Юбилей народного музея

23 сентября в Заветненской школе имени Крымских партизан Советского района прошло праздничное мероприятие, приуроченное к 50-летию создания Народного музея Ичкинского партизанского отряда. В праздничных мероприятиях приняли участие представители Крымского республиканского отделения КПРФ во главе с членом Центрального комитета, первым секретарем Крымского рескома Сергеем Васильевичем Богатыренко.
Школьный двор Заветненской школы необычно нарядился. Сюда приехали представители из всех регионов Республики Крым и города-героя Севастополя. Перед началом праздничного митинга гости смогли ознакомиться с экспозицией Народного музея Ичкинского партизанского отряда. Кстати сказать, этот музей давно перерос в музей партизанской славы всего Крыма и представляет собой патриотический центр воспитания подрастающего поколения нашей республики.
Ровно в 10-00 начался торжественный митинг. Его открыл директор Заветненской общеобразовательной школы Сергей Анатольевич Коваленко. Звучит гимн СССР. Первым взял слово вдохновитель и создатель Народного музея, фронтовик, крымский партизан, многолетний директор школы, почетный гражданин Советского района Николай Иванович Олейников.
В своем выступлении Николай Иванович рассказал о боевых действиях Ичкинского партизанского отряда, о подвигах героев той войны. Он, в частности, отметил, что вдохновителем и организатором народного сопротивления в Великой Отечественной войне стала Коммунистическая партия во главе с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. «Не надо переписывать историю, не надо умалять роль партии в той войне», – призвал всех собравшихся ветеран войны.
Заметим, что выступление Николая Ивановича Олейникова стало своеобразным наказом для всех крымчан, особенно для молодежи. Слушатели приветствовали выступление Николая Ивановича стоя, под громкие аплодисменты.
От имени крымских коммунистов на праздничном митинге выступили секретари Крымского рескома Сергей Васильевич Богатыренко и Валерий Васильевич Лавров. В своем выступлении первый секретарь Крымского рескома, в частности, сказал: «Народный музей Ичкинского партизанского отряда важен для крымчан двумя моментами. Во-первых, этот музей создан в сельской местности, что дает непосредственно сельским ученикам соприкасаться с историей, а, во-вторых, музей действует при школе, что придает особый статус учебному заведению – статус культурно-образовательного центра. Отрадно и то, что музей с каждым годом расширяет географию поисковой и мемориальной тематической работы. Сегодня активистами музея ведутся работы как в Советском, так и Белогорском районах. Так, например, установлены памятники погибшим подпольщикам в селах Власовка и Пчельники Советского района, памятные плиты в нижнем Кокосане, «Подковке» и Сахарной головке, памятный пилон в с. Красноселовка Белогорского района. Учащиеся Заветненской школы приняли активное участие в сооружении курган-могилы неизвестному партизану на горе Берлюк в белогорских лесах. Вот уже не одно поколение ребят проходят школу патриотического воспитания, школу гражданского становления, школу мужества», – подчеркнул Сергей Богатыренко.
«Мы все безмерно благодарны, – продолжил Сергей Васильевич, – Николаю Ивановичу Олейникову за создание и руководство этим центром и желаем ему крепкого здоровья, а всем учителям Заветненской школы надежно хранить и приумножать бесценную коллекцию музея».
С.В. Богатыренко от имени председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова вручил Николаю Ивановичу Олейникову памятную медаль «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции», а комсомольцы во главе с первым секретарем Крымского республиканского отеделения ЛКСМ РФ Ильей Донченко преподнесли Николаю Ивановичу цветы.
Затем руководители Крымского рескома КПРФ встретились с педагогическим коллективом Заветненской общеобразовательной школы, ознакомились с учебно-методической базой учебного заведеня. Сергей Богатыренко подарил школьной библиотеке труды Геннадия Андреевича Зюганова.
Все желающие смогли посмотреть видеоролик, в материалах которого воспроизведены события истории музея. Ученики школы дарили присутствующим творческие номера.
В завершении праздника крымские коммунисты и комсомольцы возложили цветы к памятнику крымским партизанам.
Пресс-служба
Крымского рескома КПРФ