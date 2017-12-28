СССР! КАКОЙ ВОСТОРГ!

Даже враги Ленина честно признают, что в его лице мир приобрел человека, который среди всех великих людей наиболее ярко воплощает в себе гениальность. Это был героизм человека, непоколебимо убежденного в возможности на Земле социальной справедливости, героизм человека, который отказался от всех радостей жизни ради тяжелой работы революционера-большевика для счастья людей.
«рай на земле». Он сделал из них летчиков и полярников, ученых и великих артистов, открывателей новой физики и новой астрономии, учил покорять вершины, побеждать недуги. Это он указал народам прямой путь к человеческой жизни, путь из рабства, нищеты, унижения. Это он направил народ в непостижимое, в сказочное «третье царство, в третье государство», туда, куда издревле звала русского человека народная сказка, народная вера в Чудо. Великий русский – советский поэт Сергей Есенин, который никогда не преклонялся перед «большими людьми», с большой теплотой и задушевностью отзывался о Ленине. По воспоминаниям Максима Горького, Есенин говорил: «Я в долгу перед образом Ленина; все, что я написал о нем в «Капитане Земли», – это слабая дань памяти Человека, который не то что как Петр I Россию вздернул на дыбы, а вздыбил всю нашу планету».
Великая Октябрьская социалистическая революция, столетие которой мы широко отмечаем в этом году, положила начало счастливой эпохи в истории человечества. Для этого в России были разбужены невиданные силы, расщеплен атом народного гения. Поднялось с колен и потребовало своих прав то, что раньше было придавлено, работало по 14 часов в сутки и страдало среди несмолкаемых салютов и пиршеств их благородия богачей, сытых, довольных, на народном труде и горе раздобревших, не способных натянуть даже штаны без помощи лакея. Впервые за тысячелетия труженик почувствовал себя человеком. Явил миру свободу в движениях, взгляде глаз и своих поступков. Изменился холопствующий образ мысли и холопствующий образ жизни. Советский Союз под руководством Ленина и Сталина возглавил мировой общественный процесс развития человечества, в результате чего во всех уголках планеты закипела освободительная борьба против колонизаторов, народных обидчиков и кнутобойцев. Везде и всюду одерживались победы с бесчеловечностью, с тупостью и с исторической обреченностью господствующих классов, рассматривающих миллионы «двуногих тварей» в качестве орудия своего обогащения. В годы гражданской войны наперекор всему, опровергая все теории, все нормы, все расчеты вражеских стратегов и политиков, плохо одетая, полуголодная Рабоче-Крестьянская Красная Армия одерживала победы над щеголеватыми, сытыми и обученными полчищами белых помещиков и капиталистов, одетых в офицерскую форму, вся философия и программа которых, в случае победы, сводилась к установлению против взбунтовавшейся «черни» виселиц от Москвы до Владивостока. Были среди них и способные, и бездарные, но все они сражались против народа и, оторвавшись от него, становились жалкими, бессильными со всем своим опытом, щелканьем каблуков и блеском мундиров. И не в пример им, красные полководцы, вдруг появляясь из толщ народа, обнаруживали и военные знания, и талант. Не сразу поняли генштабисты, матерые генералы – все эти дутовы, улагаи, колчаки, деникины и врангели, – что перед ними новые люди, совсем другая порода, что в мире открыты новые скорости… Им казалось: «Ну что такое большевики и Красная Армия, организованная большевиками. Сброд! Сиволапое мужичье!» Но народ не ошибается. Всегда он выберет единственно правильный путь. Можно до каких-то пор силой оружия, лжи и обмана удержать его в повиновении, но лощеные поработители неизбежно будут сметены, и народ отстоит главное – свою правду, свою независимость. Вернет все, что было у него раскрадено…
Сто лет назад, в октябре 1917 года, наш народ отвоевал права, за которые веками безуспешно боролось все человечество, отбросил буржуазные партии – партийки, всех, кто мешал ему и, не колеблясь, пошел за коммунистами по пути социалистического общества – высшей ступени мировой истории.
Как праздник, как радость, как осуществление самых заветных своих надежд принял Октябрьскую социалистическую революцию доктор десятка прославленнейших академий мира К.А. Тимирязев. Он был в числе первых выдающихся ученых, сразу перешедших на сторону восставшего народа, как и 70% лучших царских офицеров, принявших революцию.
По сути, если окинуть мысленным взором всю мировую историю войны труда с капиталом, то Великая Октябрьская социалистическая революция была взрывом интеллектуальной энергии выдающихся классиков мировой литературы, композиторов и художников, произведения которых изобличали лицемерие и жестокость хищника-богача, звали к бунту и мятежу, воспевали свободный дух, неукротимый и гордый характер, не терпящий ярма и рабства! Были мощным призывом и предсказанием нового общественного строя, в котором хозяином будет трудовой человек. Произведения классиков мировой литературы являются не только разоблачительным документом потрясающей силы господства помещиков и капиталистов, и как страшно было это господство, но и служит открытой пропагандой свержения всего капиталистического мира, загостившегося на нашей планете.
В.И. Ленин создал грандиозное государство, выхватив Россию из кромешной бездны Первой мировой и гражданской войн, из кровавой бесконечности, в которую ухнула русская история после краха Романовых. Ленин владел образом будущего, видел на сто лет вперед, творил это великое будущее, владел исторической теорией, предвидел войны и революции, указывал место, которое надлежит занять СССР среди бушующего XX века. Владимир Ильич Ленин, а позже великий Сталин, создали научную и политическую элиту из талантливых крестьян и рабочих, раскрыли неограниченные способности народа, что позволило СССР стать первой страной мира с лучшей армией, кинематографом, непревзойденной наукой, балетом и космосом. По сути, в октябре 1917 года всем народам разных национальностей, верований и конфессий был открыт путь к божественному и светлому началу всего человечества. Поэтому и тщетны сегодня усилия пакостников, уродцев и осквернителей Ленина и Сталина, барахтающихся в грязи собственного падения. Сегодня прогнивший капитализм судорожно пытается продлить свое обреченное существование, запуская все новые и новые технологии потребительской состязательности, духовного растления и примитивизации человека, закрепощение его мелкими и большими долгами (ипотека, кредитование), но на стороне коммунистов – историческая правда социализма, и никому не опровергнуть того факта, что у нас совершенно особенный, вызывающий гордость и восхищение народ-победитель, который уже 26 лет отучают быть великим. И несмотря ни на что, Святая Русь еще не раз удивит весь мир, не раз еще выручит из неминуемой беды человечество, не раз еще покажет пример щедрости души, благородства и доблести в возрожденной советской истинной цивилизации братских народов будущего Союза Советских Социалистических Республик!
P.S. Приход к власти коммунистов КПРФ станет тем мотором, который приведет в движение все социальные механизмы государственной машины. Именно она потом легко и быстро, без кризисных выхлопов и ухабов, думского шума и пыли доставит миллионы ограбленных и обманутых мраком буржуазной демократии людей к мирной и счастливой жизни, где каждому всегда будет светить солнечное завтра радости и перспектив!
Александр Васецкий,
г. Симферополь