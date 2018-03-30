Россия плачет пожарами

Сообщения о пожарах в России давно уже никого не удивляют. Начиная с 1991 года, пожары постоянно сопровождают современную Россию. Горят леса, дома для престарелых, всевозможные рынки, заведения увеселительного характера, торговые и развлекательные центры, мусорные полигоны.
Вместе с лесными пожарами в России горели и люди. Особенно страшно становилось, когда гибли старики и инвалиды. Приведем печальную статистику пожаров за последние годы в домах престарелых и инвалидов.
2013
20 мая разразился пожар в Уфимском доме престарелых в Башкирии.
6 июня - пожар в Тарусском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Калужской области.
2014
23 июля произошел пожар в доме-интернате для престарелых в Долматовском районе Курганской области.
4 июля — пожар в Шиловском доме-интернате для престарелых и инвалидов Рязанской области.
2015
24 сентября — пожар в доме-интернате для престарелых в городе Орске Оренбургской области.
20 ноября — пожар в частном хосписе для престарелых «Уют» в Екатеринбурге.
2016
5 июня — пожар в доме для престарелых в Березовском районе Пермского края.
15 октября — пожар в доме-интернате для престарелых и инвалидов в хуторе Иногородне-Малеванном Выселковского района Краснодарского края. Были жертвы со смертельным исходом.
2017
28 августа — пожар в частном пансионате для престарелых «Жемчужина» в Красноярске. Трое человек погибло.
15 сентября — пожар в доме для престарелых в городе Пучеже Ивановской области. Погибли два человека.
18 октября — пожар в доме для пожилых людей в Иркутске. Три человека погибли.
19 декабря — пожар в доме для ветеранов войны в деревне Картмазово в Новой Москве. Пострадали 19 человек.
За годы «демократической» России в огне сгорело около 1,5 млн. россиян.
Социальным бедствием современной России стали пожары в очагах «развитого» капитализма — рынки, ночные клубы, развлекательно-увеселительные центры. Вспомним пожары на знаменитом Черкизовском рынке в Москве в октябре 2006 года или пожар в ночном клубе «Хромая Лошадь» в Перми, где погибло 156 человек в декабре 2009 года. И вот —страшная трагедия в Кемерово.
Россия горит. Огонь уничтожает леса, целые деревни и поселки. Гибнут люди — пожилые и дети. Конца и края этому бедствию нет. И беда эта — социальная. В одном случае — равнодушие чиновников (дома для престарелых и инвалидов), в другом — обогащение ненасытных соплеменников (леса, рынки, торгово-развлекательные центры и т.д.). Складывается впечатление, что при таком попустительстве властей разного уровня мы скоро будем трауры объявлять чуть ли не каждый день.
Эти пожары никогда не прекратятся, пока пожар не будет потушен в наших душах, о чем еще в свое время справедливо писал Валентин Распутин в повести «Пожар» (1985 г.).
А пока почему-то вспоминаются строчки из русской народной песни:
«Взошел я на гору крутую,
Село родное посмотреть:
Горит, горит село родное,
Горит вся Родина моя.»
Село родное посмотреть:
Горит, горит село родное,
Горит вся Родина моя.»
Валерий Лавров