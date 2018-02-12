Сергей Богатыренко: «Все против одного!»

Мы с вами являемся свидетелями одной из грязных избирательных кампаний по выбору Президента Российской Федерации. Это выборы самого высокого уровня, на победите- ля ложится ответственность за всю нашу Родину и за каждого ее жителя. И мы должны сделать взвешенный и осознанный выбор.
Многие ждали конструктивной дискуссии кандидатов и соревнований предвыборных программ. Но мы с вами наблюдаем совершенно иную картину. Как только кандидат от КПРФ и всего левого движения П.Н. Грудинин посетил ряд ведущих телеканалов центрального телевидения и предложил альтернативный курс развития нашей страны, опираясь на опыт своей работы по созданию территории социального рая в совхозе им. Ленина, началась его откровенная травля. В нее включились все: и телевидение, и кандидаты, и представители ЦИК, и целая армия наемников в интернете. Телевидение, вместо того чтобы равномерно освещать предвыборную работу всех кандидатов, показывает и восхваляет каждое телодвижение, каждый чих «главного» для них кандидата. Других кандидатов показывают, как и положено, в нейтральном контексте, и только кандидата от КПРФ П.Н. Грудинина выставляют в негативном свете, позволяя себе необоснованные, лживые комментарии. ЦИК вообще поражает своим непрофессионализмом и откровенными провокационными действиями, позволяя себе неуместные комментарии к нашему кандидату. Так зампред ЦИК РФ снова с телеэкранов пытается «раздуть» тему заграничных счетов, громко за- являя о каких-то проблемах с документами. Но тут же продолжает: «Я не вижу проблем, которые носят неразрешимый характер». «Я уверен, что это недоразумение, и Павел Николаевич говорил об этом…». Так если это недоразумение, и ты не видишь в этом проблемы, так зачем вообще озвучивать это на камеру? Лично я вижу в этом заранее спланированную провокацию. Кандидаты, еще пару месяцев назад, активно критикующие действующую власть, полностью забыли о ее существовании и переключились на лаянье и покусывание Павла Николаевича, тем самым обличая свою заказную оппозиционность. Видимо, заказчик дал новые указания. Складывается такое впечатление, что в нашей стране все хорошо и социально-экономических проблем не существует. Никто не говорит, почему у нас низкие пенсии? Почему уже 4 года падают реальные доходы населения? Почему 22 млн. человек оказались за чер- той бедности? Почему у нас в стране самые высокие цены на бензин, газ и электроэнергию? Но нет, тема разговоров сейчас одна – счета Грудинина. Последний эфир «Воскресного вечера с Владими- ром Соловьевым» показал, что аргументы против Грудинина настолько слабы, что требуют расклада сил – семь против одного. Шестеро в студии плюс ведущий оголтело критиковали Грудинина. И только один заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Вя- чеславович Афонин мужественно и конструктивно отстаивал позиции Павла Николаевича, пытаясь пе- ревести разговор в нормальное русло — обсуждение программы кандидата в президенты. А чтобы сра- ботать наверняка, телевизионщики еще и вырезали часть высказываний Ю.В. Афонина. Но на Дальний Восток «Воскресный вечер» шел в прямом эфире, где можно было посмотреть эфир как он был. Возникает вопрос: если по данным ВЦИОМ у «ос- новного» кандидата поддержка более 80%, то зачем устраивать весь этот цирк и травлю Грудинина? Зна- чит, есть чего бояться! Значит, не так уж плохи дела у кандидата Грудинина. Для себя я вывод сделал и решение принял. И Вас, уважаемый избиратель, призываю проявить здраво- мыслие 18 марта на выборах Президента страны.