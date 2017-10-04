Всегда делать для людей

Приехал в Наташино в 1986 году новый председатель Валерий Иванович Квасов. Это было время партийного кризиса. Это был период, когда дефицит был почти на все и на честных людей тоже. Как жить, каким богам верить – Небесным? Земным?
При встрече на рынке спросила: «Почему он один?» – «К ценам присматриваюсь», - ответил он.
Говорят, на руководителя надо смотреть «снизу», что говорят о нем жители села, колхозники. А «снизу» чаще всего ругают «хозяина». Но я услышала другие голоса – новые, смелые: «Глядите, село засыпает, а он все еще на ферме. Неполадки не дают ему покоя».
С утра до вечера трудится огородная бригада. Председатель доволен их работой. И вдруг жалоба: «Валерий Иванович, нет в селе шампуня, детей мыть нечем». Через несколько дней колхозники были обеспечены этим дефицитным моющим средством.
Пенсионерке, многовнучатой бабушке, кур кормить нечем. Валерий Иванович ответил: «Подождите, сначала тем отпустим зерно, кто на прополке свеклы». И что-то пометил в своем дневнике. Отчаялась пенсионерка: «Кому мы нужны?» «Но через некоторое время, – говорит она, – подъезжает к ее дому «бобик». Выходит председатель, отдает ей накладную за своей подписью на получение зерна. Идите, говорит, получайте. Как я ему благодарна».
Валерий Иванович Квасов приехал в колхоз им. М.И. Калинина Сакского района в то время, когда много начали говорить о демократии, открывали дорогу гласности, модное выражение «плюрализм мнений» вошло в лексикон многих. Народ стал смелее. Так что же «нового» покажет новый председатель… А председатель ничего не менял. Изучал обстановку. С чем-то соглашался, взялся решительно. Начал с кадров. Из старых специалистов оставил тех, кто знает толк в работе. Это были коммунисты Д.Т. Фадеев – главный агроном, Н.Н. Кравченко – гидротехник, В.П. Вылегжанин – инженер-энергетик, С.В. Пушканский и др. Ставку делал на молодых. Искал более энергичных, более инициативных из местных. Они, рядовые колхозники, поступили учиться в институты, техникумы.
Четыре года. Всего четыре года стоял у руководства колхозом коммунист В.И. Квасов. За это время доход хозяйства составил не менее 1,5 млн. рублей в год (это немалые деньги). Рентабельность составила 50%. С января 1987 года колхоз перешел на самофинансирование и самоокупаемость, не брал ни одного рубля в кредит. Краткосрочные долги были погашены до августа 1988 года.
– Главное, считал Валерий Иванович, нужно, чтобы люди поверили, что деньги находить можно. При этом дать свободу действий своим специалистам, поддерживать их инициативу, не мешать им.
Надо газифицировать село. К инициативе своих помощников прибавил свой энтузиазм. Сумел заключить договор с шефами, которые всю проектную документацию газопровода-отвода колхозу вместо трех лет сделали за три месяца. Газ уже начал входить в дома колхозников, прежде всего благодаря умению Валерия Ивановича найти предприимчивых людей, умеющих преодолевать ведомственные барьеры, найти краткие, более дешевые пути.
А средняя школа (последний подарок советской власти)! Всего за два года была выстроена она. И здесь председатель показал свое умение налаживать деловое сотрудничество со строительной организацией.
«Надо асфальтировать дороги, – говорил Валерий Иванович, – не дожидаясь помощи от госпредприятий. Построили асфальтовый завод, наладили производство горячего асфальта – 50 тонн в сутки. В этом мы первооткрыватели. Учились на базе совхоза «Токаревский». Но там холодный асфальт, а у нас – горячий. Ехать и идти по такому асфальту приятнее».
Газификация села, строительство и асфальтирование дорог – все это требует денег. А их надо уметь зарабатывать, их надо иметь свои, не занимать ни у кого. Как же удалось это?! – Надо дружить с наукой. Все новое поощряется Квасовым В.И. Так в хозяйстве выращивается новый сорт пшеницы «Спартанка», урожайность которой на 15 – 20 ц больше по сравнению с «безостой». На базе хозяйства работала кафедра овощеводства Крымского сельскохозяйственного института. Она же помогала выращивать колхозу лук, овощи. Получали в полтора раза больше против плана. И за лук, и за фрукты, и за хлеб колхоз получал хорошую прибыль.
Не все гладко получалось. Не хватало сочных кормов для растущего стада коров. Падает надой молока. Спорят, ищут, а, значит, дело делается. Прибыль от животноводства, только от дойного стада, составляла 90 тысяч рублей в год.
Создана ученическая бригада. Родители хвалят Валерия Ивановича: «Хорошо, что председатель дает работу детям, учащимся 9 – 11 классов». Ребята учились серьезно трудиться. Получали первые трудовые книжки. Дети самого Валерия Ивановича (дочери) принимали активное участие в этом деле.
Из фонда материального поощрения, а он накоплен, деньги расходовали в первую очередь на бесплатное питание в школьной столовой.
Укреплялась и техническая база тракторного и машинного парка. Появилось много современной техники.
Рабочий дневник председателя колхоза. Все страницы его плотно исписаны мелким почерком. Это то, что нужно было сделать за день.
Безработных в колхозе не было. Каждый из молодых был на учете – чем занимается.
Валерий Иванович весь в работе. А какой же он, председатель, дома? Какой семьянин? Альбина Васильевна, супруга, смущенная таким вопросом, отвечала: «Всегда ровный по характеру, заботливый, общительный и очень доверчивый». Ирина (дочь) добавила: «Всегда у телефона».
О Квасове В.И. можно говорить было много. Я благодарна ему за спасение музея «История села Наташино колхоза имени М.И. Калинина».
В нашей беседе я спросила Валерия Ивановича: «Какова у него цель как у депутата областного совета народных депутатов». Коммунист Квасов В.И. коротко ответил: «Все делать для людей, все, чтобы улучшить жизнь колхозного крестьянства».
Но жизнь не стоит на месте.
Галина Первушина,
с. Наташино
Сакского района