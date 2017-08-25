Уроки истории властью не освоены

Помните
фразу, брошенную в Крыму премьер-министром
России Дмитрием Медведевым: «Денег нет,
но вы держитесь!» Этот «мудрый» совет
дал Медведев низкооплачиваемым гражданам
Крыма. А вот на создание Ельцин-центра
за 5 млрд. рублей деньги у правительства
нашлись.
Нашлись
деньги и на депутатские зарплаты (420
тыс. рублей в месяц). Не обидел Медведев
и тружеников-министров своего
правительства. Они получают зарплаты
наравне с депутатами Государственной
Думы. А вот на крайне нищих и бедных,
составляющих 80% населения современной
России, доход у которых ниже 17 тыс.
рублей в месяц, денег у правительства
не нашлось. В крайней нищете живут 13,4%
населения с доходом ниже 4 тыс. 900 рублей
в месяц. В той же нищете живут 27,8% с
доходами от 4 тыс. 900 руб. до 7 тыс. 400
рублей. В бедноте пребывают 38,8% с доходами
от 7 тыс. 400 руб. до 17 тысяч рублей. Чуть
выше уровня бедности проживают 10,9%
человек с доходами до 25 тысяч рублей.
Со средним достатком до 50 тысяч рублей
живут 7,3% россиян. К состоятельным
гражданам России относится 1,1%, чьи
доходы составляют до 70 тысяч рублей. К
богатым в России относят тех граждан,
кто получает более 75 тыс. рублей в месяц.
Но есть в России особая группа граждан,
так называемые олигархи. Их состояние
увеличилось в 2016 году на 100 млрд. рублей
и теперь достигает 460 млрд. рублей в
год. Самый богатый олигарх России –
Леонид
Михельсон, который «зарабатывает» 18,4
млрд. рублей в год. Таких богачей в
России насчитывается в наше время 200
человек. Доходы 10% самых богатых граждан
России равны годовым доходам всех
остальных граждан России.
Депутаты
Государственной Думы от фракции КПРФ
неоднократно ставили вопрос о принятии
прогрессивного налога на доход, но
депутаты от Единой России постоянно
его отклоняют. На вопрос, зачастую
задаваемый Путину: «Почему в стране не
вводят прогрессивный налог на доход?»,
Путин отвечает: «Опасаемся, что бизнес
уйдет в тень».
Странно
получается: власть России боится двухсот
доморощенных олигархов и совсем не
боится 80% своего нищего населения. А
это значит, что нынешняя власть России
никаких уроков из истории нашей страны,
в том числе и Октября, для себя не
извлекает. Она упорно бренчит: «Денег
нет, но вы держитесь!»
Виктор
Баженов,
ветеран партии