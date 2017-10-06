Иван МЕЛЬНИКОВ о проекте федерального бюджета: «Бюджет замороженных расходов»

29 сентября Правительство внесет в Государственную Думу проект федерального бюджета на 2018 - 2020 годы. По просьбе СМИ об отношении фракции КПРФ к главному финансовому документу страны рассказал первый заместитель Председателя Государственной Думы, первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Иван Мельников.
В то же время и сейчас ясно, что поддерживать мы этот документ, естественно, не станем. Во-первых, это наша политическая позиция: мы никогда не голосуем за инструмент реализации экономической программы Правительства, которую считаем вредной для развития страны.
Во-вторых, при всех эпитетах, которые слышны в адрес нынешнего бюджета, мы не видим позитивного движения даже внутри проводимого курса.
По оценкам наших экспертов, проект федерального бюджета не направлен на реализацию структурных реформ в экономике. Правительство фактически консервирует положение вещей. Доля так называемых «ненефтегазовых доходов» растет в основном за счет налоговых поступлений, они составят больше половины таких доходов.
Под ростом заработных плат бюджетников предусматривается, по сути, лишь индексация на уровень инфляции, что не может служить качественному росту внутреннего спроса. А при не слишком реалистичной формуле подсчета «прожиточного минимума» его уравнивание с минимальным размером оплаты труда выглядит прорывом только на словах. При этом снижаются и расходы по чувствительным статьям: образование и здравоохранение.
Так что в целом нынешний бюджет можно называть бюджетом «замороженных расходов» и такой же замороженной финансово-экономической политики. Настаиваем, что без изменения стратегических подходов в формировании доходной части бюджета, в расстановке приоритетов ничего не изменится. В то же время запрос общества на это колоссальный.
По данным социологов РАНХиГС, только 3,5%(!) опрошенных граждан уверены, что текущую политику следует продолжать в неизменном виде. 42,5% хотят существенных изменений, а 21% – радикальных. Правительственный проект федерального бюджета не отражает эти настроения. А обстановка сложная: всего за один год с 61% до 71% увеличилось число работников, которые боятся потерять работу. Огромные цифры, резкий рост.
Таким образом, позиция фракции КПРФ по бюджету 2018 – 2020 будет базироваться и на позиции партии, и на настроениях большинства граждан».