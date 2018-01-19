Почему П.Н. Грудинин заслуживает поддержки каждого гражданина России?

Во-первых, Грудинин – человек дела. Всего в своей жизни он достиг благодаря напряженному труду. В совхоз им. Ленина Грудинин пришел сразу после окончания института. Сельскому труду он отдал всю жизнь, пройдя все ступени – от простого рабочего до заведующего механической мастерской и директора. Под его руководством совхоз им. Ленина превратился в одно из ведущих сельхозпредприятий России. Многопрофильное хозяйство стало лидером по производству клубники в нашей стране. В совхозе выращивается и перерабатывается овощная и плодово-ягодная продукция. Здесь работает суперсовременное животноводческое хозяйство. Показан пример того, как можно решить проблему импортозамещения.
В-третьих, Грудинин – человек с незапятнанной репутацией. Его авторитет и порядочность широко известны. Грудинин не выводит деньги в офшоры. Он вкладывает средства в развитие производства и в человеческий капитал. Средняя зарплата в хозяйстве составляет 78 тысяч рублей. Здесь открыты первоклассные и общедоступные учреждения образования и здравоохранения. Всего этого не достичь при отсутствии воли руководителя.
В-четвертых, Грудинин хранит и развивает традиции народных предприятий. Он сберегает практику товарищеского способа производства. Его предприятие отличают как высокие экономические показатели, так и огромное внимание к социальным вопросам. Именно вопреки, а не благодаря современным условиям такие хозяйства выжили, укрепились и продемонстрировали все преимущества коллективного производства. Их отличают высокий уровень социальной защиты, забота о детях и молодых матерях, интересный культурный досуг и многое другое. Вот и в совхозе имени В.И. Ленина строится жилье, открыты уникальные детские сады и школы, работают кружки и спортивные секции, обустроены зоны отдыха. В населенном пункте есть все для достойной жизни.
В-пятых, Грудинин показал себя как успешный руководитель. Он созидатель, а не разрушитель, «красный директор», а не олигарх. Имеет большой опыт хозяйственника и управленца. Хорошо знает, как поддержать производство, защитить малый и средний бизнес. Пришло время распространить его опыт гораздо шире. Вспомним пример президента Белоруссии А.Г. Лукашенко – выходца из народа и директора совхоза. Не случайно уровень доверия к белорусскому президенту высок и в Белоруссии, и в России. Грудинин уже обладает опытом управления на районном и областном уровне. В 1997–2011 годах он трижды избирался депутатом Московской областной думы. Сейчас П.Н. Грудинин возглавляет Совет депутатов городского поселения Видное Московской области.
В-шестых, Грудинин – яркая личность с большим авторитетом в среде народно-патриотических сил. Грудинин не врет и не ворует. Он хороший оратор, интересный собеседник, который не уклоняется от ответов на самые сложные вопросы. Многие интернет-опросы подтвердили: Павел Николаевич – одна из самых заметных фигур патриотического фланга российской политики.
В-седьмых, у Грудинина есть свое мнение. Он занимает смелую и принципиальную позицию по проблемам развития страны. Он не готов принять социально-экономическую, образовательную и культурную доктрины современной российской власти. Он согласен с тем, что все богатства и недра страны, принадлежавшие народу, захвачены олигархами. Грудинин не готов примириться с нищетой и бедностью 20 миллионов наших соотечественников, с безработицей, с коррупцией, с уничтожением основ советского образования и здравоохранения, с умиранием русской деревни, с поруганием советской истории, с деградацией культуры.
Восьмое и главное. У Грудинина есть программа действий – программа вывода России из кризиса. Это единая программа народно-патриотических сил. Вместе с Грудининым – все возможности Компартии, левых и национально-патриотических сил России, авторитет Г.А. Зюганова и его команды.