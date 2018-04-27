Без смены курса страну не сохранить!

В начале мая должно состояться вступление в должность вновь избранного президента России В.В. Путина. А затем – утверждение в Государственной Думе руководителя правительства, которого предложит глава государства. Власть и официальная пропаганда уверяют граждан, что полученные на президентских выборах результаты обещают стране стабильность, процветание и гражданское единство. Что проводимый социально-экономический курс должен оставаться прежним, и в кадровом обновлении правительства особой необходимости нет. Но происходящее в России и в мире ясно доказывает: без смены социально-экономического курса, без формирования патриотичного и профессионального правительства мы не удержим нашу страну от очередной катастрофы.
В июле 1927 года в «Правде» была опубликована статья И.В. Сталина «Заметки на современные темы». В ней выдающийся руководитель Советского государства говорил о глубоком кризисе капитализма, разрешить который эта система способна только самыми жестокими средствами: «Неудивительно, что империализм готовится к новой войне, видя в ней единственный путь разрешения этого кризиса. Небывалый рост вооружений, общий курс буржуазных правительств на фашистские методы управления… — все это различные стороны одного и того же явления – подготовки к новой войне за новый передел мира».
Сегодня история повторяется на наших глазах. И сталинские слова с особой силой доказывают свою актуальность. Система глобального капитализма, в которую ельцинская власть втянула Россию после разрушения СССР, теперь говорит с нами и с нашими союзниками на языке натовских бомбардировок, политических провокаций, лживых обвинений и экономических санкций.
Для России в этой опасной ситуации главным остается противоречие между внешней политикой, в которой руководство страны возвращается на путь независимости, и политикой внутренней, где продолжает доминировать неолиберальный социально-экономический курс, обслуживающий интересы транснационального капитала и доморощенной олигархии.
О чем молчит правительство
За прошедший год кризис в отечественной промышленности только усугубился. Во всех сферах, за исключением сырьевой, наблюдается либо стагнация, либо падение. Обещанная программа импортозамещения не реализуется. Да и о каком импортозамещении можно всерьез говорить, если насквозь компрадорский курс финансово-экономического блока правительства привел к тому, что в ключевых отраслях экономики доля иностранного капитала уже составляет от 45% до 95%!
Продовольственная зависимость России усугубляется. В том числе и зависимость от тех государств, которые не скрывают враждебного отношения к нам, стремления поставить нас на колени. Обещания снизить сырьевую зависимость так и остались обещаниями. На деле страна все плотнее садится на «сырьевую иглу». И только за счет этого сектора пока что обеспечивается минимальный рост ВВП. По уровню инноваций в промышленности, по внедрению новых технологий Россия отстает от развитых государств в 4-6 раз. И ситуация с каждым годом усугубляется.
Нынешняя система потакает собственникам, которые заботятся только о своей прибыли, ничего не вкладывая в технологическое развитие, в безопасность объектов, за которые они отвечают. Прямым следствием этого стала недавняя трагедия в Кемерово, страшный пожар в торговом центре «Зимняя вишня», унесший десятки человеческих жизней. Та же причина и у экологической катастрофы в Подмосковье, где людей травят химическими выбросами с гигантских частных свалок. Если не будет меняться политика, такие беды захлестнут всю страну.
Но изменить эту разрушительную политику можно только при условии принципиальной смены экономических и социальных приоритетов, которые нынешнему правительству по-прежнему диктует рыночный фундаментализм.
Время прежней политики вышло
У страны больше нет времени полагаться на неолиберальные рецепты. Только безумцы или откровенные предатели могут игнорировать тот факт, что нам объявлена война на уничтожение. США и НАТО сжимают блокадное кольцо и откровенно обсуждают возможность прямого столкновения с российской армией. Недавно Соединенные Штаты ввели предельно жесткие санкции против большого числа российских компаний, крупных собственников и высокопоставленных чиновников. И эти санкции больно бьют по интересам не только отдельных юридических и физических лиц. Они наносят урон всей стране.
Какая польза от шапкозакидательских утверждений официальной пропаганды, будто санкции не приносят нам вреда, если акции попавших под них российских компаний рухнули на 15-50%, а курс рубля по отношению к основным мировым валютам заметно снизился? Что толку уверять, будто санкции для нас не чувствительны, если в американских банках заморожены все выведенные туда финансовые активы фигурантов санкционного списка? Проводимая больше четверти века авантюрная и откровенно антинациональная финансовая политика позволила нуворишам вывести в зарубежные банки и офшоры уже более 60 триллионов рублей. Они украли у народа и у страны пять годовых бюджетов. По сути, с начала 1990-х не прекращается разграбление наших природных, людских и финансовых ресурсов. И вот результат: Запад прямо дает нам понять, что мы можем потерять эти ресурсы навсегда под фарисейские разговоры о «священной частной собственности».
Разрушение СССР не было конечной целью того процесса, который начался 30 лет назад и привел к навязыванию стране дикого капитализма. Конечная цель наших противников состояла в том, чтобы добиться распада России, утраты ею государственного суверенитета и перехода гигантских ресурсов под прямой внешний контроль. Сегодня Запад намеревается сделать последний шаг к осуществлению этой цели.
А финансово-экономический блок правительства и в этой ситуации продолжает действовать по логике глобального капитализма, к «локомотиву» которого Россию в начале 1990-х насильно прицепили в качестве сырьевого придатка. И даже среди несогласных с социально-экономической политикой власти находятся те, кто пытается оправдать ее нежелание изменить социально-экономический курс «простительной» нерешительностью, стремлением избежать «резких движений». Но такие рассуждения недопустимы, когда противники вынуждают нас жить фактически по законам военного времени. И действовать в соответствии с этими законами.
В этой связи напомню тем, кто сегодня пытается оправдать «нерешительность» власти, слова Ленина, сказанные в его «Заметках публициста» еще в марте 1920 года: «В личном смысле разница между предателем по слабости и предателем по умыслу и расчету очень велика; в политическом отношении этой разницы нет, ибо политика – это фактическая судьба миллионов людей, а эта судьба не меняется от того, преданы ли миллионы рабочих и бедных по слабости или предателями по корысти».
Власть, как и прежде, говорит только о защите интересов богачей. О том, какой урон в результате санкций понесли нувориши и как им этот урон возместить. Но о том, как сегодня защитить тружеников, защитить бедных, которые вскоре могут столкнуться с резким ростом цен, о том, как противостоять массовому обнищанию, она молчит.
Народ продолжает нищать, реальные доходы граждан снижаются уже почти четыре года подряд. И новый виток кризиса, на котором мы оказались благодаря ужесточению внешних санкций, может привести к еще более стремительному обнищанию. А кучка олигархов при этом продолжает наращивать свои гигантские капиталы, невзирая на санкции и кризисное состояние экономики. За прошедший год суммарное состояние 200 богатейших россиян увеличилось еще на 25 миллиардов долларов и достигло 485 миллиардов. Капитал этих 200 «любимцев» российской власти превысил денежные запасы Центробанка и общую сумму накоплений всех остальных граждан России!
Вот какой ужасающий раскол в стране. Вот какова сущность нынешнего социально-экономического курса. Вот каков его основной результат, который состоит в баснословном обогащении единиц ценой обнищания миллионов и попрания их интересов.
Программа спасения
Власть постоянно напоминает о том, что главная ценность, которая объединяет всех нас, – это патриотизм. Но давайте вспомним бессмертные слова выдающегося революционера и писателя Чернышевского: «Патриот – это человек, служащий Родине, а Родина – это прежде всего народ». Без соблюдения этого принципа патриотизм перестает быть истинным. Он превращается в лозунг, за которым теряется главный смысл служения стране и обществу. И граждане осознают это тем острее, чем дольше власть медлит с жизненно важными для народа решениями, провозглашая патриотизм на словах, но противореча ему на деле.
Не случайно даже официозные социологи признают, что за последний месяц заметно снизился уровень доверия россиян к президенту. Сегодня ему, недавно переизбранному на этот пост, доверяют уже менее половины опрошенных. И если нынешний социально-экономический курс сохранится, то в ближайшие годы обрушится не только рейтинг президента. Сохранение этого курса приведет к обрушению всей системы власти и к параличу России.
Какими бы ни были результаты выборов, очевидно, что убедительную программу преодоления кризиса и успешного развития на них предложили мы. Это наша программа «20 шагов к достойной жизни». И только на основе такой программы можно решить самые важные для страны задачи.
Мы настаиваем:
1. Чтобы устоять, выжить и успешно развиваться, несмотря ни на какие происки извне, надо отказаться от олигархической системы, грабящей народ, удушающей национальную экономику, загоняющей Россию в тупик деградации.
2. Необходима национализация минерально-сырьевой базы и других стратегических важнейших сфер. Только это позволит вырвать наши ресурсы из рук алчной олигархии, которая не желает вкладывать средства в развитие России и никогда не станет этого делать.
3. Хватит бесполезных разговоров о мифических частных инвестициях! Надо создавать реальные условия для масштабных государственных инвестиций в экономику, промышленность, оборонную сферу, инфраструктуру, новые технологии, науку, образование, медицину, культуру.
4. Необходимо восстановить финансовый и экономический суверенитет России. Вернуть в страну ее золотовалютные резервы, ее финансовые активы. Вернуть все то, на что еще не успели окончательно наложить лапу наши «партнеры», на глазах превращающиеся в международных бандитов, в наших откровенных врагов. На законодательном уровне положить конец выводу за рубеж капитала, нажитого за счет эксплуатации российских ресурсов. Прекратить действовать в ущерб собственной экономике и финансовой сфере, во вред отечественным производителям, выполняя указания Международного валютного фонда и Всемирной торговой организации.
5. В сегодняшней кризисной ситуации лучшие результаты показывают народные предприятия, которые по-прежнему основывают свою работу на социалистических принципах. Государство должно оказать им всестороннюю поддержку и способствовать росту их числа. Именно такие предприятия могут стать локомотивом нашей обновленной экономики. А заработать эта экономика может только на основе обновленного социализма – единственной разумной альтернативы тому хаосу, в который нас стремятся погрузить недруги России.
6. Пора менять налоговое законодательство, вводить систему прогрессивного налогообложения, которая позволит больше изымать в казну из доходов богачей и освободить от налогов малоимущих. Стыдно и позорно латать бюджетные дыры за счет бедных! Ведь сегодня даже работающий человек уже не в состоянии прокормить семью.
7. Нужно установить контроль над ценами на основные продукты и товары первой необходимости, на тарифы ЖКХ. Снизить цены на лекарства и тарифы на все виды транспортных перевозок. Отменить поборы за капитальный ремонт. Тарифы ЖКХ не должны превышать 10% дохода семьи.
8. Вернуть гражданам важнейшие социальные и трудовые права. Пересмотреть рабовладельческий по своей сути Трудовой кодекс, действующий сегодня. Восстановить 8-часовой рабочий день. Установить минимальную заработную плату в размере 25-30 тысяч рублей и минимальную пенсию, которая составит не менее 50% от средней зарплаты по стране. Гарантировать каждому бесплатное и качественное среднее и высшее образование и медицинское обслуживание.
Мы убеждены: реализация такой программы – это вопрос сохранения нашей Родины. Правительство в его нынешнем составе неспособно осуществить такую программу. И его состав нуждается не просто в косметической корректировке, которая не может решить стоящих перед страной проблем. Он нуждается в принципиальном обновлении.
Основоположник коммунистической теории Карл Маркс, 200-летие которого мы празднуем в этом году, говорил: «Идеи вообще ничего не могут осуществить. Для осуществления идей требуются люди, которые должны употребить практическую силу». Когда в конце 1990-х Россия, доведенная предателями, русофобами и авантюристами до дефолта, оказалась на краю пропасти, ее спасло от катастрофы коалиционное правительство Примакова – Маслюкова – Геращенко, поддержанное КПРФ и взявшее за основу наши предложения и наработки. Сегодня история повторяется, но уже на новом, еще более опасном витке. России жизненно необходима слаженная команда управленцев – истинных патриотов и настоящих профессионалов.
Мы призываем граждан принять максимально активное участие в наших праздничных и протестных мероприятиях 1 и 9 Мая. Заявить о своих законных социальных требованиях. Присоединиться к нашему призыву сменить разрушительный курс и сформировать правительство, которое осуществит эту задачу.
Если хотим сохранить страну, следующий отчет правительства должен быть отчетом о результатах проведения новой социально-экономической политики. А послание главы государства – посланием о новом курсе, который позволит преодолеть кризис, сплотить общество и мирно, демократично вывести страну на путь созидания и развития.
Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ,
председатель Высшего совета
народно-патриотических
сил России