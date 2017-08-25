Счастливая семья

26 августа 2017 года золотую свадьбу празднуют ветераны нашей партии Владимир Николаевич и Светлана Брониславовна Забело. Этих замечательных людей в свое время объединил Ленинский комсомол. С тех пор они, не потеряв комсомольской закалки и задора, вместе. Воспитали замечательную дочь Ирину, которая стала кандидатом наук и работает в государственном университете, состоялись как личности, профессионалы своего дела. Владимира Николаевича знают как комсомольского вожака, партийного и советского работника. Светлана Брониславовна долгие годы проработала в советской торговле. Многие симферопольцы помнят ее как директора магазина № 1 на ул. Горького. И сегодня они продолжают делать добрые дела, дарить радость многочисленным друзьям и товарищам.
Крымский реском, Симферопольский горком КПРФ,
редакция газеты «Коммунист Крыма»