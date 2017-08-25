Комсомольский слет

Всякая политическая сила, серьезно претендующая на власть или стремящаяся эту власть сохранить, должна, среди прочего, иметь четкую программу работы с молодежью.
Энергия и романтизм, обостренное чувство справедливости и жажда действий, — без этих качеств, чаще присущих молодым, политическая сила превращается в статичное болото, не способное на борьбу. Увы, чем дольше человек в политике, тем явственнее в нем проявляется профессиональная деформация сознания, юношеский горячий идеализм уступает место хладнокровному прагматизму, сложная политическая реальность все чаще требует цинизма и жесткости, мудрости и терпения.
Как мне кажется, одной из многих задач, стоящих сегодня перед комсомолом, является обеспечение гармоничного сочетания молодой энергии, зрелости и опыта.
Мое участие в третьем слете комсомольского актива подтвердило уверенность в правильности выбранного партией курса на развитие у молодых коммунистических качеств, необходимых для дальнейшей борьбы.
Слет проходил с 11 по 14 августа на базе отдыха «Прибой» в селе Стерегущее Раздольненского района. Участие приняли делегации от городов-героев и городов воинской славы, а также комсомольские активы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
На открытии слета выступили секретарь ЦК КПРФ Мария Дробот, первый секретарь Крымского РК КПРФ Сергей Богатыренко, второй секретарь ЦК ЛКСМ РФ Наталья Дорохова, первый секретарь Крымского РО ЛКСМ РФ Александр Чернышев и член ЦК ЛКСМ РФ Халит Аитов.
В программу слета входили насыщенный лекционный блок и тренинги, а также спортивные соревнования и культурная программа.
На слете выступил ветеран партии и комсомола, почетный гражданин города Красноперекопска Георгий Иванович Капшук. В своем выступлении Георгий Иванович рассказал о славном трудовом пути Ленинского комсомола Крыма, о том, как комсомольцы, не жалея себя, сооружали Северо-Крымский канал, обеспечивший в дальнейшем развитие сельского хозяйства в степных районах Крыма. Участники слета с большим вниманием слушали ветерана, задавали ему вопросы. Выступление Георгия Ивановича несомненно останется в памяти участников слета, а некоторые делегации из регионов России пригласили ветерана к себе в гости.
Не умаляя важности обучения и ценности спортивных мероприятий, все же считаю, что самое важное комсомольцы почерпнули во время неофициальной части слета. Непринужденное общение на пляже, обсуждение лекций за обедом, жаркие дебаты о политике во время дружеских вечерних мероприятий – это и было значительным достижением форума. У многих участников слета резко возросло число друзей в социальных сетях. Были завязаны узы товарищества, столь необходимые для эффективного развития нашего движения и укрепления единства партийных и комсомольских рядов.
В рамках слета состоялась конференция Крымского Республиканского отделения ЛКСМ РФ. Ее решениями был существенно обновлен состав комитета. В него вошли Вероника Стародуб (Белогорск), Сергей Руденко (Феодосия), Алексей Серов (Симферопольский район), Анастасия Лабунец (Симферополь). Были рекомендованы делегаты на VI съезд ЛКСМ РФ. Избран секретарем Крымского РО ЛКСМ РФ Серов Алексей, а первым секретарем Крымского РО ЛКСМ РФ избран Донченко Илья, сменивший на этом посту Чернышева Александра.
Наша партия и комсомол – это эффективные механизмы в борьбе за власть. Секрет их эффективности в том, что они, с одной стороны, дисциплинированны и иерархичны, а с другой стороны, в них неукоснительно соблюдаются принципы внутрипартийной демократии. Совмещение слета и конференции является свидетельством того, что партия и комсомол последовательно выступают за прозрачность и публичность избирательного процесса, и после прихода к власти привнесут традиции честных и открытых выборов на все наше государство, так остро нуждающееся в справедливых выборах.
Достижение власти не является для коммунистов самоцелью; власть – это инструмент, с помощью которого возможна реализация планов реформирования общества и государства. Но чем сложнее инструмент и чем грандиознее задача, тем выше требования к специалисту, который будет проводить в жизнь наши идеи. Такого специалиста следует готовить заранее, чтобы в решающий момент его морально-деловые качества соответствовали высокому званию государственного деятеля.
Сергей Руденко,
делгат слета от
Феодосии