Крымские фермеры могут лишиться земли

В редакцию газеты «Коммунист Крыма» обратился фермер из Сакского района с тревогой, что в Крыму набирают обороты скупки крупным капиталом земель сельскохозяйственного назначения у владельцев земельных паев, у которых, в свою очередь, фермеры арендуют землю.
Минсельхоз РФ под руководством Александра Ткачева предпочитает поддержку как раз крупных и сверхкрупных агропредприятий. Этому свидетельствует большое финансовое вливание со стороны государства в эти гигантские аграрные компании, которые олицетворяют сегодняшнюю ткань Российской экономики. Поглощению небольших крестьянских (фермерских) хозяйств послужили и процессы импортозамещения. Кризис ужесточил доступ к капиталу, как к банковским займам, так и получению государственных финансовых средств. Отчетность свидетельствует, что банки охотно кредитуют именно агрохолдинги, получая от них высокие прибыли. Этим компаниям легко получать кредиты по низким процентам, в то время как ставки для субъектов малого и среднего бизнеса до сих пор доходят до 30 процентов годовых. К госзаказу фермеру подступиться тоже сложно: торги выигрывают поставщики, предлагающие более низкие цены, а справиться с демпингом агрохолдингов фермеры не в состоянии. К тому же, у небольших производителей нет возможности вывести товар непосредственно на магазинные полки, получить доступные кредиты, обеспечить работникам достойный уровень зарплат.
Многие специалисты считают, что последствия концентрации агропроизводства для экономики могут быть самые негативные: формирование олигополии, потеря контроля над инфляцией, обнищание сельского населения, потеря значительной части крайне ценных земель, пригодных для введения сельского хозяйства. Затем земли обанкротившихся фермеров, застраиваются и выводятся из хозяйственного оборота.
Какой же выход? Создание сельскохозяйственных народных предприятий. Опыт в России есть. Например, совхоз им. Ленина в Подмосковье, которым успешно руководит Павел Николаевич Грудинин. Думаю, что обладателям земельных паев необходимо направить все внимание на объединение такого типа как народные предприятия. Тогда никто не будет претендовать на ваши земельные паи. Кстати говоря, об этом и программа Павла Грудинина как кандидата на должность Президента РФ.
Михаил Рямбов,
председатель аграрной комиссии Крымского
рескома КПРФ