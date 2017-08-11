Керчь трудовая и социально справедливая

Город-герой Керчь в последнее время сопровождают коррупционные скандалы среди местного чиновничества. И это на фоне безработицы, нищеты и неухоженности города. Журналист побеседовал с первым секретарем Керченского городского отделения КПРФ, депутатом городского совета Иваном Николаевичем Желтенко.
– Отрицательную оценку власти города уже давно дали сами жители города. Какую проблему ни подними – везде провал, начиная с организации создания рабочих мест и заканчивая проблемами ЖКХ. Люди попросту устали от единороссов, вчерашних регионалов: непрофессионализм, желание отгородиться от жителей, взяточничество и коррупция.
И это при том, что на Керчь смотрит вся Россия. Строящийся Керченский мост олицетворяет наше единство со всей остальной Россией. Рядом уже прокладывают автомобильную трассу «Таврида», которая соединит Керчь с Севастополем. Эти грандиозные строительства осуществляются за счет федеральных средств. Энтузиазм не только у керчан, но и у всех граждан России огромен. И вот на этом фоне процветает серая никчемная власть города. Вы пройдитесь по нашему городу и его не узнаете. Он меняется в худшую сторону, хотя еще недавно он входил в первую тройку городов Крыма по благоустройству, чистоте и порядку. Бывшие регионалы все растеряли. Разве только историческую память им не удалось затереть, да и то благодаря тому, что наш знаменитый Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник находится в республиканской собственности. Иначе и его бы не стало.
Уже давно пора керченским единороссам вручить теперь уже знаменитую путинскую зеленую папку об их трехгодичных «успехах».
– Бюро Крымского рескома КПРФ выдвинуло Вас кандидатом в депутаты Государственного Совета Республики Крым. Что Вы будете предлагать своим избирателям?
– Я каждый день встречаюсь с жителями своего города, и их пожелания ложатся в основу моей предвыборной программы. Программа рождается в результате встреч с моими избирателями. Отсюда и уверенность, что керчане обязательно проголосуют за кандидата от КПРФ, ибо наша политическая сила – это народная сила. Голос каждого мы обязательно услышим, а затем вместе будем реализовывать народную программу, которая и рождается коллективно.
– Можете более конкретно рассказать о своей программе?
– В первую очередь мы ведем речь о возврате городу былой рабочей славы. Наш город был, пожалуй, самым промышленным городом Крыма. Его заводы и предприятия некогда составляли гордость не только города, Крыма, но и всего Советского Союза. Почти все развалили и уничтожили дельцы постсоветского времени. Уверен, что наш город должен обрести ту былую трудовую славу как города-труженика, города-созидателя, города будущего.
В программе уделяется достаточное внимание социальным вопросам, начиная с наведения элементарного хозяйственного порядка в городе (ЖКХ, дороги, благоустройство улиц, парков и скверов) и заканчивая сильной социальной защищенности наших граждан. Здесь речь идет и о проблемах здравоохранения, образования, молодежи и, конечно, о наших ветеранах, составляющих гордость нашего города-героя.
Вполне понятно, что уже сейчас я продумываю те вопросы, которые придется решать на республиканском уровне. Со мной работают обыкновенные жители города, которые уже сейчас нарабатывают комплекс вопросов, которые и составят основу будущих законов.
Я благодарен керчанам, что они поддерживают нашу политическую силу, даже несмотря на то, что в городе очень активно задействован так называемый административный ресурс. Но сегодня время другое. Приманки, заготовленные партией власти в виде гречки, не пройдут. Люди живут головой, а не желудком.
Уверен, что мы в ближайшее время обязательно сойдем с дороги непрофессионализма, коррупции и взяточничества и уйдем влево – на дорогу социальной справедливости и честного труда. Керчане ждут перемен, изменений во всех сферах жизни. И жители нашего города-героя этого заслужили. Коммунистическая партия Российской Федерации в этих благих устремлениях керчан обязательно им поможет.
– Спасибо Вам, Иван Николаевич, успехов Вам и благоразумия всем крымчанам.
Беседовала
Алена ГУЛЯЙЧЕНКО