С Днем Учителя!

«Первым народным учителем» называл великий русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский одного из основателей научной педагогики, швейцарца Иоганна Генриха Песталоцци.
«Воспитание, и только воспитание – цель школы», – так определял Песталоцци главную задачу педагогики.
Человечество стремительно накапливает знания и развивает технологии, Интернет сделал знания «общедоступным товаром» – и тем яснее и очевиднее становится мысль гениального русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева: «Знания без воспитания – меч в руках сумасшедшего».
Вся «либеральная идея образования» построена на том, что учитель – продавец знаний, услужающий при малолетнем господинчике, обязанный терпеть все его выходки, ибо «покупатель всегда прав».
Именно эта идея породила безнравственных монстров, сбросивших атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, выжигавших напалмом Корею и заливавших химическими ядами Вьетнам. При всей одиозности гитлеровского режима – не в Германии, а за океаном придумали и применили оружие массового уничтожения, направленное именно против гражданского населения, а не против войск противника.
Воспитание было одной из основ советской педагогики – и именно этим сильна была наша страна, именно поэтому мы смогли победить фашизм, достичь небывалых высот в науке, промышленности, подлинном искусстве и культуре.
Много, очень много было сломано и порушено либералами за годы «реформ». Разруха, деградация во всех сферах, рост преступности, тотальное воровство, фальсификация всего – от колбасы и водки до истории и искусства, кровавые конфликты по всей стране – вот что принесли они нашей стране. И самый тяжелый удар был нанесен школе.
Традиции русской и советской педагогики были порушены, временщики и невежественные выскочки, назначаемые на руководящие посты, требовали, чтобы школа готовила не творцов и созидателей, а «квалифицированных потребителей», массовые детские и юношеские организации – важный инструмент воспитания – были разгромлены.
Но не раз отступала Русь при подлом и коварном нападении и не раз возрождалась. И я уверен, что и сейчас спадет грязная пена «либерализма», уйдут в прошлое бездарные и бестолковые «реформы», и лучшее, что было создано русской и советской педагогикой, займет надлежащее место в школах.
Никогда не была легка стезя учителя, но сеятели разумного, доброго и вечного трудились, не покладая рук. И высшей наградой всегда были успехи учеников.
Поэтому в День Учителя я прежде всего желаю нашим педагогам именно этого – счастья увидеть своих учеников умными, честными, нравственными, достойными людьми. И, конечно же, – крепкого здоровья, радости и любви, тепла и уюта в доме.
С праздником, дорогие наши учителя, с праздником, коллеги!
Геннадий Зюганов,
председатель ЦК КПРФ