят прогрессивный налог на доход?», Путин отвечает: «Опасаемся, что бизнес уйдет в тень».
Странно получается: власть России боится двухсот доморощенных олигархов и совсем не боится 80% своего нищего населения. А это значит, что нынешняя власть России никаких уроков из истории нашей страны, в том числе и Октября, для себя не извлекает. Она упорно бренчит: «Денег нет, но вы держитесь!»

Виктор Баженов, ветеран партии