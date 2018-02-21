В гостях совхоза имени В.И. Ленина

Делегаты VI съезда ЛКСМ РФ посетили совхоз имени В.И. Ленина в Подмосковье. Своими впечатлениями делится первый секретарь Крымского рескома комсомола Илья Донченко.
Детская площадка, сделанная по мотивам русских сказок, не оставила равнодушными ни детей, ни их родителей. Как приятно окунуться в детство, снова послушать, как куклы рассказывают детские сказки, посмотреть на самые современные детские площадки... В совхозе все сделано для того, что бы дети росли счастливыми.
Но самое большое впечатление на молодежь произвели школа и детский садик.
Детский садик, построенный Павлом Грудининым, – это сказочное место для любого малыша. Именно отсюда дети не хотят уходить домой и именно сюда они с удовольствием бегут утром. А почему нет? Ведь в детском садике есть все: художественные студии, робототехника, театральный зал, полноценный спортивный зал, группы, оборудованные мини-кухнями для того, чтобы детки могли в любое время перекусить.
Дизайн здания садика напоминает замок, и это не напрасно: ведь именно в этом замке обучают будущее любого народа – детей.
Вот что действительно оставило впечатления на всю жизнь — так это современная школа Грудинина.
Стеклянные классы, все оборудованные компьютерной техникой. В холле школы — скалодром и великолепнейшая столовая.
В этой школе учат быть первыми, и это у них получается. Ведь именно тут есть множество научных лабораторий, оборудованных по последнему слову техники. Здесь дети могут собрать и ракету, и настоящего робота. Кухни для уроков технологии, где девочки с малых лет могут учиться готовить пищу. Современные станки для уроков труда, на которых мальчишки познают, что такое труд. Актовый зал, при входе в который непроизвольно из уст вылетает: «Круто», ведь такого зала нет даже в половине Домов культуры по всей России. Студия танцев и залы единоборств — все это создано для детей, ведь Павел Николаевич понимает, что России нужно достойное будущее.