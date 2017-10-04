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среда, 4 октября 2017 г.

Не начало ли погромов?


Месяц назад мы задались вопросом, тянут ли страсти вокруг «Матильды» на крупномасштабный общественный конфликт типа дела Дрейфуса. Теперь приходится констатировать, что выходит нечто даже покруче. Совершено уже три теракта-поджога, по всей стране прокатилась волна телефонного терроризма, заслугу в которой враги «Матильды» поспешили приписать себе (хотя это и не факт, но здесь всякое лыко в строку). Две крупные киносети отказались от проката этого фильма по соображениям безопасности зрителей.
Развитие событий вынудило высказаться высоких должностных лиц. Министр культуры заявил, что затеяла и поддерживает весь этот «гвалт» г-жа Поклонская. Ему возразил председатель Госдумы Володин: без наличия весомых доказательств нельзя усматривать прямую связь между позицией Поклонской и действиями противников кинофильма. Нет, мол, причинно-следственной связи между позицией Поклонской и поджогами. Да и сама Поклонская отмежевалась от своих идейных соратников, заявив, что, если бы православие насаждалось кулаком и огнем, его уже давно не было бы на земле, что ни заказчики, ни исполнители преступлений не имеют никакого отношения к вере и православию. Вышло как у Маяковского:
В устройстве погромов виновны мы ли?
Мы только веревку советовали мылить.
Но все же, кто виновен в погромах? Моральная ответственность лежит на государстве. Возрождая, точнее назойливо насаждая «духовность» в религиозных формах, власти «забыли», что всегда и везде религиозное пробуждение сопровождалось религиозными войнами и погромами. Любой религии присущ грубый первобытный фетишизм, наделяющий мертвые предметы сверхъестественными чудесными свойствами. Вчера человек поклонялся поясу Богородицы и ребру Николая Угодника, а сегодня идет громить выставки и жечь кинотеатры. Но пока управляемые православные активисты громили выставки всяких противных властям либеральных художников, все было нормалек – погромщиков заботливо ограждали от ответственности и втихомолку гладили по головке. Однако же Алексей Учитель никакой не либерал, а как раз наоборот, патриот и даже дружит с Захаром Прилепиным, обосновавшимся ныне в Донбассе.
Тогда власти мигом вспомнили, что православие – религия любви. Но было уже поздно – появились активисты неуправляемые, покусившиеся уже не на либеральную «мазню», а на заказанный самим государством фильм. И они и слышать не желают о какой-то там религии любви. Вот в доказательство цитаты из свежего интервью руководителя организации «Христианское государство – Святая Русь», еще в январе разославшей кинотеатрам подметные письма, Александра Калинина. Нет-нет, не подумайте плохого, он ни в коем случае не угрожает, он просто «предупреждает»:
«Мне Господь дал миссию ретранслировать позицию общества, сам я не пойду кидать коктейль Молотова. Если не запретить «Матильду», то текущие провокации покажутся просто баловством. Сожгли всего две машины. Могли сжечь гораздо больше. И сожгут гораздо больше. Каждый день будет так: покажут фильм в кинотеатре, завтра он сгорит; покажут фильм в другом кинотеатре – и он сгорит. Может дойти и до страшного. У нас есть примеры великих святых, которые за богохульство и святотатство сажали на кол. У нас все-таки воинствующее христианство – православие. Человек, который видит, насколько Учитель несгибаем, может его и на кол посадить. Людьми движет их православная вера. Человек, который это сделает, будет в сердце своем прав. Сядет в тюрьму за Учителя – но будет счастлив, что спас Россию от богохульства. Мы этого не хотим, предупреждаем об этом. Но есть люди, которые будут ждать Учителя, караулить у подъезда, жить рядом с ним с утра до вечера, которые найдут его и сломают ему ноги. Или еще хуже что. Люди готовы жечь все, что угодно. Все, что способствует этому богохульству. И будут говорить не про убийства, а про лишение жизни за веру».
Значит, дело здесь не в политической ориентации режиссера – на данном уровне это уже не играет существенной роли, а в чем-то более глубоком – в социальных корнях, из которых вырастают эти варварские проявления. Дело в том, что Россия все глубже увязает в средневековье. А в средние века социально-протестные движения всегда облекались в религиозную форму ересей, противостоящих официальной церковной догматике. Такова сегодня ересь царебожия, трактующая Николая II как царя-искупителя, чья гибель по своему значению подобна распятию Христа, каковой ереси вольно или невольно придерживаются и Поклонская, и поджигатели. Калинин так и говорит: «Царь Николай является частью нашего Господа Бога».
Но что такое царебожие по своему объективному социальному содержанию? Если вдуматься – это есть не что иное, как исконно русская вера в «доброго царя», но… не находящая подтверждения в текущей реальности и потому перенесенная в прошлое в силу разочарования в царе нынешнем. Защитим покойного святого царя от поругания – вот он и станет нашим небесным заступником. За обожествлением Николая кроется отступничество, большей частью пока неосознанное, от Путина. Стихийный бессознательный протест против действующей власти и поддерживающей ее Церкви – вот что такое царебожие в своем объективном значении.
Впрочем, протест этот не так уж и бессознателен – по крайней мере, его вожди отдают себе отчет в том, что делают. В прокремлевском сетевом издании «Взгляд» приведены некоторые факты биографии еще одного руководителя ХГСР – Мирона Кравченко. В 2004 году он вступил в «Союз православных хоругвеносцев», позднее стал казаком. В 2011–2012 годах занимался организацией русского движения и русских маршей в Мурманске на базе местной ячейки партии «Великая Россия». А в августе 2015 года участвовал в Киеве в учредительной конференции по созданию «Антипутинского информационного фронта». По мнению «Взгляда», налицо «грубая подмена русской идеи агрессивным лживым мессианством наподобие бандеровщины». Ну, понятно, раз против Путина – значит, бандеровец. Но бандеровец или небандеровец, а подлинную социальную подоплеку царебожия он раскусил.
Кинорежиссер и политик Говорухин этой подоплеки в упор не видит и говорит, что против проката фильма выступают «все темные силы, кликуши, сумасшедшие, вандалы, мракобесы», которых разбудила Поклонская «из хороших побуждений». «Мини-ИГИЛ начинается», – резюмировал глава комитета Госдумы по культуре. Ну а разве запрещенное в России ИГИЛ не является извращенной формой социального протеста? Да и чего иного вы, уважаемый Станислав Сергеевич, ожидали от нищего и вконец затюканного беспросветной жизнью населения? Это ведь и есть его «Россия, которую мы потеряли» в своем чистейшем, первозданном виде!
Вспоминаются строки Максима Горького 1905 года: «В Россию можно только верить, что русский народ чрезвычайно самобытен и что греховная западная наука, развратные формы жизни Запада совершенно не годятся для него. Влияние Запада может только испортить, разрушить кроткую, мягкую душу и прочие редкие качества народа-богоносца, воспитанные в нем порками на конюшнях, сплошной неграмотностью и другими идеальными условиями русской самобытности».
А изнанкой воспитанной на конюшне кротости и мягкости как раз и являются периодические бессмысленные и беспощадные бунты и погромы. Причем именно благодаря указанной «самобытности» они обращаются для начала на «греховную западную науку и развратные формы жизни Запада». Иных врагов народ-богоносец пока еще не замечает и рассуждает так, как внушили ему нынешние «духовные наставники».
Почему жить так тяжело?
Потому что растеряли мы исконную святоотеческую духовность, соблазнились сатанинскими иноземными ценностями и погрязли во грехах. Отсюда и божье наказанье.
А кто и что мешает возрождению духовности?
Мешают оскорбители наших святынь и наших чувств. Значит, ату их!
Вы, господа адепты православной духовности, наивно полагали, что только мусульмане способны на дикие мракобесные формы протеста? Нет, на них способны любые опоенные религиозным дурманом угнетенные, в том числе, как теперь выясняется, и православные. Только протест этот реакционный и тупиковый, торящий дорогу лишь к еще большей материальной и духовной нищете. Как писал по похожему поводу Маркс о восстании тайпинов в Китае, «все их назначение сводится как будто к тому, чтобы застойному маразму противопоставить разрушение в уродливо отвратительных формах, разрушение без какого-либо зародыша созидательной работы».
Вы хотите созидательной работы, но вам не нравятся заморские ценности? Вместе с патриархом Кириллом и протоиереем Чаплиным вы считаете буржуазный гуманизм ересью человекопоклонничества, сатанинским антихристианским мировоззрением? Допустим, вы правы. Но какова альтернатива? Социалистический гуманизм как единственно перспективную альтернативу гуманизму буржуазному вы отмели. Остаются ценности и скрепы феодальные и даже еще более ранние, «азиатские». Вот и кушайте их досыта и не жалуйтесь, приятного аппетита!

Александр Фролов